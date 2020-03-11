Хочет ли Бог быть упомянутым в Конституции? Часть 1

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 марта 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

Конституция и Бог, фото: соцсети

Внесение имени Господа в российский Основной Закон отдаёт богохульством и издевательством над чувствами образованных верующих

Часть 1

Президентская правка в Конституцию, касающаяся имени Бога, является весьма рискованным предприятием. Статья 67 "прим", пункт 2, гласит "Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Проблема в том, что каждое слово в этом параграфе, кроме слова "Бог", есть ложь. И святое имя Господа вставлено в насквозь лживый контекст.

Россия уже расплачивается за ложь десятками лет немыслимых народных страданий и десятками миллионами жертв. Нельзя больше строить жизнь на брехне. Какие предки нам передавали веру в Бога? Это в стране победившего атеизма, где закрыли все синагоги, закрыли мечети, взорвали храмы? Где из костелов делали, в лучшем случае, студии звукозаписи, а из монастырей - концлагеря? Это где невинным и безобидным баптистам и пятидесятникам при Хрущёве давали по 10 лет лагерей за чтение Библии, и отнимали у них детей, сдавая в детские дома и заставляя отречься от Господа? Это в стране, где к евреям, Божьему и благословенному народу, с которым Господь Бог лично заключал завет, и которые свет миру, относились хуже, чем к бешеным собакам?

Какая преемственность в развитии Российского государства? Оно за последние сто лет четыре раза меняло свою форму и содержание. Сначала предали монарха, помазанника Божьего - то есть избранника, помазанного Господом на царство. Потом предали демократию и установили диктатуру пролетариата. Дедушка Ленин, отрекшийся от Господа ещё в юности, определил диктатуру пролетариата как власть, опирающуюся на насилие и не связанную никакими законами. Товарищ Сталин, если кто забыл, был богоотступником, он бросил семинарию на последнем курсе, чтобы стать бандитом, грабящим банки, на нём висят убийства множества неповинных людей, почтальонов и банковских служащих. Хрущёв просто люто ненавидел всё, что связано в религией. Брежнев был помягче, но при нём церковь стала вотчиной госбезопасности.

Никакого государственного единства не было и в помине. Эта формулировка вообще расплывчата и неопределенна. Если говорить о целостности России как территориального образования, то за последние двести лет контуры государства менялись и ещё будут меняться. А если говорить моральном единстве, то его и в помине не было. Ещё сто пятьдесят лет тому назад в России было рабство, людей продавали как скот. Россия была сословным государством, это было узаконено. После октября 1917 года неимущие и неграмотные классы истребили имущих и грамотных, а потом сами поделились на номенклатуру и население. А ныне кто-то владеет несколькими мегаяхтами, а те, кто создавал богатство этой страны, роются в помойке у "Пятёрочки". Не было и политического единства - исполнительная власть расстреляла законодательную не далее как в 1993 году. И административного тоже не было - Чеченская республика отчаянно желала выйти из состава Российской Федерации в 1990-х годах и случились по этому поводу две братоубийственных войны.

Можно злоупотребить вопиющим невежеством нарождающихся поколений российской молодёжи, несчастных жертв ЕГЭ с кастрированными мозгами. Но ведь с библейской, авраамической точки зрения, всё происходящее с Россией, является чистой воды проклятием. И правки в Конституцию вызывают не оптимизм, а скорбь, ибо имя Господа произносится не просто всуе, а им ложно клянутся, ибо Основной Закон - это клятва, что именно так будет всё делаться, как написано.

Посмотрим на всё и просветим ситуацию с точки зрения Писания, ибо Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы (1 Ин. 1:5). Русских в массе нельзя назвать христианами, потому что они не знают азов. Если из миллиона человек, считающих себя христианами, хотя бы десять тысяч прочли Библию от корки до корки, это бы уже можно было бы считать достижением. Но и тысячи на миллион нет, Библию православные почти не читают, её знают лишь баптисты, пятидесятники и адвентисты. Православные, в лучшем случае, ограничиваются Евангелиями и Псалтирью. Сути христианства никто не знает, как и не знает сути иудаизма, одной из сект которого было раннее христианство.

Чтобы понять, насколько опасно дразнить Бога и играться с именем Господа, придётся сделать краткий, но обстоятельный экскурс в Ветхий и Новый заветы.

До Аврама

Попробуем изложить самую суть Священного Писания. Господь Бог, которого не видел никто и никогда (Ин 1:18), сотворил небо и землю, и первочеловека Адама, которого поселил в Эдемском саду (Раю). Цель создания человека – желание общаться с существом, обладающим самостоятельным мышлением и свободой воли. Увидел Бог, что нехорошо быть человеку одному, и из ребра Адама сотворил ему жену Еву. Задачей человека было возделывать и охранять Эдемский сад; с обретением Евы Бог дал людям первую заповедь: плодитесь и размножайтесь. Единственным условием было не трогать и не вкушать плодов от дерева добра и зла. Адам был сотворён бессмертным. Некто Змей, возможно, это был восставший в неустановленное время против Бога помазанный херувим и архангел Люцифер (он же Сатана), выгнанный с Небес вместе с третью ангелов, обернувшийся Змеем, нашёл слабое звено в обороне Эдемского сада. Он озадачил Еву вопросом: "Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?" Ева ответила, что трогать плоды нельзя, иначе она и Адам умрут. "Не умрёте, - авторитетно заверил Еву Змей, - Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло" (Быт. 3:4-5). Дело кончилось тем, что Ева ела сама, накормила Адама, и они стали различать добро и зло.

Это привело Бога в бешенство, и он стал допрашивать Адама. Адам всю вину свалил на Еву и на Господа Бога заодно: "Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел" (Быт 3:12). Бог пришёл в ещё большее бешенство и расстройство, проклял Змея, проклял людей и выгнал их из Эдемского сада, забрав у них бессмертие. Ослушание Господа и есть первородный грех, а вовсе не секс, как думает большинство лиц, считающих себя верующими. Адам с Евой родили детей, среди которых были Каин и Авель. Они принесли как-то жертвы Богу, но у Авеля Бог жертву принял, а у Каина нет. Каин так сильно огорчился, что камнем раскроил череп Авелю, а потом соврал Господу Богу, что не знает, где Авель. Так произошло первое убийство и так человечество стало потихоньку обретать свой естественный греховный облик - воры, убийцы, прелюбодеи, мужеложники, и среди них горстка приличных людей. Достаточно быстро Бог разочаровался в проекте по созданию мыслящих существ со свободной волей и решил уничтожить человечество, наслав на землю потоп. Он предупредил только праведного человека по имени Ной, чтоб тот построил ковчег - огромную многопалубную баржу-сухогруз. Ной и его семья, а также семенной фонд и представители фауны, были спасены от потопления на этой барже. Выйдя на берег после длительного морского перехода, семейство Ноя снова наплодило человечество. Новое человечество принялось за старое, начав с самих дочерей Ноя – они поимели отца.



Продолжение следует. Все цитаты Библии даны по Русскому синодальному переводу Мнение автора может не совпадать с мнением редакции