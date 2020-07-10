Россияне с опаской относятся к перспективе полной отмены наличных денег

Аргументы Недели → Деньги 13+

10 июля 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: finam.ru

Банковская карта. Фото: pixabay.com

ВОЗ рекомендует во время пандемии пользоваться безналичным способом оплаты товаров и услуг. Но большинство россиян по-прежнему не готово отказаться от наличных средств.

Сервис SuperJob выяснил, что 78% респондентов не хотят отказываться от наличных денег. Осторожнее в этом вопросе ведут себя женщины, мужчины же чаще поддерживали идею перехода на безналичный расчет: 14% против 9%. Молодежь безналичным деньгам доверяет чаще.

Самыми ярыми противниками отказа от наличных стали респонденты старше 45 лет и россияне с доходом от 80 тысяч в месяц (по 83%). Сообщается, что число россиян, которых пугает перспектива полностью отказаться от наличных денег, возросло за шесть на 10%.