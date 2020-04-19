Собянин против растопырок с претензиями

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 апреля 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

фото: соцсети

Распространение китайской заразы по миру пока ещё не критически травмировало Россию.

Возможно, у русских иммунитет оказался лучше, чем у американцев, которых с детства лечат лишь тремя веществами - антибиотиками, гормонами и транквилизаторами, разрушая естественный иммунитет; возможно, русские переносят этот вирус лучше, чем итальянцы и испанцы, потому что русских в советском детстве прививали от туберкулёза бациллой Кальметта-Герена (БЦЖ), и сопротивляемость организмов граждан бывшего советского блока оказалась на порядок выше, чем у западноевропейцев. Но, бесспорно, решающую роль сыграла решительность московского мэра Собянина. Этот сдержанный и немногословный правитель столицы оказался не только с мозгами, но и со стальными фаберже, как очень немногие высшие должностные лица страны, о которых мы уже начали писать здесь https://argumenti.ru/opinion/2020/03/655999 и здесь https://argumenti.ru/opinion/2020/03/656988

Государство как часовая механика

В идеале государство должно работать как часы - точно выполнять свою функцию и не сбиваться с установленного ритма. Некоторые государства действительно работают с точностью и безотказностью, стремящейся к часовой, например, Швейцария. Проблема только в том, что государственный механизм состоит не из металлических пружин и шестерёнок, но из живых людей, которые подвержены лени, халатности, недобросовестности, а также имеют свободу воли вкупе с душевными порывами, некомпетентностью и элементарной глупостью. Но, чтоб государство как-то могло осуществляться, нужны люди в ключевых местах, чья надёжность проверена и возможность люфта сведена к минимуму. Это люди-оси, на которых крепятся все остальные колёсики и зубчики государственного механизма. Если президент являет собой платину - именно так, созвучно драгоценному металлу, называется пластина из никель-серебряного сплава, на которой крепятся оси, детали и соединяющие их мосты https://watchalfavit.ru/articles/termin-nedeli-platina/ , то осями служат некоторые чиновники. Эти чиновники и являются каркасом государственного механизма. Именно на этих людях всё держится. И на них держатся их министерства и ведомства или целые кластеры организаций. Либо они обеспечивают какую-то важнейшую функцию и служат мостами, которые соединяют несколько осей и механизмов в одно целое устройство, например, турбийон или репетир.

С марта-апреля 2020 года, накрывшие Россию коронавирусной паникой на фоне рухнувших цен на нефть, основную ценность России в глазах окружающего мира, показали, что национальной элиты в стране нет. Собственно, это не было сюрпризом для циничных наблюдателей и знатоков социальных матриц; сюрпризом это оказалось для патриотов-романтиков и значительной доли населения, включая все ветви власти. Эти ветви власти себя считали элитой, некоторые силовики в самом деле поверили, что они являются новым дворянством, особенно после пассов некой левой тётеньки из-за границы, раздаривавшей дворянство бывшим коммунистам и советским офицерам. Заезжая бабулька позиционировалась как глава русского императорского дома и утверждала, что её пухленький отпрыск картвельской наружности является единственным законным претендентом на российский престол. Династию Готторпов, носивших в России фамилию Романовых, а в Британии Виндзоров, передёргивает от такой дерзновенности, но тут англичанка гадит России умолчанием и недеянием - затаились подлые британские аристократы, со злорадством наблюдающие за потугами отдельных российских товарищей влезть со своими кувшинными рылами в калашный ряд настоящих европейских герцогов и баронов.

Национальная элита складывается поколениями жизни в определённых условиях, в условиях возможностей передачи по наследству не только материальных ценностей и финансовых ресурсов, но и определённой манеры взаимоотношений с окружающим миром. Если дедушка был пролетарием, папаша бюджетным вором, а третье поколение потусилось на украденные у народа деньги в Итоне или Хэрроу, британских интернатах типа советских детдомов, это не означает, что 25-летний Хью Гросвенор, 7-ой герцог Вестминстерский https://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Grosvenor,_7th_Duke_of_Westminster, будет считать отпрысков русских буржуев или чиновников своей ровней; в своём кругу они, эти надменные любители животных, называют эту публику либо помётом (litter), либо опоросом (piglets) при деньгах. В последнем фильме Гая Ричи "Джентльмены" отношение к русским в среде британских аристократов очень хорошо и ненавязчиво выражено: богатые взбалмошные сучки (мисс Иванова), олигархи-бандиты (папаша Аслана) и детки (Аслан), учащиеся в привилегированных частных школах и при этом якшающиеся с местным отребьем. В России правящий слой за сто лет менялся чуть ли не 10 раз, о какой элите может идти речь? Есть лишь случайно уцелевшие приличные люди, давшие и чудом сберегшие потомство.

Огласите весь список, пожалуйста

Государство не может исполнять своё предназначение по принуждению граждан к порядку иначе, как путём угрозы кнутом, то есть демонстрации возможности насилия, и пряником, то есть организацией разумного устройства жизни, удовлетворяющей в какой-то степени все слои населения. Так исторически складывалось, что в России за последние 100 лет у власти редко оказывались профессионалы. Как правило, это были какие-то пассионарии. В самом деле, какая специальность и профессия была у дедушки Ленина? Сам он писал, что литератор. Потому что революционер - это не профессия, а призвание. А какая базовая специальность была у товарища Сталина? Поп-расстрига? Но он не закончил семинарию и не зарабатывал деньги литургиями. Он зарабатывал деньги вооружённым разбоем, эксами (экспроприациями, как деликатно называли налёты на инкассаторов). То есть он был профессиональным бандитом; если бы его поймали и судили при советской власти, то дали бы "вышку", а в современной России дали бы пожизненное. Невзирая на политическое благородство помыслов - ведь дали же великому русскому писателю Лимонову реальный тюремный срок за стремление сделать жизнь народа лучше путём вооружённой борьбы. Какая специальность была у дорогого Леонида Ильича? Формально - металлург, инженер; он окончил рабфак, что давало знания на уровне техникума. Единственное, что ему потом помогало - это оконченный курс царской гимназии, куда он поступил в 1915 году и окончил в 1921. Никита Хрущёв вообще не окончил школы в юности, но потом учился в Промышленной академии, которая давала образование на уровне средней школы. Какие профессии были у членов Политбюро, насколько это были образованные люди? Лучше об этом даже не вспоминать: у большинства было образование на уровне техникумов и Академии красной профессуры, то есть образования фактически не было никакого.

Путинская Россия являет собой разительный контраст по качеству управления. Руководство администрации Президента - выпускники МГУ и МГИМО, причем направленные туда не по партийной разнарядке или как нацкадры, которым надо было лишь кое-как получить диплом. Любимые Путиным чекисты - весьма образованные люди. У Патрушева есть реальная специальность корабельного инженера-приборостроителя и опыт работы в настоящем советском конструкторском бюро, это потом он уже окончил высшие курсы КГБ. У Бортникова образование инженера-железнодорожника и опыт работы по специальности, а потом второе высшее в профильном заведении КГБ. У Нарышкина образование инженера-радиомеханика, образование экономиста и тоже Высшая школа КГБ. То есть эти люди прежде всего специалисты с систематическим техническим образованием, осилившие на высоком уровне математику и физику, иначе бы они свои вузы не только не окончили бы, но даже бы и не поступили.

Реально же людей, которые были бы осями в государственном механизме России, совсем немного. Вот краткий список, помимо упомянутых Патрушева, Бортникова и Нарышкина: Кириенко, Громов, Чуйченко, Брычёва, Голикова, Белоусов, Козак и Собянин. Вот эта дюжина - включая президента Путина - и является на текущий момент российской государственностью. Чтобы о себе ни думали и какими бы козырными себя не воображали все остальные ответственные товарищи и даже официальные лица. По совокупности параметров именно эти деятели в совокупности обладают всей картиной действительности и всей полнотой власти. Многим покажется удивительным и даже спорным, что в этом списке нет министров или влиятельных глав госкорпораций. Министр, как и глава госкорпорации - это политический назначенец. Его жизнь и политическая смерть - в руках президентской дюжины. Равно как и судьба любого губернатора, и вообще любого человека в России.

Собянин - особый случай

Московский мэр Собянин, входящий во властную дюжину, стоит особняком - он политический боец, прошедший все фильтры, жиклёры и горнила советской и российской эпох. Как у потомка кулаков и старообрядцев, у него неизбежно иное и неафишируемое отношение к жизни. Отец при советской власти, ещё в 1967 году, стал директором завода, а мама - бухгалтером там же. У тех, кто помнит времена 60-х и 70-х годов прошлого века, кто принадлежал к хозяйственникам того времени или чья родня была задействована на руководящих должностях в производстве продуктов питания и товаров народного потребления, не может быть никаких сомнений, что семья будущего московского мэра не нуждалась в куске хлеба, особенно работая на северах. Кулаки, равно как и старообрядцы - это труженики, это семьянины, это благословенные люди, а не голь и пропойцы. Поэт как-то сказал, что из большевиков можно делать гвозди, и не было бы в мире крепче гвоздей. выжившие в результате гонений и репрессий кулаки и старообрядцы оказались покрепче большевиков. Можно догадаться, что воспитание в подобной семье делает человеческий материал не просто крепче гвоздей, а крепче дюбелей, которые вгоняются как в бетон, так и в стальной рельс. И в таких семьях формируется не только стальной внутренний стержень, но и стальная воля к победе.

Собянин окончил механический факультет Костромского технологического института с красным дипломом. Это значит, что у человека есть не только способности, но и умение ладить с людьми. Позже он получил юридическое образование, защитил диссертацию по юриспруденции в редкой области государственного устройства - положение автономий в рамках федерации. В реальности специалистов по госстроительству, юридическим отношениям федерации, субъектов и муниципальных образований очень мало. Тех же, кто ещё и знает все тонкости межбюджетных отношений, вообще практически нет. Этим знанием могут похвастаться лишь редкие специалисты в Минфине, профильных комитетах обеих палат парламента, налоговой службе и профильном направлении Счётной палаты.

Что интересно. Собянин, как и Кириенко https://argumenti.ru/opinion/2020/03/655999, умеет работать не только головой, но и руками. Будучи человеком с высшим образованием и красным дипломом, он тоже пошёл на завод, в цех. Можно предположить, что люди с подобными установками испытывают симпатию друг к другу. Неудивительно, что Собянин в 2006-2007 годах возглавлял совет директоров ОАО "ТВЭЛ" - росатомовской структуры, производящей ядерное топливо. Это было в самом начале кириенковского руководства Росатомом.

Собянин прошёл комсомольскую школу, которая была порою агрессивней и жёстче, чем партийная школа - именно там отсеивались молодые волки от политических гиен и шакалов. И причём где - на Челябинском трубопрокатном заводе, ни в чём не уступающем по свирепомыслию Челябинскому тракторному. Комсомольская школа на заводе среди матёрых работяг и комсомольская школа в институте среди студентов - это две большие, несравнимые разницы. Это как участие в войне и участие в разговорах о войне.

Возможно, нет такой школы, которую бы не прошёл, а то и не прополз на брюхе, будущий московский мэр. Он работал в сфере ЖКХ, потом в горисполкоме, потом возглавлял налоговую инспекцию. Избирался депутатом местного законодательного собрания, и возглавлял это собрание. Он возглавлял городскую администрацию Когалыма, налаживал поступление денег в городской бюджет. Он сумел поладить и подружиться с нефтяниками и с сверхвлиятельными, порою очень опасными главами Ханты-Мансийскими и Ямало-Ненецкими автономных округов, то есть с самовластными раджами, один из которых сидел на сундуке с нефтяными сокровищами России, а другой на сундуке с газовыми. Причем оба сообща выдвинули его в начальники над собой - в губернаторы Тюменской области. Позже это обернётся большим благом для региона и его жителей - губернатор заставил автономные округа делиться углеводородными доходами с Тюменской областью, потому что до прихода Собянина область бедствовала, входящие в неё автономии обносили метрополию деньгами немилосердно.

Перед этим Собянин успел как следует обкататься в Совете Федерации и возглавить Комитет по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам; он смог обрасти высокими связями, заработав репутацию весьма серьёзного человека. После реорганизации межбюджетных отношений в тюменской области в качестве губернатора, Собянин в течение пяти лет последовательно возглавлял сначала Администрацию Президента, потом Аппарат Правительства России. В 2010 году стал мэром Москвы. Это впечатляющая карьера и впечатляющий управленческий опыт.

Растянуть Нерезиновую

При Собянине Москва стала больше и удобнее. Он сумел решить те вопросы, которые не удавалось решить Лужкову, прежде всего спас столицу от транспортного коллапса. На решение этого вопроса ушли несколько лет и сотни миллиардов долларов. Также Москва стала одним из самых красивых и безопасных мегаполисов мира. Если сравнить собянинскую Москву с Нью-Йорком, Лондоном, Парижем, Гонконгом, то у Москвы как у города будет больше преимуществ, чем у иных мировых столиц. Порой приходилось действовать жёстко, иногда жестоко, но это было обусловлено логикой обстоятельств. Логика намерений, как обычно, была самая благожелательная. Но на практике в России часто приходится применять насилие и принуждение. Это не только московская практика. В образцовом Сингапуре, который был грязной вонючей дырой ещё полвека назад, граждан приходилось бить палкой, чтоб отучить харкать и гадить прямо на улице.

Собянин критикуют за перекладку дорожных покрытий и подозревают злоупотребления, хищения и коррупцию. На самом деле, те, кто перекладывает покрытие и переделывает бордюры, часто работают за свой счёт - переделывают косяки, исправляют собственную халатность и недобросовестность. При покойном Лужкове, как все помнят, МКАД можно было покрыть серебром за те деньги, которые на него были истрачены. Дорожное полотно оказалось не столь широким, как было надо сделать, и сыпучих материалов оказалось под дорогой засыпано меньше в несколько раз, чем было освоено по деньгам. У Собянина эти номера не проходят. Как человек и хозяйственник, он на порядок тяжелее бывшего мэра. И его подчинённых не стреляют на улицах, как это было с лужковским вице-мэром Орджоникидзе или главой тогдашнего комитета по образования Кезиной.

Москва стала первой столицей мира, оцифровавшей практически все услуги и сведшей их в одно место - либо на сайт мэрии, либо в центры "Мои документы". Люди, пожившие за границей и знающие все прелестные особенности жизни в цивилизованных странах, очень высоко оценивают уровень удобства жизни в Москве и возможности получения любых услуг онлайн. Естественно, большинство граждан к этому привыкают молниеносно и считают, что так было всегда и чему тут удивляться, поэтому мало кто скажет доброе слово московскому мэру. Но это от идеализации жизни на Западе - если бы кто столкнулся с французской или американской бюрократией, то они оценили бы московскую, потому что в Москве стало жить легче и приятней, чем в Париже или Нью-Йорке.

У Собянина очень много недоброжелателей и завистников. Мы уже говорили о том, что сложился в России целый слой, считающий себя новой русской аристократией и презрительно относящихся к таёжному происхождению Собянина, обзывающие его за глаза Аленем и Оленеводом. К слову, в посёлке Няксимволь, откуда он родом, оленеводства отродясь не было; автохтонное население - ханты - охотники и добытчики пушнины. Что интересно - они очень похожи на айнов, автохтонное население Сахалина, Курил и Японских островов, там также, как у ханты, мужчины имеют европейскую внешность, а женщины более монголоидны. К слову, именно от айнов произошло самурайское сословие в Японии, которое гоняло пришлых одичалых китайцев.



Стартовые условия Собянина, такие как глушь, край земли, и результаты - веер высших государственных должностей к пятидесяти двум годам, когда он сел в московское мэрское кресло - говорят о совершенно незаурядном человеке: толковом, надёжном, расторопным и волевом. Колоссальный опыт, который он нажил в процессе выстраивания линии своей жизни, говорит о возможности решать сложносочинённые проблемы в авральном режиме цейтнота и цугцванга. В случае эпидемии COVID-19 любое решение может оказаться хуже - плохо гонобить экономику, но и плохо способствовать распространению коронавируса. Плохо ограничивать свободу граждан передвигаться, но и плохо ходить и заражать всё вокруг. Вводя QR-коды для передвижения по городу, руководствовались лучшими соображениями - упорядочить нахождение граждан на улицах, не допустить выход к людям уже инфицированнных. Но правильная инициатива была исполнена в лучших традициях доморощенных растопырок - исполнители всё сделали через задницу, то есть как обычно, не включая мозги. К чести Собянина, он немедленно ликвидировал последствия чужого идиотизма. Теперь ему вменяют, что он не извинялся, что на отдельных позициях в силовых ведомствах трудятся идиоты.

Как ни неприятно это будет многим гражданам осознавать, независимо от того, занимают они какие-то позиции в обществе или нет, но они в массе мало на что годные растопырки. Это не обидное слово, это просто характеристика совокупности качеств человека, когда он в состоянии растерянности впадает либо в ступор, либо попадает в сложное положение от непонимания, как выйти из затруднения. Чтоб перестать быть растопырками, надо пройти суровую жизненную школу, которая научит быстро ориентироваться в ситуации, принимать решения и действовать незамедлительно. К примеру, молоденький солдатик-срочник - это типичная растопырка, а вот наёмник, прошедший несколько войн, сделавший смерть своим ремеслом - не растопырка, а профессионал.

Большинство российских чиновников, причисляющих себя к новому дворянству в силу занимаемых должностей, в минуту трудности оказались беспомощными растопырками. Где Минфин с деньгами? Где Минпром с масками и вентиляторами для искусственного дыхания? Где Минэконоразвития с программами поддержки бизнеса? Где Минобороны с полевыми кухнями? Где МЧС с передвижными госпиталями? Где Росрезерв с продвольственными пайками? Где все эти патриоты-государственники и прочие новые российские аристократы, действительные государственные советники первого класса? Где все эти растопырки с генеральскими звёздами?

Месяц прошёл, и пока мы видим лишь Собянина.