Воздушные бои в небе столицы

Президент Международного аэрокосмического салона МАКС-2007, заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед ТОЛБОЕВ, отвечая на вопросы корреспондента «Аргументов неделi», перекрикивал рев взлетающих самолетов.

– АВИАЦИЯ всегда была гордостью нашего народа. Но сейчас в почете у молодежи больше рокеры и брокеры. Воздушные бои пацаны ведут лишь в компьютерных играх. На экране легко быть камикадзе. А как в жизни? Трудно ли стать летчиком?

– Очень трудно. Мы – не камикадзе. Но всегда готовы выполнить боевую задачу даже ценою жизни. Это воспитывалось смолоду. Например, до отряда космонавтов я летал на истребителях-бомбардировщиках Су-7Б. Это – первые носители ядерных боеприпасов малой мощности. В случае войны я должен был подняться в воздух, на сверхзвуке преодолеть противовоздушную оборону противника и сбросить атомные бомбы на 15-ю военную базу НАТО в Турции. Она охраняла стратегические проливы Босфор и Дарданеллы и просто запирала наш флот в Черном море. После выполнения задачи на обратный путь у меня оставалось топлива, лишь чтобы пролететь 120 километров. Но я был готов катапультироваться в море, по сути дела, идя на верную гибель.

– Сейчас почти все самолеты снабжены системой дозаправки в воздухе. Наши «стратеги» могут находиться в воздухе по 10–15 часов. Почему же американцы отзываются о наших стратегических бомбардировщиках как о «самолетах, вынутых из нафталина»?

– Это точка зрения политиков, а не профессионалов. Мой друг, военный атташе посоль­ства США в Моск­ве Дэн Игл преподнес нам роскошный подарок: пригнал в Жуковский знаменитый стратегический бомбардировщик В-52, который крайне редко вывозят на авиасалоны. Ни для кого не секрет, что он куда старше нашего Ту‑160 и ровесник Ту‑95. Американская «летающая крепость» и наш «Медведь» родом из пятидесятых годов. И прекрасно летают до сих пор!

– Чем удивит посетителей МАКС-2007?

– Как всегда, покажем все лучшее, что есть в мировой ­аэрокосмической отрасли. Главное, масштаб выставки прев­зойдет предыдущие. У нас в Жуковском участвуют 46 стран. На семь больше, чем на МАКСе-2005. Впервые зрители увидят зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», многоцелевые истребители Су, относящиеся к поколению 4+, и многое-многое другое. На экс­позиции Военно-воздушных сил представлено более 20 летательных аппаратов: Ту-160, Ту-95МС, Су-34, Ми‑28, Ка-50 и т.д.