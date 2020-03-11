Хочет ли Бог быть упомянутым в Конституции? Часть 5

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 марта 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

Жертва Христова, фото: соцсети

В предыдущих статьях данного цикла мы начали разговор о соответствии некоторых предложенных поправок в Основной Закон Российской Федерации. Мы продолжаем краткое изложение библейских корней авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама.

Часть 5

Суть жертвы Христовой

Апологеты христианства считают, что Иисус во время своей земной жизни не совершил ни одного греха, и поэтому не мог умереть; но он, как козёл отпущения, принял на себя добровольно все грехи человечества, и потому, пробыв в аду дня три, был отпущен восвояси, потому что в реальности он был безгрешным, и поэтому обязан был ожить - если нет греха, то нет и смерти. Кровь, пролитая им на кресте как на жертвеннике, искупила и смыла все грехи человечества, и, тем самым, был обновлён завет с Богом. Поскольку он был непорочен, как маленький ягнёнок или козлёнок, то есть агнец, его кровь получила сверхъестественную силу для очищения и освящения. Иисус заверял своих учеников в своей божественной природе, утверждая, что он сын Бога Живого - простого рыбака Пётра озарило: "Ты - Христос, Сын Бога Живого" (Мф. 16:16), и Иисус не стал скромничать и отнекиваться, лишь запретил ученикам распространяться об этом.

Считается, что Иисус передал своим ученикам силу проводить сверхъестественные исцеления, воскрешения, чудотворения и изгнания бесов, надо лишь это делать именем Иисуса. Вся новозаветная Книга Деяний наполнена похождениями его учеников. Наибольший вклад в распространение учения - если это может быть названо учением - внёс апостол Павел, который к Христу не имел никакого отношения, но сердцем почуял, что это учение всесильно, и разнёс его по всей Ойкумене. Апостол Павел плохо кончил, как и все остальные апостолы, кроме Иоанна, который умер глубоким столетним стариком.

Понятие Божьегосыновства было чуждо ортодоксальному иудаизму, но прижилось в эллинизированных иудейских кругах и в среденеевреев. Правда, в Книге Бытия говорится неких Сынах Божьих, спавших с дочерьми человеческими, но это очень неясное место, и проходило ещё в допотопные времена (Быт. 6:2). Но с Новым Заветом в богословии появляются понятия Бога-Отца, Бога-Сына и Духа Святого. Это неслитная и нераздельная Троица, три ипостаси Единого Бога. С первыми двумя всё сравнительно ясно: это Господь Саваоф и Иисус Христос. Не всё, конечно, логично, ибо Иисус как Логос существовал всегда, но потом вочеловечился, родившись от земной матери в человеческом облике. Сохранил ли он человеческий облик на Небе, или постоянно преображается, в зависимости от обстоятельств? Неизвестно. Самая загадочная фигура - это Дух Святой. Как таковой, Дух Божий уже был известен в ортодоксальном доталмудическом иудаизме, но не выделялся как отдельная и самостоятельная ипостась Бога. В христианской же теологии он обрёл особые черты характера, отделимые, но несводимые к характеру двух других ипостасей. Иисус назвал Его Утешителем: "Когда же придёт Утешитель, Которого я вам пошлю от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне" (Ин.15:26). Считается, что именно Дух Святой был высвобожден в мир из Святая Святых храма, когда Иисус испустил дух на кресте. С того момента Святой Дух будет пребывать с людьми до прихода Антихриста,который объявится незадолго до Второго Пришествия. Дух Святой служит как бы мостиком между людьми и остальными ипостасями Бога, но при этом Он самостоятельная личность со всеми возможностями Господа Бога.

Христианство покорило мир лёгкостью обретения спасения души и обретения вечной жизни. Если иудей вынужден был соблюдать Закон, то есть все 613 заповедей, то Христос упростил задачу, сведя всё к 10 заповедям; теперь было достаточно признать Иисуса своим Господом и Спасителем, попросить о прощении грехов и пройти пятиминутный обряд крещения в воде. Готово! Спасён! Иди и больше не греши. А смысл всей христианской жизни - уподобиться Христу и стяжать Духа Святого. Если в иудаизме для вхождения в Завет с Богом надо делать обрезание, соблюдать субботу, кашрут, накладывать на себя массу ограничений и обязанностей. Ислам для спасения тоже требует обрезания и соблюдения халяля, накладывает ограничения на поведение человека с суровыми карами вплоть до членовредительства и смерти. Зато в христианстве ничего этого не надо, спасение даётся по благодати, даром, Иисус уже искупил все грехи, и надо лишь призвать Его имя, в некоторых конфессиях даже нырять в воду необязательно.

Иудейская основа христианства – Христос был глубоко верующим евреем, пришедшим исполнить иудейский Закон – покрылась многочисленными и многослойными наростами, пришедшими из других религий и философских систем. Всегда появляются апологеты, которые знают христианство лучше самого Христа, первым таким был апостол Павел. Он очень многое внёс от себя лично. Первые церкви были простыми собраниями верующих, со временем церкви превратились в иерархии со строгой дисциплиной типа армии. Появилось монашество, появились многочисленные ордена, превратившиеся в военизированные образования с железной дисциплиной. Появились ритуалы, смысл которых многим неясен.

Православные и католики осложнили себе жизнь постами, необходимостью высиживать или выстаивать многочасовые литургии, исповедоваться, то есть откровенно и без утайки рассказывать священнику про все свои грехи: украл на работе пачку бумаги, пытался соблазнить чужую жену, напоив её водкой, а когда она не дала, теребил свои гениталии в ванной и так далее.

И вот так из церквей ушла радость. В церквях поселилось уныние. Ушёл восторг общения с Богом как с любящим Отцом. Пребывание в церкви превратилось в повинность, вместо любви и сострадания они наполнились стяжательством и равнодушием, пустыми ритуалами и обрядами. Вера подменилась суевериями, а многочисленные святые и великомученики затмили и заслонили своими образами личность Бога, превращенного массовым сознанием в какое-то старое и страшное бородатое пугало.

Да, суть у Бога одна - Он судия, Его стоит бояться, Он всё видит и всё запоминает, а потом предъявит, когда придёт время. Как написано: "Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека; ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо оно, или худо" (Ек. 12:13-14). Но при этом, и прежде всего для христиан, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4:16).

Все цитаты Библии даны по Русскому синодальному переводу

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