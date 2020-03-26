Сергей Кириенко : несколько штрихов в неполитическом интерьере

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26 марта 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

Сергей и Светлана кириенко, фото: соцсетей

Нет более непонятой фигуры в российском истеблишменте, чем Сергей Кириенко. Оболганный и оплёванный народной молвой совершенно несправедливо, он заслуживает объективного анализа его человеческих качеств.

Расставим точки над i

Во-первых, он служил в армии. Рядовым. Во-вторых, он может засадить стакан спирта. Если это надо. В-третьих, он может дать по морде и сам не боится получить, а также укрыть пятиэтажным матом. Если это нужно по ходу решения существа вопроса. Таким образом, по критериям российских граждан с понятием, независимо от образовательного ценза и уровня культурных притязаний, Кириенко - правильный мужик. Наш человек.

Осадок остался, хотя ложки нашлись

Пирамиду ГКО придумал не он. Он ликвидировал последствия не им принятых вынужденных решений. А дело обстояло следующим образом. В середине 1990-х российская экономика еле теплилась. Был парализующий кризис неплатежей, вызванный тупой нехваткой денег в экономике: степень монетизации была всего 10-15 процентов от необходимого.

Чтоб было понятно - человеку нужны для жизни четыре литра крови, а жилах осталось всего лишь поллитра. Это несовместимо с жизнью. Нефть в 1998 стоила около 10 долларов за баррель - в аналогичных условиях рухнул Советский Союз, брать деньги было негде, только занимать у МВФ. Перестройку в 1986 году запустили при тех же 10 долларах за баррель, другого выхода в отсутствие доходов, кроме как начать разваливать плановую советскую экономику, Политбюро тогда не увидело.

Сергей Мавроди рассказывал, что Белла Ильинична Златкис, начальница Департамента ценных бумаг и фондового рынка Минфина РФ в 1990-х годах, очень тщательно изучила опыт МММ и запустила аналогичную схему для покрытия хронического дефицита российского бюджета. Чтобы привлечь инвесторов, по выпущенным Минфином Государственным краткосрочным облигациям доходность довели почти до 150 процентов годовых, но Центробанк России при этом удерживал валютный курс на уровне 6 рублей за доллар. Все иностранные финансовые спекулянты устремились в Россию - где ещё под государственные гарантии можно было получать 150 процентов годовых в твёрдой валюте, нажимая лишь кнопки на компьютере?

Из населения и экономики буквально кишки выдавливали коленками, чтобы оплачивать эти проценты.

Это была финансовая гангрена России, и Кириенко оказался единственным мужественным хирургом, который, по-самурайски решительно, одним взмахом пера, отсёк больное и гнилое. Было объявлено, что Российская Федерация больше таких процентов платить не будет, финита ля комедия. Он взял эту ответственность на себя лично, то есть взвалил на себя такой крест, который все остальные члены правительства отказались даже потрогать пальчиком. Как реальный спаситель Отечества, он получил плевков и тумаков сполна, как ветеринар, вылечивший обезьян – обезьяны знают и помнят, что им было больно, а что они остались живы и здоровы, так до этого им дела нет.

Не судите по внешности - она прекрасна, но обманчива

Пусть никого не обманывает внешность поэта и романтика. Он – один из немногих носителей высших государственных полномочий, чьи фаберже откованы из той же стали, что и у Путина. Кириенко младше на 10 лет, но он и Путин разглядели друг друга сразу. Оба в детстве были грацильными, оба огребали от злых мальчишек, и оба пошли в спорт, в борьбу, чтоб постоять за себя. И Путин, и Кириенко относятся к той редкой категории мужчин, которые с детства самостоятельно отвечали на вызовы жизни и принимали решения. Ни Путина, ни Кириенко в спортивные секции привели не мама с папой за ручку, а собственные детские ножки нашли туда дорогу. К слову, именно премьер Кириенко в июле 1998 года представлял Путина как нового главу ФСБ чекистскому коллективу. Было видно, что они расположены друг к другу - рыбак рыбака разглядел издалека ещё в начале 1990-х.

Кириенко после школы поступил в институт и закончил его с красным дипломом по специальности "инженер-кораблестроитель". Кораблестроение, наряду с авиа- и ракетостроением, являет собой высшее достижение человеческой мысли. В голове у этого человека кое-что, значит, есть. Но вместо аспирантуры или уютного конструкторского бюро он, оставляя обожаемую жену и дитя на полтора года, идёт служить срочную, и не офицером, а солдатом. Это серьёзное решение. И абсолютно правильное, потому что мужчина, служивший армии и носивший погоны, и особь мужского пола, не служившая и не понявшая службу, относятся к разным человеческим подвидам. Всем, прошедшим советские или российские войска, абсолютно понятна загадочная поговорка: "Кто в армии служил, тот в цирке не смеется". И этот опыт потом очень помогает правильно строить по жизни отношения с самыми разными людьми.

После армии Кириенко ещё раз сделал серьёзный выбор - и опять не в пользу аспирантуры или КБ. Он пошёл мастером на нижегородский завод "Красное Сормово".

Скорее всего, этот выбор объяснялся ответственностью за семью: однолюб Сергей за жену Машу он дрался ещё в школе, первый ребёнок родился ещё на четвёртом курсе института, и, несмотря на Ленинскую стипендию в 100 рублей (при обычном тридцатнике и сороковнике при повышенной), денег ему не хватало, приходилось разгружать по ночам вагоны. На заводе была возможность заработать серьёзные деньги и получить жильё, чтоб рожать ещё детей.

Само предприятие – серьёзней некуда, и народ соответствующий. Кириенко пришлось командовать матёрыми человечищами, сварщиками пятого, высшего, разряда, боевым авангардом пролетариата, которые были вдвое старше его. Если бы он был маменькиным сынком, хлюпиком и соплежуем, эти простые бесхитростные люди сломали и схарчили бы его с потрохами. Но он поладил с ними, школа спортивных единоборств и армия сделали своё дело - его бывшие подчинённые подтолкнули Кириенко к общественной и политической деятельности, потому что молоденький руководитель не боялся сцепляться с первым секретарём обкома, воюя за свои идеалы правды и справедливости.

Банзай и бонсай

Увлечение айкидо - это существенный штрих к портрету героя. Суть айкидо - не собственная инициативная агрессия, а управление чужой агрессией, перехват инициативы нападающего с обращением на него его же собственного боевого запала.

Можно догадаться, что Кириенко, как поклонник айкидо и покровитель будо, контактной и жёсткой версии симбиоза карате с дзюдо, знаком с Бусидо, кодексом самураев. Этот вывод можно сделать, присматриваясь к поведению этого человека: он предан, почтителен и прост, то есть в нём проявлены базовые самурайские добродетели.

Согласно Бусидо, основная дума самурая - это дума о смерти. Он должен быть готов умереть в любой момент за своего сюзерена и за свою семью. Если самурай уже воспринимает себя как мёртвого, он не будет допускать низких поступков - оно того не стоит перед лицом вечности. Долг самурая - быть бдительным и внимательным. Самурай в свободное от службы время предаётся благородным занятиям - упражнениям в боевых искусствах, а также икебане и каллиграфии. Это способствует развитию здравого смысла и постижению сути вещей. А это и есть мудрость – понимание причин и следствий, и связей между вещами, осмысление устройства жизни.

Такой человек заслуживает доверия. Президент, который сердцем чует неверность и предателей, сначала доверил Кириенко меч-кладенец – Росатом. Без Росатома щит Родины, вся российская ядерная триада, – груда металлолома. А теперь доверил ларчик, в том ларчике – игла, ключ от жизни и смерти страны, внутренняя политика. Это значит, что Кириенко – человек, на которого можно не только положиться, но и опереться. И даже доверить ещё нечто большее, если что.