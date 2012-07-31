Милиция избила адвоката на глазах у журналистов
31 июля 2012, 15:53 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
В украинской столице в адвоката Олега Веремеенко, который приехал в милицию к задержанным во время съезда Партии регионов, жестоко избили, передают во вторник «Аргументы Недели-Крым».
«При оказании правовой помощи гражданам в Днепровском райотделе милиции было совершено дерзкое нападение сотрудниками Днепровского управления милиции на адвокатат Олега Веремеенко», - рассказал он.
«При попытке узнать ФИО и должность сотрудников милиции дежурной части управления, при много численных свидетелях и журналистах, адвокат был втащен силой в окошко дежурной части, после чего два сотрудника милиции, удерживая его за волосы начали наносить удары, в частности, в височную область, пытались надеть наручники, били головой об столб», - уточнил адвокат.
Веремеенку вызвали «скорую помощь».
Как известно, ранее днём четыре человека были задержаны перед входом в Выставочный центр, где проходил съезд Партии регионов.
Позже появилась информация, что троих из задержанных отпустили.