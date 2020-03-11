Хочет ли Бог быть упомянутым в Конституции? Часть 2

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 марта 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

Исход евреев из Египта, фото: соцсети

В предыдущей статье данного цикла мы начали разговор о соответствии некоторых предложенных поправок в Основной Закон Российской Федерации. Мы продолжаем краткое изложение библейских корней авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама.

Часть 2 После Авраама

Спустя какое-то время родился человек по имени Аврам, праправнук Ноя. У него была жена Сара, его единокровная сестра (у них были разные матери, но один отец). У них не было детей. Как-то раз Бог пообещал Аврама и Саре через Ангела, что у них будет сын и многочисленное потомство. Сара страшно удивлялась, ведь они уже были глубокими стариками, и Сара утратила фертильность. Тогда Аврам взял во вторые жёны сарину служанку Агарь, она родила сына Исмаила и начала стебаться над бесплодной Сарой. Тётки повздорили, и Сара долго требовала выгнать Агарь с мальчишкой, что Аврам и сделал лет через двадцать. От Исмаила, считается, произошли арабы. Снова явился Господь Бог снова и заключил с Аврамом завет, то есть договор, согласно которому Аврам, переименованный в Авраама, и Сара, переименованная в Сарру, дадут многочисленное потомство, как звёзд на небе. Договор предполагал покровительство и благословение на все времена, а символом этого договора стал мужской половой член с обрезанной крайней плотью: "Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами" (Быт 17:11). И после этого девяностолетняяСарра забеременела от столетнего Авраама и родила сына Исаака. Авраам стал первым евреем в истории человечества.

Спустя некоторое время Исаак подрос, а Господь решил испытать, насколько Авраам ценит их дружбу и высокие отношения: попросил принести в жертву Исаака. Авраам решил зарезать и сжечь своего ребёнка. Но в последний момент Ангел перехватил руку с ножом; Бог убедился, что Авраам готов пожертвовать абсолютно всем. Потом у Исаака родилось сыновья-двойняшки - Исав и Иаков. Исав вышел из утробы матери первым, и ему полагалось всё наследство и благословение от отца Исаака. Но умный Иаков выменял возможность зайти к умирающему отцу за благословением, предложив Исаву чечевичную похлёбку. Пока Исав ел, Иаков вошёл в шатёр почти ослепшего отца, загримировавшись под Исава, и получил благословение. Исав сильно расстроился и хотел убить Иакова, но тот сбежал.

В бегах Иаков женился на двух дамочках, разбогател, и решил вернуться в родные края. Как человек острожный, вперед себя он послал к Исаву имущество, детей и жён, а сам замыкал арьергард. Переходя вечером пограничный ручей, ему встретился некто, с которым Иаков подрался. Бились они с незнакомцев всю ночь до утра. Под конец незнакомец провёл сверхъестественный запрещённый приём и сломал Иакову бедро, потому что по честным правилам не победил его. Напоследок незнакомец переименовал Иакова в Израиля, что означает "боровшийся с Богом". Бывший Иаков, а теперь Израиль, стал отцом двенадцати сыновей и родоначальником двенадцати колен Израиля, то есть двенадцати родов еврейского народа: от каждого сына от двух жён и двух наложниц произошло по колену израильскому. В настоящее время от них осталось фактически полтора колена.

Эти трое - Авраам, Исаак и Иаков - являются вво всех трёх авраамических религиях праотцами, а Бог, который сотворил мир из ничего, Адама и Еву из праха, с которым Авраам заключил завет через калечение своего детородного органа, так и называется - Бог Авраама, Исаака и Иакова. Также у него есть обширный набор других имён, как у испанского гранда: Саваоф, Яхве (Иегова), Элохим, Иегова-Рафа, Эль Шаддай, Сущий (Эхье-Ашер-Эхье), Вездесущий (Ха-Маком) и так далее. Христиане его называют Бог-Отец, мусульмане называют его Аллах, плюс есть ещё набор из 99 имён.

Попадание в Египет и исход оттуда - праздник Пасхи

У Иакова-Израиля был самый любимый сыночек - Иосиф. Старик баловал мальчишку, а другим было завидно. Кончилось тем, что братья решили убить младшенького, но потом всё ж здравомыслие взяло верх и они его продали работорговцам, а папаше сказали, что того съели дикие звери. Иосиф, после долгих приключений, попал во дворец египетского фараона и стал премьер-министром. Разбогател, поднялся. А на территории Палестины был голод. Братья Иосифа пришли в Египет прикупить хлеба, но не узнали Иосифа. Опять после приключений, убедившись, что братья раскаиваются в некогда содеянном, Иосиф совершил этнический и семейный каминг-аут и перетащил всю свою семьи в сытый Египет, где евреи расплодились миллионными тиражами. Через пару сотен лет, когда всё хорошее из народной египетской памяти стёрлось, египтяне начали заставлять евреев работать.

Еврейский мальчик Моисей, родившийся в Египте и выброшенный в реку собственной матерью, по воле Небес оказался в семье фараона и вырос как принц. В возрасте около 40 лет он осознал своё еврейство и убил жестокого египтянина, заставлявшего евреев давать норму выработки. Пришлось сбежать в пустыню, там жениться и пасти коз до восьмидесяти лет. Как-то на пастбище он обнаружил куст, объятый пламенем, но не сгорающий. Это Господь Бог привлёк его внимание и дал указание вывести евреев из Египта. Моисей попытался уклониться от высокой чести, но не тут-то было, Бог настаивал, дал ему в помощники старшего брата Аарона, которому предстояло стать первым еврейским первосвященником. После того, как Бог лишил здравого смысла и осторожности фараона, Моисей продемонстрировал Божью свирепость, которую выместили на простых египтянах. После того, как Ангел Господень умертвил всех первенцев мужского пола в Египте, в том числе новорожденного наследника египетского престола, фараон сдался и отпустил евреев. Евреи обобрали египтян фактически до нитки и ушли. Исход из Египта считается главным праздником в еврейской традиции и называется Пасхой. Изначально это вовсе не светлое Христово Воскресение, а память, как с Божьей помощью сломили волю египтян; пасхальный агнец, которым иносказательно называют также бродячего раввина Иешуа (Иисуса Христа), символизирует кровь баранов и козлов, которой мазали евреи косяки своих дверных проёмов, чтобы посланный Ангел Смерти отличил еврейские жилые помещения от египетских. К слову, Христос также является не только агнцем, но и козлом, Козлом Отпущения, о чём мы поговорим ниже.

Евреи сорок лет слонялись по пустыне туда-сюда, безобразничали, хныкали, роптали и сердились на Бога, который на халяву и ежедневно кормил их в пустыне сытной крупой (манной) и диетическими перепёлками. Пока Моисей ходил в горы пообщаться с Богом тет-а-тет, и стал единственным, кто видел Бога со спины (он упросил Господа позволить взглянуть на Него хоть краешком глаза, и Бог позволил ему и оставил в живых), евреи, оставшись без руководства и наставничества, из выманенных у египтян золотых украшений отлили статую быка и стали ей поклоняться как божеству (эта культовая скульптура вошла в историю под названием "Золотой Телец"). Бог, который ревнив весьма и крайне чувствителен к знакам внимания, пришёл в ярость от своего народа, и захотел в который раз его уничтожить, но Моисей упросил пощадить и дать последний шанс. Кончилось тем, что Бог через Моисея на горе Синай дал Скрижали (каменные плиты с надписями) Завета и заключил завет с еврейским народом, что они будут поклоняться и служить только Ему, Богу Авраама, Исаака и Иакова. Моисей считается родоначальником иудаизма. Бог дал Моисею множество детальных инструкций, нашедших отражение в библейских книгах Исход, Левит и Второзаконие. Были получены буквально чертежи Скинии (походно-полевого храма) и точное описание процесса богослужения. В целом же евреи получили 613 заповедей, из которых в современном иудаизме осталось лишь одна пятая часть.

Необходимо отметить, что этот завет, то есть договор Бога с человеком (с Авраамом) и еврейским народом, заключился на вековечные времена и нерасторжим. Бог сказал еврееям через Авраама: "Благословляющих тебе благословлю, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные" (Быт. 12:3), а также предупредил все остальные народы через пророка Захарию: "...ибо касающийся вас касается зеницы ока Его" (Зах. 2:8). Этот завет назван Ветхим, но не потому, что он обветшал, а потому что древний. Новый Завет не отменил старый, а наложился на него. Надо также помнить, что Христос пришёл к евреям обновлять завет, а не ко всему человечеству: "Я послан только к погибшим овцам дома Израилева" (Мф. 15:24), своим ученикам-апостолам он говорил: "...На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева" (Мф. 10:5-6). Это уже потом весьма своеобразный раввин Шавл (его имя пишется ивритскими буквами Шин, Алеф, Вав, Ламед), но вошедший в историю как апостол Павел, сказал, что нет ни эллина, ни иудея - в своём письме к жителям города Колосса (это середина нынешней Турции, тогда там был этнический котёл: греки (эллины), евреи (иудеи), римляне, хетты (всегда там жили) и т.п. У апостола Павла, никогда не встречавшегося с Христом и рассорившегося со всеми соратниками Христа, включая апостола Петра, была своеобразная психическая конституция и глубокое религиозное чувство, ведь он вырос у ног Гамалиила, учёного раввина и отца-основателя талмудического иудаизма (Деян. 22:3). Но чтобы в дальнейшем понять суть Нового завета, надо подробнее остановиться на традиционных иудейских святынях.

Продолжение следует. Все цитаты Библии даны по Русскому синодальному переводу Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

