Путин&Селигер: Нет запрета на какую-либо деятельность НКО, даже политическую

Путин не видит ничего оскорбительного в том, что тот, кто получает финансирование из-за рубежа и занимается внутри страны политической деятельностью, должен зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Об этом заявил президент РФ во вторник на "Селигере-2012".

В целом, Владимир Путин, явно доволен встречей во вторник с молодёжью на "Селигере" и полагает, что разговор получился содержательным.

Поэтому он выразил беспокойство, что идеи и решения высказанные сегодня, могут потеряться

"Только знаете что, у меня какая тревога возникает: у Вас много предложений, они все реально конкретные, практические, и на них нужно отреагировать. Я просто боюсь, что я отсюда уйду, и все это где-то здесь умрет. Как бы мне все это получить. Как это сделать?", - спросил глава государства, сообщает пресс-служба Кремля.

На что организаторы форума предложили опубликовать всё на своём сайте, что Путина устроило.

Один из острейших вопросов, поднятый сегодня коснулся НКО.

К слову, "АН" писали, что при разговоре об НКО девушка - участница форума хлопнулась от жары в обморок. На эту тему русский Twitter обчирикался.

"Я сейчас регистрирую собственную некоммерческую организацию (НКО). Вообще НКО – это саморегулируемая сфера. Я бы хотел узнать, новый закон об НКО, он не помешает развитию данного сегмента гражданского общества?", - спросил президента Дмитрий Кириан.

Путин уточнил, что в новом законе об НКО яростную полемику вызвало не столько содержание, сколько термин "иностранный агент".

"О чем идет речь и что вызвало дискуссию? Во-первых, само по себе словосочетание «иностранный агент» вызвало некоторое отторжение у части нашего гражданского общества", - отметил Путин.

И разъяснил, что это требование распространяется только на те организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за границы.

"Полагаю, что мы в России можем иметь такой же закон, который был принят и действует в Соединенных Штатах Америки еще с 1938 года. Почему они оградили себя соответствующим образом от влияния из-за рубежа и используют этот закон на протяжении десятилетий, а мы в России не можем этого сделать? Да, это принималось в 1938 году, но используется до сих пор, никто этого закона не отменил, он работает", - отметил Путин.

А ещё президент РФ сообщил участникам форума, что встречался "с представителями правозащитных организаций, с лидерами правозащитного движения, и согласился с тем, что некоторые соображения и озабоченности, которые они сформулировали, являются обоснованными," и поэтому он попросил депутатов Госдумы внести ряд поправок.

"Они заключаются в том, что из регулирования этого закона изъята деятельность - она не считается политической: деятельность в науке, в культуре, в благотворительности, деятельность муниципальных и государственных организаций и образованных ими НКО, и еще целый большой список исключений", - отметил глава государства.

Путин не видит ничего оскорбительного в наименовании "иностранный агент" для НКО, занимающихся политикой в России на деньги зарубежья.

"Ведь если иностранцы платят за политическую деятельность в нашей стране, то они, видимо, рассчитывают на какой-то результат, и это совсем не значит, то та или иная организация, которая регистрируется в таком качестве, должна прекратить свое существование. Ведь закон не запрещает ее деятельность, закон только говорит о необходимости регистрации и отчета за истраченные деньги, и всё. Даже в этом случае нет никакого запрета на работу", - подчеркнул лидер российского государства.

А что касается самих названий, Владимир Путин уточнил: "Я, когда работал в известной организации, работал с несколькими резидентами, и у них на связи были агентурные группы и агенты. Но это были другие резиденты и другие агенты".

И тут же напомнил, что "агентов" в России предостаточно давно - страховые, к примеру. И даже "резиденты" прижились.

"А в налоговом законодательстве есть понятие «налоговый резидент». И что, нам теперь отменять это понятие? Представители НКО, которые получают деньги из-за границы и занимаются политической деятельностью внутри России, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Ничего здесь страшного не вижу", - резимировал Путин.

А Михаил Леонтьев, который был модератором встречи на "Селигере" прознёс своё "алаверды".

"Я хотел бы только добавить, если можно, что в Соединенных Штатах этот закон распространяется не на политические организации, а на все. То есть простой коммерческий лоббизм таким же образом регистрируется, как иностранный агент", - сказал политолог и телеведущий в одном лице.

Напомним, "АН" писали что на встрече с молодёжью сегодня Путин выразил своё недоумение по поводу мотивов, которыми руководствуются люди, отдающие деньни Мавроди и "мавроди".

Кроме того, президент РФ также сказал, что приветствует создание большого количества партий в России и предостерег молодёжь от создания квазиправославного комсомола.