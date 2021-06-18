Геннадий Онищенко: на Красной площади в День России люди выкричали все вирусы, которые были у них в легких

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18 июня 2021, 18:50 Александр Саргин

Фото: соцсети

Режим нерабочих дней в Москве для индивидуальных предпринимателей и организаций отменяется с 21 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Вместе с тем московский градоначальник из-за коронавирусной инфекции продлил действующие ограничения до 29 июня включительно.

Напомним, что, по словам Собянина, популяционнный иммунитет к новому штамму коронавируса в Москве снизился более, чем вдвое - с 60% до 25%, чем и обусловлен взрывной рост заболеваемости и госпитализаций.

«Этот взрывной рост обусловлен полным забвением мер специфической профилактики, о которой мы все время говорили, - разъяснил «АН» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, глава Роспотребнадзора (1996-2013 гг.) Геннадий Онищенко. - Чего стоит только скопление народа на Красной площади в День России! Это же была набитая плотно стоящими друг к другу толпа людей, наверное, сотня тысяч человек. И это были орущие люди, которые, если так можно сказать, выкричали все вирусы, все короновирусы, которые лежали у них на самом дне легких. То есть абсолютное попрание мер профилактики и многократное увеличение возможности заражения. Я уж не говорю о том, что еще до этого была декада с 1 по 10 мая, которая как бы подогрела эту взрывную заболеваемость в Москве».

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