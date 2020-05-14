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Смехотерапия: забавные мемы про коронавирус

, 16:40 [ «Аргументы Недели», ]

Смехотерапия: забавные мемы про коронавирус
Фото: DailyStorm

"Аргументы недели" продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус. Предыдущую часть можно найти по ссылке.

Общество

В Росавиации предложили три этапа снятия ограничений

В Росавиации предложили три этапа снятия ограничений

В Росавиации предложили три этапа снятия ограничительных мер, которые ранее были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно плану, на первых двух этапах на борт не смогут попасть пассажиры с повышенной температурой.

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