Хочет ли Бог быть упомянутым в Конституции? Часть 4

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 марта 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

Иисус проповедник, фото: соцсети

В предыдущих статьях данного цикла мы начали разговор о соответствии некоторых предложенных поправок в Основной Закон Российской Федерации. Мы продолжаем краткое изложение библейских корней авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама.

Часть 4

Важной очистительной процедурой было возложение грехов израильского народа на козла отпущения. В праздник Йом-Кипур, когда отпускаются грехи, притводили в качестве жертвы двух козлов и одного телёнка. Первого козла закалывали вместе с телёнком и их кровью кропили Скинию с целью освящения. На голову второго козла первосвященник возлагал руки и символически перелагал на животное грехи всего израильского народа, после чего животное отводили в пустыню и там бросали, как бы отпуская на волю. Считалось, что после этих процедур еврейский народ получал полное прощение и забвение грехов от Господа.

А что же Иисус наш Христос?

Выше мы прояснили суть библейского подхода ко греху как проступку, наказание за который есть смерть, и искуплению его ценой пролития крови и отнятия жизни у другого живого существа. Теперь будет концептуально понятно, что сделал Христос для человечества, потому что у мантр типа "Иисус любит тебя!" и "Христос умер за наши грехи" без понимания основ иудаики смысла не больше, чем в мантрах "Слава КПСС" и "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно".

Вся история евреев направлена на ожидание Мошиаха, то есть Мессии, который придёт и радикально поменяет жизнь человечества. Человеку, далёкому от замкнутых сообществ, где верят в Бога истово, таких, как отдельные секты хасидов в Израиле, пятидесятники в России и США, ваххабиты в Саудовской Аравии, невозможно понять, что такое религиозное чувство и жажда по Богу. И невозможно понять и почувствовать всю ревность и пыл, с каким относились к своему призванию ветхозаветные пророки. Как они выходили в пустыню и кричали там к Богу, взывали, молились, благословляли Бога, а потом замирали и ждали внутри себя, что скажет им Творец. И постоянно ждали и искалиМошиаха.

Пару тысяч лет назад в семье мелкого строительного подрядчика Иосифа народился мальчик, названный Иешуа, либо Иисусом в греческом произношении. Согласно преданиям, загорелось на небе новое светило, названное Вифлеемской звездой.Светило сопровождало Иисуса повсюду, пока он был юн, о последующей судьбе этого светила нам ничего неизвестно.Но сам факт появления новой звезды на небе как бы должен указывать на его сверхъестественное происхождение, равно как и предание о непорочном зачатии.



Мы достоверно ничего не знаем об этом человеке, потому что из четырёх Евангелий только одно записано самым младшеньким из учеников Иисуса, и писал он его лет через 70 после событий - когда Иоанн приклеился к бродячему проповеднику, ему было лет шестнадцать, а когда Христос трагически погиб, ему было около 20 лет. Остальные евангелисты - Матфей, Лука и Марк - вообще неизвестно кто такие, и кто им все истории про похождения Христа и его учеников рассказал. Так что мы не знаем, с чьих слов и насколько верно записана история. Иоанн ничего не говорит о непорочном зачатии и Вифлеемской звезде, а также о рождении в грязном хлеву и первых часах жизни в кормушке для скота (яслях), куда какие-то бродячие кудесники (волхвы) принесли свои дары, следуя за Вифлеемской звездой. Также Иоанн ничего не упоминает об эпизоде, когда двенадцатилетний подросток Иисус, не спросясь, бросил своих родителей и причалил в синагогу, где его и нашли: мальчонка поучал седовласых учёных раввинов. Нет, Иоанн начинает с софизмов: "Вначале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог" (Ин. 1:1). В русском переводе вместо Логоса написано "Слово", но в греческом оригинале стоит слово "Логос" и у него другое значение, нежели "Слово". А потом Иоанн переходит сразу к делу - к Иоанну Крестителю, которого также называют Предтечей, потому что он предварял появление Иисуса на изобильном иудейском рынке святости, пророков, чудес и знамений.





Иисус начал вести образ бродячего проповедника и раввина (учителя) в тридцать лет, страшно раздражал своим поведением и речами иудейское священство, потому что многие его речи звучали как кощунство, богохульство и святотатство. Если не знать иудейской традиции, то вроде бы ничего особенного он не делал: ну, подумаешь, нарушал субботу, покрывал прелюбодеев, бил кнутом людей в храме и дебоширил, ломая мебель. А потом бухал с бандитами и проститутками (с мытарями, сборщиками долгов, типа коллекторов, и блудницами, дамами с крайне низким порогом социальной ответственности). Когда его упрекали, что он водит компанию с самымотребьем, он отвечал, что не здоровые нуждаются во враче, но больные, и он пришёл призвать грешников к покаянию (Мф. 9:12 и Мк. 2:17).

Священники и раввины несколько раз пытались проводить с Иисусом разъяснительно-воспитательную работу, но бесполезно. Своими туманными многозначными притчами и чудотворениями (исцелением слепых, хромых, прокаженных, паралитиков, воскрешением мёртвых и изгнанием бесов из психически больных) Иисус снискал некоторую популярность в народе. Не имея возможности увещевать Иисуса своими силами, сварливые священники обратились к тогдашним властям, к римскому наместнику над Иудеей, умному и незлобному Понтию Пилату. Пилат исследовал дело и не нашёл никакой вины на этом человеке. На всякий случай, чтоб не ссориться с местным религиозным истеблишментом, велел дать Иисусу пару плетей для порядка. Но его солдатики переусердствовали, не оставили на Христе живого места. А священники настаивали, чтоб Христа распяли, как тогда было принято во всей Римской империи. Иудейский народ поддержал это решение, и Христа прибили гвоздями к кресту на горе Голгофе вместе с парочкой профессиональных бандитов. Смерть Христа на кресте была ознаменована разрывом Завесы в Храме, отделяющей Святая Святых от остального пространства, и Шехина, Божья Слава, вышла в мир.

Тело Иисуса Христа было положено во Гроб, так называлась пещерка, куда складывали покойников. Его намазали специальным бальзамом и закутали в бинты, так называемые пелены. Через три дня подружки пришли проведать покойника, а там нет никого, только пелены лежат. И ангел стережёт место, говорит тётечкам: "Его здесь нет, - Он воскрес" (Мф. 28:6, Мк. 16:6, Лк. 24:6). В записях персонального ученика Иисуса Иоанна тётечку Марию Магдалину у гроба встречает сам Иисус лично (Ин. 20:14). Тайная Вечеря, то есть дружеский ужин в кругу друзей с предложением покушать тела Христова (в виде хлеба) и глотнуть кровушки Его (в виде вина), непосредственно предшествовала аресту и казни, было в предпасхальные дни, а само воскрешение состоялось аккурат на Пасху. Этому совпадению предписывается сакральный смысл с таинством Евхаристии, то есть с пресуществлением (превращением) Иисуса Христа в пасхальную жертву-агнца, а хлеба и вина – в плоть и кровь пасхального агнца, то есть самого Бога-Сына. Неудивительно, ранее сделанные Христом заявления вроде "истинно, истинно говорю вам: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе Жизни" (Ин. 6:53) не могли не озадачить и обеспокоить набожных иудеев без особых полётов фантазии. Угощая апостолов-собутыльников своей кровью и телом, Христос приобщал их к вечной жизни.

После воскресения Иисус ещё немного побыл с учениками, являясь им раза три, по свидетельству Иоанна (Ин. 21:14), а потом отбыл на Небо, но обещал вернуться. Это ожидаемое возвращение называется Вторым Пришествием, время прибытия никому неизвестно. Считается, что после Второго Пришествия мир преобразится и повсюду будет просто замечательно, мир, покой и изобилие.

Все цитаты Библии даны по Русскому синодальному переводу

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