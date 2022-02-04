Парадокс современной России: чем хуже сегодня, тем лучше завтра. Часть третья

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 февраля 2022, 19:55 Август Котляр, Российский и американский журналист.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

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Компонент пятый. Мир - это не театр, а караоке в борделе при сумасшедшем доме.



Утрачены ролевые модели гендерного и социально-приемлемого поведения. Сюда входит всё - пропаганда педерастии как новой нормы сексуального поведения, нахлобучивание чернокожих гомосапиенсов как существ высшего порядка, которым все должны, накачка массового презрения и ненависти к белым гетеросексуальным мужчинам, включение умственно неполноценных и нездоровых в повестку принятия глобальных решений (привет тебе, Грета Тумберг!), накачка ненависти и зависти к богатым и успешным (Пятую авеню уже застеклили после погромов), усиление нагрузки на богатых как наказание за успешность и предприимчивость (массовое бегство богатых из-под французской юрисдикции: Бернар Арно платит налоги в Бельгии, братья Вертхаймеры, владеющие Chanel, платят налоги в США), травля и остракизм за любое публично высказанное мнение, идущее вразрез с левацким дискурсом феминизма, гомофилии, негрофилии, инвалидофилии и нищебродообожания. Ну и вишенка на этом кексе с изюминками - ювенальная юстиция, когда детей насильственно изымают из родных семей и отдают на воспитание чужим, при этом в странных формах: изъятого из белой шведской семьи ребенка могут отдать в семью беженцев из Африки, а почему бы нет, ведь все люди и культуры равны? Утверждать обратное - это расизм, фашизм, ксенофобия, и вообще попахивает Освенцимом. А могут и отдать в семью гомосексуалистов, где родитель 1 и родитель 2 по очереди бывают папой и мамой, на что очень понятно намекал Николай Патрушев в одной из своих статей.

При этом социальные сети и практически все западные СМИ ввели жесточайшую тоталитарную цензуру - любой голос против нормальности забанивается, человек лишается возможности доносить до своей аудитории точку зрения, что менять мальчику пол на женский в семь лет из-за рекомендации какого-то школьного психолога - это как-то неправильно, несвоевременно, неуместно, неразумно, недальновидно. Что совершенно чудовищно - носители подобных левацких идей отличаются бешеной каждойбочкезатычностью - им до всего есть дело, они тут же организовывают форумы в сетях и экзальтированно воют в унисон: фашисты! гомофобы! расисты! И пишут жалобы во все инстанции, как склочные советские председатели домкомов и женсоветов. Особенным сволочизмом отличается западная интеллигентская среда - университетские работники и определенная часть студенчества. Редкой пугливости и в то же время редкой подлости твари: придут в гости, будут пить и есть, слушать с удовольствием, а потом напишут в деканат донос, что такой-то злоупотребляет алкоголем у себя дома, высказывает неполиткорректные мысли, и даже смотрел на собеседницу дольше 5 секунд и с вожделением, чем травмировал бедную женщину с избыточным весом и в преклонных годах, за что такого человека надо отстранить от контактов со студентами и вообще выгнать. И это не выдумки, последняя реальная история - это с профессоршей из Йеля (а это Лига Плюща) Эми Чуа. Её не вышибли насовсем с расторжением пожизненного контракта только потому, что она не белая, а китаянка, но отстранили от преподавания на два года.



Через Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Ютуб и ТикТок любой желающий может донести свои любые куцые мыслишки, и может их собрать в книжку и опубликовать на Амазоне, чтоб весь мир узнал, как следует жить и развиваться. С укорочением спина внимания у молодых, отсутствием критического мышления, кашеобразной картиной мира в нетренированных ничем, кроме просмотра Суперкубка, мозгах нет никаких детекторов лжи и лажи: все, что произносится убедительно и наукообразно, найдет своего потребителя, приверженца и фаната.





Но вот ведь какой тренд обнаружился в конце 2021 года: молодёжь стала терять интерес к Фейсбуку - он поколению зумеров (родившихся после 2000-го) вообще неинтересен, а уж какой-нибудь ЖЖ для них - это как книжки первопечатника Ивана Фёдорова. Даже Инстаграм превращается в кринж - так обозначают теперь нечто неприличное, дикое, вызывающее смущение и стыд, омерзение и отвращение. Трансформация платформы Facebook в мегаплатформу Meta никак не добавили смысла в опостылевшую всем социальную сеть; если на российском аналоге Фейсбука, на “Вконтакте”, отжатом у Павлика Дурова, можно ещё посмотреть пиратскую киношку и скачать что-то интересное, то Фейсбук предлагает всё те же надоевшие до колик ленты друзей, меряться потреблятством с которыми уже обрыдло: кто где был, кто что ел и кто с кем сфоткался - изо дня в день одно и то же, выставлять напоказ и бабуинить больше нечем.



Компонент шестой. Демографический крантец.





Президент Путин, несмотря на полный провал переписи населения 2021 года, тем не менее уверенно озвучил численность трудоспособного населения в своей пресс-конференции 23 декабря 2021 года. Он сказал про 81 миллион человек. Пусть будет так. Известно, что мальчиков рождается больше, но они мрут и гибнут, и в среднем по России мужчин на 10 процентов меньше, чем женщин. Включаем здравый смысл и общие соображения. Допустим, в трудоспособном возрасте находится именно такое число граждан. Вычитаем студентов, это около 4 миллионов. Вычитаем алкоголиков, наркоманов, инвалидов - это 2 миллиона, 2,5 миллиона, 11,5 миллионов, итого 15 миллионов. Есть еще 4 миллиона безработных - это по официальным данным. В России за последние три года родилось около 4,5 миллионов детей - это значит, что примерно такое количество трудоспособных женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком. Около полумиллиона граждан содержится под стражей. Итого в рабочем резерве у России остается 60 миллионов человек. Из них миллионов 27 - это мужчины и, стало быть, 33 миллиона - женщины. В силовых структурах - армии, полиции, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФСБ, ФАПСИ, ФСО, Погранвойсках, Службе судебных приставов - служит около 5 миллионов человек. Преимущественно мужчин. Ещё 1,5 миллиона охранников и 10 миллионов водителей. То есть в производительном секторе экономики может быть занято лишь 10 миллионов мужчин. А сколько из них врачей, учителей, учёных, творческих работников? Также в России 13 миллионов продавцов, это преимущественно женщины. Также в России 3 миллиона бухгалтеров, это в основном тоже тётки. В целом же в бюджетных организациях социальной сферы и науки в России трудится около 6 миллионов человек. Получается, что в стране создавать что-то материальное - работать на производстве и в сельском хозяйстве - могут лишь миллионов 20 человек - и это на 140-150 миллионов населения, с учётом или без учёта мигрантов, мы не знаем, потому что перепись сорвана, да и предыдущая в 2010 году проводилась из рук вон плохо. Известно лишь, что с учётом пандемических потерь от недополучения квалифицированной медицинской помощи Россия теряет не меньше миллиона коренного населения в год, а трудовая миграция давно уже сбегает из России в Китай, где климат лучше и платят больше.





Но итоговый вывод такой - в России только один с сошкой, и семеро к нему приставлены с ложкой. Потому что источником всех благ в России всё ещё остается сфера материального производства (в том числе натуральное приусадебное хозяйство) и экспорт сырья с полуфабрикатами типа чушек и досок. Это отличает Россию от Соединенных Штатов, где источник всех благ - Федеральная резервная система, и от Японии с Германией, где основа всех благ - экспорт технологической продукции в США и Россию, и от Китая, где источник всех благ - приземлённость китайского менталитета и мудрое руководство группы товарищей.





И ещё один тренд, который мало кто замечает - помимо страшного дефицита рабочей силы, в России уже наблюдается страшный дефицит мозгов - не только из-за падения уровня образования, уровень как раз не падает, просто он ничему уже не соответствует, потому что образование само по себе, а живые запросы рынка труда сами по себе. В России нужны ежегодно десятки тысяч айтишников и умников с техническим образованием, нужны тысячи гениев, но система в состоянии произвести лишь две-три сотни. В то время как США из кожи вон лезут, чтоб втянуть и своих детей в точные науки, и высосать юные мозги из Китая, Индии и России. А Россия пытается высосать рабочие руки и хоть какие-то мозги из бывшего Союза. В общем, велика Россия, а работать некому.



Компонент седьмой. У России мало ума. В мире тоже нарастает дефицит.



Почтальон Печкин спрашивает кота Матроскина, дескать, в чём у вас проблема, нет, что ли, средств? Да нет, отвечает Матроскин, и постукивая себя по лбу, говорит: средства у нас есть, вот ума у нас маловато. Душераздирающая, но точная сцена, характеризующая основную проблему России на протяжении сотен лет, равно как и проблемность дорожной сети.



Россияне искренне уверены, что хотя и на Западе живётся покомфортней, но всё равно ими, как бандерлогами, восхищаются все джунгли, и даже завидуют, потому что русские обладают духовностью и богатым внутренним миром, а также это самый читающий народ в мире, и, соответственно, самый умный, умнее некуда. Евреи придерживаются иной точки зрения, нагло жонглируя статистикой - дескать, составляя ничтожные доли процента от мирового населения, сыны Авраама дают чуть ли не тридцать процентов нобелевских лауреатов и чуть ли не четверть в списке Форбс. Непропорционально много по их местечковому самомнению. У англичан есть своё мнение на этот счёт, а китайцы и японцы тоже про себя думают, что они шибко умные, если их IQ в среднем выше, чем у европеоидов.





Истина же лежит в иной области. Самые умные из всех - это те, кто нанимает специалистов думать за деньги. Потому что настоящий ум - это понимать пределы своих возможностей и находить рычаги для их расширения.



Отличие России от других стран - абсолютизация академического ума, отвлеченного и теоретического. В России все знают, как управлять страной и решать сложнейшие проблемы человечества, но вот построить сортиры, делать приличного качества автомобили или электронику не могут, слишком умные для этого. В Америке, например, ум носит прикладной характер - как организовать какое-нибудь локальное дело, чтоб оно работало хорошо и сопрягалось со всем окружением. По отдельности у тотального большинства американцев нет такого кругозора, как у русских. Но они туго, до тонкостей, знают свою специальность. Учат в Америке конкретному делу очень хорошо - если дядя сантехник, то он сантехник-сантехник, а не криворукий недоумок с разводным ключом. С абстрактными дисциплинами там не очень, но вот прикладное дело - тут американцам, немцам и англичанам нет равных. В принципе, это всё один этнический субстрат, потому что англосаксы - это немецкие племена англов и саксов (с Ганноверщины и Дрезденщины), смешавшиеся с германскими же племенами норманнов; все люди дельные и предметные.





Так вот, эти англосаксы никогда не стеснялись признать, что есть люди не глупее их самих, и что думание требует времени, досуга и пищи как питания для мозга. Решая практические задачи, они не считали ниже своего достоинства нанять специалистов, чтоб те думали, какое решение принять для достижения наилучшего результата с наименьшими затратами. Не особо вдаваясь в историю создания фабрик мысли, заметим, что думание за деньги поставили как индустрию американские военные. Одной из самых знаменитых фабрик мысли стала RAND Corporation, которая сначала обслуживала оборонку, а потом стала думать за деньги для всех платёжеспособных. Параллельно развивалась отрасль консультантов, самые известные из них - McKinsey и Boston Consulting Group. Фабрики мысли (thinking tanks) решают проблемы вообще, а консультанты выявляют слабые места в корпоративном управлении и помогают наладить и отшлифовать все деловые процессы в структурах, будь то бизнес, фонды или иные учреждения. Отличие от академической советской науки с её отраслевыми, проектными или общенаучными НИИ - нацеленность на оплачиваемый конкретный результат.



Так вот, в США работают 2300 фабрик мысли, в России на полтора порядка меньше, около полутора сотен. Любое дело, которое делается в России, плохо обмозговано, не обдумано со всех сторон, потому что любое решение принимается узкой группой заинтересованных лиц, и не учитываются последствия для иных сторон. Построили плотину на Волге, получили какое-то количество электричества, но погубили осетровый промысел почти под ноль, потому что осетры не могут подняться вверх по течению на нерест - упираются в бетонную стену. И так во всём. Отсюда и гениальное черномырдинское “хотели как лучше, а получилось как всегда”. Это не потому, что русские идиоты в медицинском смысле, а только потому, что не хотят собрать дополнительные мнения специалистов. Жалко потратить лишние три рубля на тунеядцев, которые будут лежать на диване и плевать в потолок. То, что мысль такого тунеядца может принести миллиарды или сэкономить сотни миллионов, в головы русских залетает редко. В американские почаще - там научены жестко и дорого расплачиваться за ошибки.





Как-то мой покойный отец беседовал с одним очень проницательным еврейским мальчиком лет восьми. А отец был крупным системщиком, отвечал много лет за коммунальную гигиену города Москвы, был кандидатом философских наук, защищался у Гвишиани в Институте системных исследований Академии наук, до этого много лет работал в Министерстве гражданской авиации и очень много сделал для охраны окружающей среды. Так вот, этот мальчик очень внимательно слушал моего отца, задавал вопросы, а потом сказал своей маме: “Владимир Моисеевич знает много, очень много. Но всё не то”.



А в другой раз мой отец с какими-то очень толковыми предложениями подошёл к докладчику на крупной отраслевой конференции, который был большой начальник и к моему отцу благоволил. Начальник только закончил доклад, он был красный, у него вчера был банкет по случаю открытия конференции, а вот сегодня с утра пришлось выступать, и пот с него катился градом, и пил он воду из графина, и подавал знаки коллегам в президиуме, что, дескать, пора, ребята, здоровьичко поправить, оно ж своё, не казённое. А тут мой отец с папками, с бумагами, дескать, вот что надо сделать, чтоб улучшить ситуацию в отрасли. Тот закатил глаза, побагровел, и сказал моему отцу: “Володя, иди на хер отсюда… Не видишь, люди работают, а ты со своей наукой лезешь!..”



Когда помнишь об этом, то понимаешь, почему в России всегда выходит то, что выходит.



Продолжение следует...

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