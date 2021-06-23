Онищенко: у нас чуть ли не косметологи составляют прогнозы по ковиду

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июня 2021, 19:35 Александр Саргин

Фото: соцсети

Телеведущий и главный врач больницы №71 г. Москвы Александр Мясников заявил, что те, кто по принципиальным соображениям отказываются от вакцинации и настаивают на том, что прививки якобы опасны из-за скрытых побочных эффектов и отсутствия достаточного количества испытаний, «вопили бы еще сильнее», если бы в России не было вакцины.

По его мнению, такие разговоры потеряли свою актуальность потому, что в мире вакцинировались уже сотни миллионов людей. Вместе с тем Мясников полагает, что жители России оказались не готовы к новой волне коронавируса, причем несмотря на то, что для этого у всех было достаточное количество времени.

«По существу, в наших масс-медиа мы сегодня наблюдаем некий консилиум врачей у постели больного, - сказал «АН» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, глава Роспотребнадзора (1996-2013 гг.) Геннадий Онищенко. - Но ведь такой виртуальный консилиум, безусловно, имеет свои этические ограничения, и далеко не всё должно доноситься до массового зрителя. Думаю, что политику разъяснений должна вырабатывать некая комиссия, допустим, на уровне Белого дома, далее - на уровне каждого региона и т.д., и пусть потом медики уже ведут ее в одном ключе. То есть такую политику должен определять не кто-то там с стороны!»

По мнению экс-главы Роспотребнадзора, у нас доходит до того, что «чуть ли не косметологи» составляют прогнозы по ковиду и рассказывают, когда будет следующий подъем заболеваемости, - но это же неправильно!

«Сейчас нужна целенаправленная политика, объясняющая обществу, почему принято решение об обязательной вакцинации определенных групп профессий, - заверил «АН» Геннадий Онищенко. - А то сейчас читаешь в СМИ некоторые заголовки про вакцинацию – и просто волосы дыбом встают! Дескать, нам говорили, что вакцинация будет добровольной, а на самом деле… Сам я привился еще в декабре, но не «Спутником», а цельновирионной вакциной».

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