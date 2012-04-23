В Московской области ожидается до 21 градуса тепла, дожди с грозами

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23 апреля 2012, 10:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта 1001tema.ru

В Московской области в понедельник ожидается дождливая погода местами с грозами, слабый ветер. Температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла, что на 6-7 градусов выше нормы, сообщает центр погоды "Фобос".

"Столичный регион остается во власти очень теплого и влажного воздуха, который удерживает температурный режим на 6-7 градусов выше климатической нормы. В Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, местами прогремят грозы. В полуденные часы по области ожидается плюс 16-21 градус", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По данным метеорологов, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 744 миллиметра ртутного столба.

На севере области, в Клину и Талдоме, будет облачно с прояснениями, днем возможен дождь, воздух прогреется до 15 градусов тепла. На юге Подмосковья, в том числе в Чехове и Серпухове, ожидаются небольшие дожди, температура воздуха составит 16 градусов тепла.

В восточной части области, в Орехово-Зуево и Шатуре, днем будет облачно с прояснениями, также возможны дожди, столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла. На западе региона, в Истре и Волоколамске, днем ожидается такая же погода и плюс 15 градусов.

"АН" писали, что в столице в понедельник, 23 апреля, ожидается 15-17 градусов с вероятностью осадков.