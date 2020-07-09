Юрий Трутнев: без новых инвестиционных проектов качество жизни не изменится

Вопросы поддержки инвесторов, участвующих в реализации крупных инвестиционных проектов обсудил с губернаторами Дальнего Востока заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время совещания.

В нем приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и другие.

Открывая совещание, полпред подчеркнул, что на Дальнем Востоке эпидемиологическая ситуация в целом нормализуется. В большинстве регионов показатель прироста заболеваемости не превышает 1-2%.

– Вместе с тем, нам надо не только бороться с распространением коронавирусной инфекции, надо восстанавливать экономику. Одним из аспектов этой работы, относящихся к нашей общей ответственности, является реализация на Дальнем Востоке инвестиционных проектов, которым оказывается государственная поддержка, – отметил Юрий Трутнев.

При господдержке в регионе реализуется более 2,4 тысяч инвестиционных проектов. На особом контроле Минвостокразвития России находятся 50 из них – самых крупных. Совокупный объем инвестиций по ним составляет порядка 5,2 трлн рублей. Объем капиталовложений по каждому из таких проектов превысит 10 млрд рублей. По итогам осуществления этих 50 проектов будет создано более 80 тысяч рабочих мест.

На уровне правительства РФ уже осуществляются комплексные планы, к примеру, проекта на создание морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае, на строительство Находкинского завода минеральных удобрений в Приморском крае и другие.

– Мы считаем этот инструмент эффективным и по аналогичным проектам предлагаем выносить на рассмотрение президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока вопрос об утверждении таких документов, – заметил Сергей Тырцев.

В Минвостокразвития России отмечают, что для более половины инвесторов важна инфраструктурная поддержка. Однако девяти крупным инвестпроектам в Амурской области, Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, помимо этого, требуется дополнительное содействие региональных властей.

В Амурской области реализуется семь крупных проектов с объемом инвестиций более 2 трлн рублей. Три из них предполагается поддержать и на региональном уровне. Это проект по строительству Амурского газоперерабатывающего завода (ПАО «Газпром»), Амурского газохимического комплекса (ПАО «СИБУР»), а также по созданию производства метанола в городе Сковородино (АО «Технолизинг»).

Предлагается обеспечить социальной инфраструктурой новый жилой микрорайон, и создать современный мусороперерабатывающий завод и полигон бытовых отходов в г. Свободном, а также модернизировать социальную и инженерную инфраструктуру г. Сковородино.

Хабаровскому краю при помощи «Единой субсидии» из федерального бюджета выделено 548 млн рублей на строительство шести объектов социальной инфраструктуры в поселке Ванино. Здесь также реализуется проект строительства комплекса перевалки угля компанией «ВаниноТрансУголь».

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе совещания напомнил дальневосточным губернаторам об эффективности механизма «Единой субсидии».

– Строительство социальной инфраструктуры с помощью «Единой субсидии» является приоритетным, потому что речь идет о создаваемых рабочих местах и привлечении кадров на территории. Очень важно соблюдать все графики, не выбиваться из утвержденных сроков. В противном случае мы будем вынуждены перераспределять средства на другие объекты, – сказал он.

– Реализация крупных инвестиционных проектов требует комплексного подхода и поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Крупные проекты важны для экономики регионов и способны поменять ее структуру в целом. Губернаторам нужно лично контролировать, как идут эти проекты. Вы, приходя на должность руководителей регионов, давали людям обещания, что они будут лучше жить. Без новых инвестиционных проектов качество жизни не изменится. Потому что даже если будут выделены дополнительные средства на строительство социальных объектов в рамках национальных проектов, то нужны средства регионального бюджета, чтобы поддерживать и развивать социальную инфраструктуру. Для этого нужно наращивать экономику, чтобы возникали новые предприятия, появлялись новые рабочие места, люди получали хорошую зарплату. Нужно добиваться того, чтобы каждый проект был эффективным, чтобы каждый завод, каждое предприятие работало и развивалось, чтобы новые налоги поступали в региональный бюджет, – резюмировал Юрий Трутнев.