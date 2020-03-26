Путин как Штирлиц или как Бонд

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 марта 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

В.В. Путин, фото: соцсети

Медийный образ Путина всё больше напоминает сферического коня в вакууме - то есть нечто некогда реальное, но помещённое в некие умозрительные идеальные условия и потому становящееся таким же абстрактным понятием как лошадиная сила, не имеющая никакого отношения к реальной лошади.

До сих пор не дан ответ на вопрос эпохи "Who is Mr. Putin?" А это важный вопрос, потому что харизма этого человека легла как влитая не только на причудливые узоры нашего Отечества, но и переформатировала под себя мир. Россия образца 2000 года и Россия образца 2020 - это разные страны, ни одна другая страна не переживала такой разительной трансформации в начале 21 века. Изменения сравнимы лишь с СССР 1926-1940 годов и Германии 1933-1939 годов. Ни Черчиллю, ни Рузвельту, ни де Голлю не удалось так переформатировать свои страны, как это удалось сделать советскому и немецкому лидерам прошлого века, а также нынешнему российскому. Что же он такого сделал и как ему это удалось?

Ум, честь и совесть не заменят фартовости

У Путина много биографов, он при жизни стал более изучаемым объектом, чем Высоцкий после смерти. Но ни одно исследование не открыло за 20 лет главного - он невероятно фартовый человек. Многие к понятию фартовости, которое шире понятия везучести, относятся скептически. Но страховые компании знают из статистики, что есть люди, которые залипают в неприятности постоянно, такие ходячие 33 несчастья. И есть люди, которые не просто сверхвезучие, но и своей везучестью они покрывают все объекты вокруг. Таких людей можно сажать в самолёт, в котором собрались не очень везучие пассажиры - и ничего не случится. Благодаря таким людям их окружение начинает внезапно процветать на ровном месте, у нанявшей их фирмы или корпорации появляются новые клиенты, заказы и деньги, как бы из ниоткуда.

Автоблогер Эрик Давидыч, в хмурые дни своей жизни чалился в одной хате с очень серьёзным и опытным человеком, Захарием Калашовым, известным под творческим псевдонимом Шакро Молодой. И Давидыч спросил повидавшего много видов Шакро, что самое главное для успеха в жизни - деньги, связи, ум или что-то ещё? Шакро ответил - фарт. Если нет фарта, то всё остальное не имеет значения. И многие коллеги Шакро, знающие жизнь изнутри, разделяют эту точку зрения. У этих людей жизнь и смерть зависят от случая, от благоприятного или рокового стечения обстоятельств. И каким-то непостижимым образом так называемые фартовые чуют, когда надо действовать, а когда сидеть на попе ровно и при этом не гнать волну внешнего беспокойства и внутреннего раздражения от неопределённости.

Почему у Путина столько друзей? Не потому, что он президент. Путин стал президентом, потому что к нему всегда хорошо относились и тянулись люди. Откуда взялась вся эта питерская волна, буквально девятый вал, во всех ветвях власти? В массе это люди, которые знали Путина, которым Путин помог в своё время, выстроил правильные человеческие взаимоотношения и решил для них важные вопросы, о которых его просили. Это значит, что люди тянулись к нему по-человечески. И сколько людей потянулись за ним в Москву? Ни за Брежневым, который был очень хорошим и дружелюбным человеком, столько народу из Днепропетровска не подтянулось, равно как и за Ельциным из Екатеринбурга. А что чуют люди? Прежде всего, они чуют возможности, будем смотреть на вещи просто и цинично, потому что, как говорит народная мудрость, оказанная услуга выеденного яйца не стоит. Не из благодарности к фартовым тянутся люди, но вдыхая источаемый ими неосязаемый аромат возможностей, что на честолюбцев действует также, как ферромоны лошади на молодого жеребца.

Понятие фартовости не нами придумано. У древних греков и римлян были очень ясные представления на этот счёт, их жизнями распоряжались Мойры и Парки, над которыми были невластны другие боги, включая олимпийское начальство вроде Зевса и Геры. Само слово "фартовый" происходит от имени древнеримской богини удачи Фортуны, которую прагматичные римляне чтили больше всех остальных. В Библии, в книге Екклесиаст (Екк. 9:11), тоже написано, что на всё своё время и случай: "И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достаётся успешный бег, не храбрым - победа, не мудрым - хлеб, и не у разумных - богатство, и не искусным - благорасположение, но время и случай для всех их".

Не нужен мне ваш "Парабеллум"

Биография Путина недвусмысленно проясняет здоровое честолюбие. Честолюбие - это здоровый инстинкт, наравне с волей к жизни и страстью к противоположному полу. Ментальность хлюпиков-интеллигентишек, негодных ни к какому серьёзному делу, кроме как жевать сопли и страдать от непонятости на своих убогих кухоньках, отравила через уроки депрессивной русской литературы не одно поколение российских умов. В поколениях русскому человеку вбивалось, что думать и работать ради себя, ради собственного продвижения по социальной лестнице вверх - это зазорно, это карьеризм и приспособленчество. На самом же деле, стремление занять высшее положение в социальной иерархии - самое здоровое проявление мужского начала в любом самце. Гормоны, тестостерон, физическая крепость - всё идёт в связке, заставляя мальчиков совершать поступки и подвиги, стимулируя попутно и мозги; тягловые рывки молодых самцов к успеху тащат за собой всё остальное человечество.

В отличие от тотального большинства других российских особей мужского пола, Путин - не невротик. Мужские неврозы - страшное следствие бабского воспитания в стране, где революция и две войны выкосили здоровое нормальное мужичье, и где мальчишки росли преимущественно в однополых семьях - с маманей и бабулечкой. Путину повезло - у него был отец, и отец достойный, фронтовик. Ко всему этому, он пошёл в спорт, где важны непосредственные телесные контакты - в борьбу. Физические контакты невероятно сказываются для полноценного развития личности. В британских закрытых школах, например, практикуется регби - считается, что аристократ должен уметь ладить со своим телом и не боятся физических контактов с телами других людей. Так же воспитывали свободных граждан в Древней Греции - мальчишки не столько били друг другу морды в состязаниях по панкратиону, сколько голые возились друг с другом в песке в борьбе, развивая чувство телесности и испытывая мышечную радость, отчего и мозги у греков работали превосходно.

Мемуаристы Путина описывают, что он был не дурак подраться. Не в том смысле, что нарывался и борзел, а в том, что не боялся как дать по морде обидчикам, так и получить самому. Редкий мужчина не боится получить по морде. По нынешним временам это вообще штучный товар. Путин был некрупным молодым человеком изящного телосложения, поэтому на улицах ему приходилось биться с особым остервенением, как викингу-берсерку против нескольких здоровенных противников. Люди, далёкие от единоборств, не подозревают, что хороший уличный боец навешает люлей хорошему бойцу из смешанных единоборств типа ММА. Просто уличных бойцов уже не осталось, все способные драчуны теперь зарабатывают хорошие деньги в октагонах. Путину не нужен был пистолет, чтоб постоять за себя. Справлялся голыми руками.

Стальные фаберже - единственное украшение настоящего мужчины

Когда вы планировали последний раз стать разведчиком, вдохновившись биографией Рихарда Зорге? Или образом Штирлица? Или, в конце концов, образом великолепного 007 с лицензией на убийство? Многим хотелось бы быть Джеймсом Бондом, это правда. Но сколько из них пошло в приёмную КГБ, чтоб навести справки, как это делается? Чтобы пойти в приёмную КГБ, самому, подростком, в стране, где этих трёх букв мужики боялись больше, чем девицы других трёх букв, надо было обладать стальными фаберже с самой юности. Обычно же органы сами ищут себе кадры, приходят на готовенькое. А тут инициативный синеглазый юноша приходит и требует взять его на работу. Нечастая практика. Что интересно - юноша оказался не только смелым, но и вменяемым. Ему сказали - сначала получи образование. Он спросил - какое? Ему посоветовали юридическое. И он взял и осилил юрфак ЛГУ, что было одной из лучших юридических школ в Советском Союзе. Неважно, насколько глубоко он освоил тонкости юриспруденции - он получил систематическое знание о праве и законности. И прошёл отличную обкатку в академических кругах, потому что в московском и питерском университетах у преподавателей сохранилось благородное дореволюционное обхождение. В дальнейшем, в высшей школе КГБ, его дошлифовали спецдисциплинами номер один, номер два и номер три, но ЛГУ нивелировал и выправил возможные шероховатости в манерах, так как не было возможности у его труженников-родителей содержать бонну и гувернантку, как у другого Владимира Владимировича, у Набокова.



Пробным камнем для его фаберже стал эпизод в Дрездене, когда весь советский народ, как один человек, выплюнул идеалы советского прошлого в плевательницу истории, утёрся и пошёл в неизвестном политическом направлении. Тогда резидентуру КГБ пришло громить несколько сотен, а может, и тысяч пьяных молодых немцев. Многие не понимают всю бездну, лежащую между весси и осси, между западными немцами и восточными. Западные прошли принудительную денацификацию, это было типа моральной кастрации. А восточные немцы были псами-рыцарями некастрированными, да ещё этническими пруссаками, титульной и воинственной народностью, костями и мышцами немецкой этничности и государственности. Ребята достаточно решительные и здоровые, хоть в зондеркоманду набирай и на Восточный фронт. И вот они пришли с бутылками и арматуринами, горланят старорежимные песенки типа "Дойчланд, Дойчланд, юбер аллес" и ломятся в ворота, где доблестные чекисты должны были стеречь советские секретики. Но большинство храбрых чекистов слиняло, потому что осторожность - высшая добродетель отважных. Остались Путин, пара коллег и пара солдатиков срочной службы. Если толпа ворвётся - всё сожгут вместе с обитателями. Кто пойдёт к толпе поговорить? Самоубийц нет.

Путин тогда собирает волю в кулак, берёт жалкую советскую пукалку, пистолет Макарова с семью патронами, и один идёт из здания к этой толпе. И говорит им немецкие слова, смысл которых прост и ясен: вам, дорогие друзья, сюда нельзя, тут не ваше, тут наше, кто дёрнется - пусть пеняет на себя. Разворачивается и уходит. И толпа как-то сникла, боевой тевтонский дух скукожился, песни вместе с пивом закончились, и побрели горячие немецкие парни восвояси, как будто их тоже кастрировали.

Настоящий боец из Путина вышел. А вот разведчик он оказался не очень успешный, и никто не может понять, почему.

Не Штирлиц он и не Бонд

Хотя с образами штандартенфюрера СС Штирлица и коммандера ВМФ Британии Бонда у Путина есть схожие черты, он не мог стать полноценным разведчиком, и карьера шпиона у него не задалась. Начальство это прекрасно видело и потому не повышало Путина в чинах и званиях. Возможно, для самого Путина это было загадкой. Он, человек доблести и чести, подозревал, что это всё из-за отсутствия у него волосатой руки, которая могла бы его протолкнуть в настоящие заграницы, в Кёльн или Цюрих. Но дело было не в волосатой руке, а в личности самого Путина.

Мало кто из юношей, примеривающих на себя плащ и кинжал, задумывается о реальной изнанке ремесла рыцаря этого самого плаща и кинжала. Ведь кто такой разведчик, он же шпион? Это лицо, злоупотребляющее гостеприимством другой страны, приезжающий туда, чтобы выдавать себя не за того, кем он является на самом деле, и заниматься деятельностью, несовместимой со статусом гостя и порядочного человека. Разведчик приезжает в чужую страну, чтобы выведывать чужие секретики, лезть не в свои дела, портить местных граждан, соблазняя или вынуждая их совершить предательство, и тем самым навредить как своей родине, так и своей семье. Любая страна к изменникам относится жёстко, а предательство не приветствуется и не поощряется ни государственной властью, ни общественным мнением. Разведчик - он как дьявол, пришёл украсть, убить и погубить. То есть разведчик - это лжец, подлец и душегуб. Если смотреть в суть ремесла и называть вещи по-простому, как оно есть. Молодёжь об этом не задумывается, она видит интеллектуальный поединок артиста Тихонова с артистом Броневым в красивой форме от Хьюго Босса, или соблазняется куртуазным обращением актёра Крэйга с артистками Грин, Куриленко и Сейду. Юношам нравятся костюмы от Тома Форда, часы Омега и нарушения правил дорожного движения на автомобиле Астон Мартин, а также водка с мартини, когда взбалтывают, но не смешивают.

Путин же оказался человеком с совестью. Ремесло стало его тяготить; хотя он честно выполнял данную им когда-то присягу, зрелость и рутина жизни, а с ней и опыт, всё расставили на свои места. Не мог он выдавать себя за друга, чтоб потом, внезапно, ради чего бы то ни было, предать доверившегося человека. Не вышло из него подлюки, натура отказалась не та. Начальство это разглядело, и без сожалений отпустило его в народное хозяйство, практически на все четыре стороны и вольные хлеба. Но Фортуна давно положила на него глаз, она готовила его к другой карьере, соединяя стальные фаберже с чистой совестью, а его харизму и драйв одаривая своей благосклонностью. Следующие годы восхождения к политической власти только ярче высветили эти черты его характера и позволили ведомой им России разогнать более сильных соперников, чтоб снова занять место, достойное уважения.