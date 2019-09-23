В СГУПСе состоялся «Диалог на равных»

В рамках проекта «Диалог на равных» на базе СГУПСа прошла встреча с заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андреем Платоновым.



В диалоге участвовали активисты, представители строительных отрядов, студенческого профсоюза и совета общежития. Спикер рассказал о том, какие возможности для молодежи есть в регионе и России, о существующих программах реализации проектов и участии в масштабных форумах, а также ответил на все вопросы, которые интересовали студентов.

В 2019 году Сибирский государственный университет путей сообщения стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди высших образовательных учреждений в номинациях «Студенческое самоуправление» и «Студенческие отряды». Конкурс проводился Федеральным агентством по делам молодежи.