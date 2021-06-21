Онищенко: я давал клятву Гиппократа, а Гинцбург не давал

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21 июня 2021, 19:00 Александр Саргин

Фото: social.riafan.ru

В последние дни обострилась ситуация с эпидемией коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число заболевших в столице выросло почти в два раза, при этом пациентов в тяжелом состоянии стало больше на две трети.

Главный врач ГКБ № 40 («Коммунарка») Денис Проценко заявил, что единственным способом победить эпидемию в условиях новой вспышки этой коварной болезни является обязательная вакцинация. Вместе с тем он подчеркнул важность регулирования этого процесса.

Накануне Проценко сообщал, что выработанные медиками методы лечения больных коронавирусом в последнее время «периодически оказываются неэффективными». Главврача «Коммунарки» настораживают изменения самого вируса, и врачи, по его словам, сталкиваются со случаями, когда пациенту не помогает привычный метод лечения.

«Сегодня господин Проценко, конечно, говорит правду, - сказал «АН» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, глава Роспотребнадзора (1996-2013 гг.) Геннадий Онищенко. - Но это же та правда, которая должна быть в профессиональной среде: да, сегодня нужно менять стандарт лечения. Но это же естественно, и Минздрав периодически переутверждает такие стандарты. Ведь возникает устойчивость к тем препаратам, которые применялись, появляются новые лекарства, накапливается опыт, который тоже отражается в этом стандарте».

Вместе с тем глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что индийский штамм коронавируса сокращает время перехода от легкой формы болезни к тяжелой. «Но вакцина «Спутник V» защищает от всех известных штаммов коронавируса, в том числе от индийского», - добавил он.

Напомним, что накануне Александр Гинцбург отметил, что нельзя прививаться в остром состоянии при крапивнице и конъюнктивите, а также подчеркнул, что любое острое состояние является противопоказанием, и вакцинироваться можно будет только через две недели.

«Хочу напомнить, что господин Гинцбург не является врачом, - продолжает Геннадий Онищенко, - и меня от него отличает то, что я как врач давал клятву Гиппократа, а он не давал. Понимаете, Александр Гинцбург является биологом, но берет на себя ответственность заявлять о противопоказаниях. Но ведь когда простой человек читает эту разноголосицу, то думает, что тут что-то не так».

Впрочем, Онищенко уточнил, что для него это не разноголосица, а отражение тех деталей, которые являются достоянием профессии, и они, конечно, тоже должны обсуждаться. «Совсем недавно были такие варианты, когда ковид комментировали не профессионалы, а простые чиновники, - рассказал «АН» Геннадий Онищенко, - но я поставил вопрос, чтобы давали возможность говорить медикам. После этого им предоставили такую возможность, но забыли об одном: должна вестись единая политика».

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