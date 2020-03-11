Хочет ли Бог быть упомянутым в Конституции? Часть 6

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 марта 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

Бог един, фото: соцсети

В предыдущих статьях данного цикла мы начали разговор о соответствии некоторых предложенных поправок в Основной Закон Российской Федерации. Мы продолжаем краткое изложение библейских корней авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама.

Часть 6

Ислам

Мы не будем подробно освещать исламскую теологию. В основу Корана легло изложение основных историй иудаизма и христианства, а также соображения пророка Мухаммеда и его откровения, полученные им свыше. Сам священный текст Корана организован не в историческом порядке: суры, то есть главы, выстроены по размеру текста, а не по логике последовательности и развития событий. Для немусульманина восприятие данного текста может представлять некоторую сложность, ибо арабский язык, на котором написан Коран, имеет некоторые грамматические и конструктивные особенности, обуславливающие некоторую инаковость мышления - ведь лингвистический строй языка формирует мыслительные паттерны у носителей данного языка. Именно поэтому мышление, скажем, китайцев, сильно отличается от мышления европейцев. К сожалению, большинство граждан России никогда не держало в руках Коран и не имеет ни малейшего представления, что там написано и почему мусульмане так ревностно и бережно относятся к своему Священному тексту.

В целом же мусульмане чтут праотцов Авраама, Исаака и Иакова, чтут Моисея и множество библейских пророков. Иисуса Христа они не считают вочеловечившимся Богом, как христиане, но лишь пророком, предшествующем Мохаммеду. И они не считают обоснованной концепцию о смерти на кресте и последующем воскрешении, у исламских теологов иная точка зрения на эти места евангелий.

Моральные нормы мусульман идентичны моральным нормам иудеев и христиан, в основе исламских правил халяля, ритуальной чистоты, лежит иудейский кашрут, особенно в сфере правильного питания. И мусульмане, так же, как и иудеи, совершают обрезание в знак своего завета со Всевышним.

Если отбросить все дальнейшие наслоения и впитанные в местах проживания традиции, то и иудеи, и христиане, и мусульмане говорят на разных диалектах одного древнего языка, на котором, образно выражаясь, Бог говорил с верными и любящими Его. И беседуя о Боге, представители этих конфессий имеют в виду одного и того же Творца, вступившего в Завет с Авраамом, и прекрасно понимают друг друга, даже если не соглашаются и спорят до смертоубийства.

Так причём же здесь Конституция России?

Так какие идеалы и веру в какого Бога нам хотят навязать через обновлённую Конституцию? Если в Бога Авраама, Исаака и Иакова, то Его дразнить, по мнению верующих в Него, очень опасно. Те более, что во главе провозглашённых организационных принципов Конституции РФ стоят богопротивный гуманизм и светскость, статьи 2 и 14. Пункт 2 статьи 14, где написано, что все религии равны перед законом, противоречит вводимой статье 67 "прим", потому что в России есть религии без Бога иудеев, христиан и мусульман. Будда Шакьямуни вообще богом не является и буддистам чужда такая идея. У шаманов Крайнего Севера нет богов, есть сверхъестественные сущности. Нет бога у даосов и конфуцианцев, коими являются некоторые натурализованные в России китайцы. Зороастрийцы, кои представлены в России и именуют себя езидами, идея Бога в традиционном понимании может также быть чужда.

Представления об одном Боге разные не только у иудеев, христиан и мусульман, они разнятся даже в рамках одного вероисповедания. Например, есть такая тема - Филиокве. Это вопрос о том, от кого исходит Святой Дух. Православные считают, что только от Отца, а католики - что и от Отца, и от Сына. И готовы друг друга убивать за ересь.

Может, какие-то особо одухотворённые граждане, будь то президент или окружающие его умники, решили вставить слово "Бог" для пущей красоты, как скрепу русской или россиянской духовности? То есть вставили так, для красного словца. Так вот, Господь Бог недвусмысленно предостерегает: "Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно" (Исх. 20:7).

Представители российской исполнительной и законодательной власти ходят по церквям и монастырям, ездят на Афон, стоят со свечкой перед иконой Святого Павсикакия и канючат: "Святый Отче Павсикакий, моли Бога о нас!" Верят в сверхъестественное покровительство Божие, и при этом считают, что Святая Троица - это Николай Чудотворец, Богородица и Святой Пафнутий. Реальных же, истинных представлений о сути веры в Бога Авраама, Исаака и Иакова - ноль. Голова набита обрывочными сведениями, ошмётками предрассудков и суеверий. В лучшем случае - читали учебник "Основы православной культуры" для 4-5 классов авторства диакона Кураева, где про Ветхий завет есть лишь пара строк, что какие-то пророки сочинили его, ожидая Иисуса Христа, очевидно, от скуки. А сам Христос выглядит каким-то блаженненьким юродивым, ищущим, где б ещё получить по морде, сначала по правой щеке, потом по левой.

Что ещё хуже, в особо патриотических воцерковленных кругах бытует твёрдое убеждение, что эти проклятые жиды распяли нашего русского Иисуса Христа, чтоб не мешал им пить кровь христианских младенцев. К сожалению, православные и католические церкви были рассадниками ненависти к еврееям. Особенно это проявилось в Польше, где добрые католики во время Второй мировой войны добровольно и добросовестно взялись истребить ненавистных жидов, и даже ловили по лесам сбежавших узников Собибора, забивая их самостоятельно или передавая нацистам на казнь за мелкое вознаграждение.

Если серьёзно же относится к введению слова "Бог" в Основной Закон, тогда надо прописать, что Божий народ - евреи - пользуются особой защитой и покровительством Российской Федерации. И это было бы правильно, и это было бы справедливо, и это было бы богоугодно, но 99 процентов населения завоют, что опять жиды полезли из всех щелей и обнаглели настолько, что требуют к себе особого отношения, хотя, по Конституции, все равны. Но ведь этот самый Бог, которого хотят впихнуть в статью 67 "прим", сказал, что благословляющих евреев Он благословит. Так говорит Писание, священный боговдохновенный текст для всех верующих в Бога Авраама, Исаака и Иакова.

Но никто на это никогда не пойдёт - это выше смелости любого политического деятеля в России, даже Путина со всей его благожелательностью к еврейскому народу. Поэтому инициаторам и авторам этой поправки лучше не дразнить Небеса и оставить Бога в покое, а самим снять крест и надеть трусы, если они в Основном Законе ставят тварь выше Творца.

Все цитаты Библии даны по Русскому синодальному переводу

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