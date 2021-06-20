Онищенко: надо перестать либеральничать - и начать прививать на законных основаниях

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20 июня 2021, 16:25 Александр Саргин

Кадр из к/ф "Кавказская пленница", соцсети

В случае, если сотрудники отказываются от вакцинации, руководство компаний и предприятий имеет право отстранять их от работы на период эпидемии без сохранения зарплаты, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Напомним, что у нас в стране не существует каких-либо жестких требований и запретов при отсутствии прививок, и вся иммунопрофилактика проходит исключительно на добровольной основе. Однако уже начались разговоры об обязательной и принудительной вакцинации и нарушениях прав человека…

«Это какой-то бред, и даже Пескову уже приходится говорить, что не введена ни принудительная, ни обязательная вакцинация! - сказал «АН» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, глава Роспотребнадзора (1996-2013 гг.) Геннадий Онищенко. – В документе же четко написано, что вакцинация вводится для групп определенных профессий. Это люди, которые заняты, например, в сфере транспорта, торговли, общепита, туристического сервиса, который, слава богу, сейчас активен. Это касается и медицинских работников, которые сидят на приеме, а также сферы культуры, я имею в виду, персонал театров, кинотеатров и т.п. Это же группы риска, одновременно являющиеся группами, если так можно выразиться, профессиональных вредников. Так что к состоянию их здоровья имеются вполне определенные требования».

По мнению экс-главы Роспотребнадзора, «в этой демагогии о правах человека можно зайти очень далеко». С таким же успехом можно сказать, что официант не носит маску, находясь на работе, потому что нарушаются его права, считает Онищенко, но в этой профессии это не нарушение прав человека, а обеспечение безопасности - и твоей, и тех, кого ты обслуживаешь.

«Когда эти люди нанимаются на работу, то понимают, что периодически будут проходить медицинские осмотры, - напоминает зампред комитета Госдумы. - У них даже есть такой документ - санитарная книжка, куда проставляются результаты медицинских обследований на инфекционные болезни, в том числе, скажем, на туберкулез. Это всегда было и будет обязательным, причем вне зависимости от «короны», гриппа или чего-то еще. Не нравится - иди работай в другое место!»

Так что нам надо перестать либеральничать – и начать прививать на законных основаниях всю группу из этих контингентов, потому что это будет соответствовать технике безопасности и трудовому законодательству, а если кто-то станет источником заражения, это будет уже другое законодательство, уверен Геннадий Онищенко.

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