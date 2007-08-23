Северный человек

Говорили, что единственное назначение, сделанное Лужковым в рамках смены команды, которое невозможно было предсказать, – это назначение Юрия ХАРДИКОВА на должность префекта Северного административного округа (САО). Удивился такому предложению, поступившему из мэрии, и сам Юрий Анатольевич. Об этом и не только он рассказал в эксклюзивном интервью редактору городского отдела «АН» Дарье Мартынкиной.

– НА САМОМ деле документы в кадровый Аппарат столичной мэрии я отдал почти год назад, когда ушел из РАО «ЕЭС». Меня включили в резерв, и я ждал предложения. Но никак не думал, что мне предложат пост префекта! Я же профессиональный энергетик. Поэтому и согласился не сразу: взял время подумать – два дня. Но уже под конец первого перезвонил в Аппарат мэра и согласился. Последний год с удовольствием следил за тем, как подрастает моя маленькая дочка. И занимался частным бизнесом. Это интересно, но немножко не то. Я искал позицию менеджера. Теперь я менеджер государственный. Это даже интереснее, потому что в такой должности результаты работы очевиднее.

– Вы раньше были лично знакомы с мэром?

– Да. С Юрием Михай­ловичем мы познакомились в 2001 г., когда меня из Сибири перевели в Москву и назначили генеральным директором «Центрэнерго». Я отвечал за энергетику всей центральной части России, «Мосэнерго» в том числе было в сфере моей ответственности. По этой работе мы и пересекались.

– А с Северным округом Моск­вы вас что-нибудь связывало?

– Я родился в Томске. Когда услышал, что мне предлагают пост префекта САО, сразу подумал: «Всю жизнь на Севере – и опять на север!» Но после трехнедельной работы пришел к однозначному выводу, что мне достался очень интересный участок. Я всегда старался расти как личность, но вне социума себя познать невозможно. А на севере Москвы – такой простор для общения! Столько интересных людей из промышленности, науки, бизнеса!

– Как вы, почетный энергетик РФ, оцениваете реформу «Мосэнерго»?

– Скажу только одно: эта реформа проходит под контролем правительства. Значит, все будет в порядке. А энергетические проблемы САО у меня еще не было времени глубоко изучить.

– Зато проблемы водоканала свалились на вас буквально в первые дни на посту префекта. Целый Тимирязевский район затопило из-за прорыва трубы.

– Да, эти проблемы я так хорошо понял, пока ходил по щиколотку в воде, что к концу дня насморк подхватил. Зато как сработано! Петр Павлович Бирюков (руководитель Комплекса городского хозяйства, одно время руководивший и САО. – Прим. ред.) показал мне настоящий мастер-класс. В 10.18 прорвало трубу, а уже в 12.20 всем подали воду. Сейчас мы работаем над тем, чтобы пострадавшие не оставались с проблемами один на один.

– Вы недавно высказали такую идею: больше средств на социальные программы нужно давать тем районам, где люди активнее работают. Считаете, это справедливо? Люди с достатком всегда меньше нуждаются в поддержке.

– Однажды губернатор Том­ской области поручил мне съездить в один отдаленный район Сибири и разобраться, как там люди живут. Первым делом я выяснил, что средний житель района производит условной продукции на 160 рублей. При этом жители пользуются бесплатными детсадами, школами, медучреждениями... То есть потребляют значительно больше, чем производят. О каких дополнительных соцпрограммах при таком уровне производства может идти речь? Конечно, в Москве нужно учитывать, что есть спальные районы.

– Одно из первых заданий, которое вы дали главам районных управ, – обозначить 10 самых острых проблем района. Они уже подготовили доклады?

– Да. Проблем много: это и коммунальное хозяйство, и жилой фонд, и благоустройство, и шаговая доступность магазинов, аптек... Сейчас мы должны эти вопросы системно проанализировать. Понимаете, проще всего занять позицию ленивого человека: вот закон, и он запрещает, поэтому я как чиновник ничего делать не буду. Это в корне неверный подход! Налогоплательщик для того и содержит бюрократический аппарат, чтобы последний решал проблемы граждан. У чиновников есть возможность инициировать поправки или новый закон.

Биографический аргумент

ЮРИЙ Анатольевич Хардиков закончил несколько вузов. Магистр менеджмента, не раз признавался лучшим менеджером России. Член Союза журналистов России. Заслуженный работник РАО «ЕЭС России», почетный энергетик РФ, кандидат экономических наук.