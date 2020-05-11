Смехотерапия: подборка мемов про коронавирус

Аргументы Недели → Лайфстайл 13+

11 мая 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: DailyStorm

"Аргументы недели" продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус. Предыдущую часть можно найти по ссылке.