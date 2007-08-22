Воздушные бои в небе столицы
№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Президент Международного аэрокосмического салона
– АВИАЦИЯ всегда была гордостью нашего народа. Но сейчас в почете у молодежи больше рокеры и брокеры. Воздушные бои пацаны ведут лишь в компьютерных играх. На экране легко быть камикадзе. А как в жизни? Трудно ли стать летчиком?
– Очень трудно. Мы – не камикадзе. Но всегда готовы выполнить боевую задачу даже ценою жизни. Это воспитывалось смолоду. Например, до отряда космонавтов я летал на
– Сейчас почти все самолеты снабжены системой дозаправки в воздухе. Наши «стратеги» могут находиться в воздухе по 10–15 часов. Почему же американцы отзываются о наших стратегических бомбардировщиках как о «самолетах, вынутых из нафталина»?
– Это точка зрения политиков, а не профессионалов. Мой друг, военный атташе посольства США в Москве Дэн Игл преподнес нам роскошный подарок: пригнал в Жуковский знаменитый стратегический бомбардировщик
– Чем удивит посетителей
– Как всегда, покажем все лучшее, что есть в мировой аэрокосмической отрасли. Главное, масштаб выставки превзойдет предыдущие. У нас в Жуковском участвуют 46 стран. На семь больше, чем на
Как всегда, покажут свое непревзойденное мастерство пилотажные группы из Кубинки «Русские витязи» и «Стрижи». Кроме них в небе над МАКСом впервые учебный воздушный бой на четырех тяжелых истребителях
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