Онищенко: у нас все любят обсуждать, какая вакцина лучше, хуже и чем они отличаются, правда, никто не хочет вакцинироваться

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19 июня 2021, 10:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Почти у 90% новых заболевших COVID-19 в Москве выявлен индийский штамм коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Эта мутация более агрессивна и быстрее распространяется, а для борьбы с ней человеку требуется в два раза больше антител, чем в случае с исходным («Уханьским») штаммом», - подчеркнул градоначальник.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации во многих регионах нашей страны министр здравоохранения Михаил Мурашко снова призвал россиян принять участие в кампании по вакцинации, чтобы совместными усилиями преодолеть эпидемию.

«Конечно же, у нас огромный интерес к вакцинам, - сказал «АН» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, глава Роспотребнадзора (1996-2013 гг.) Геннадий Онищенко. - Все любят обсуждать, какая вакцина лучше или хуже, какая и чем отличается, правда, дальше этого дело не идет, и никто не хочет вакцинироваться. Ну что ж, если у нас такая специфическая профилактика, то, соответственно, и такой низкий уровень вакцинаций - неполные 13 миллионов».

По словам экс-главы Роспотребнадзора, в Китае привились уже 900 миллионов человек, и на этой неделе они перешагнут миллиардный рубеж. «Англичане, казалось бы, тоже поборники свободы, но, тем не менее, пользуясь этим правом, они идут и прививаются, причем за деньги, а у нас все это бесплатно. Как говорится, что имеем - не храним», - сетует Геннадий Онищенко.

Отметим, что сегодня Москва находится на первом месте среди регионов РФ по числу имеющих положительный тест на коронавирус. Сделать прививку бесплатно по предварительной записи можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах «Здоровая Москва».

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