В ленинском «Сарае» пройдут мастер-классы по бисероплетению

До конца августа Музейный комплекс в Разливе совместно с клубом прикладного творчества «Посиделки» проведет ряд интересных и развлекательных мероприятий.

В музее «Сарай» в Разливе будут работать выставка-продажа предметов народного промысла, мастер-классы по бисероплетению, вязанию, валянию шерсти, прядению, росписи по стеклу и керамике, выжиганию узора по дереву. При хорошей погоде в вечернее время для мальчишек, девчонок, а также их родителей состоятся кукольные спектакли с играми.