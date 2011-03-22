В Москве в ближайшие часы ожидается снег с дождем

В Москве во вторник днем ожидается снег с дождем. При этом в городе потеплеет до +3...+5 градусов. Ночью в столице было холодно - в некоторых районах температура воздуха опустилась до -7.



Об этом сообщает Гидрометеобюро Москвы и Московской области. Расчетное количество ожидаемых осадков - до 3 мм. Ближайшей ночью в регионе ожидаются дождь, мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться около ноля градусов, передает Интерфакс. Также возможен сильный ветер с порывами до 15 м/c.