Милиция избила адвоката на глазах у журналистов

В украинской столице в адвоката Олега Веремеенко, который приехал в милицию к задержанным во время съезда Партии регионов, жестоко избили, передают во вторник «Аргументы Недели-Крым».



«При оказании правовой помощи гражданам в Днепровском райотделе милиции было совершено дерзкое нападение сотрудниками Днепровского управления милиции на адвокатат Олега Веремеенко», - рассказал он.

«При попытке узнать ФИО и должность сотрудников милиции дежурной части управления, при много численных свидетелях и журналистах, адвокат был втащен силой в окошко дежурной части, после чего два сотрудника милиции, удерживая его за волосы начали наносить удары, в частности, в височную область, пытались надеть наручники, били головой об столб», - уточнил адвокат.

Веремеенку вызвали «скорую помощь».

Как известно, ранее днём четыре человека были задержаны перед входом в Выставочный центр, где проходил съезд Партии регионов.

Позже появилась информация, что троих из задержанных отпустили.