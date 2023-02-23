Игорь Морозов: США знают, что у их побережья затаились «Посейдоны»

Аргументы Недели → Интервью 13+

Александр Саргин

Фото: личный архив Игоря Морозова

Сегодня, в День защитника Отечества, мы публикуем окончание интервью с Игорем Морозовым, автором недавно вышедшей в свет книги «Всемирная шахматная игра. Афганский цугцванг».

Полковник Службы внешней разведки… Тому, кто понимает, это говорит очень о многом. Спецкор «АН» Александр Саргин не мог не спросить, как же все-таки вскоре мы будем разговаривать с такими закадычными нашими англосаксонскими «партнерами»?..

- Значит, возможность интеграции России и Запада – это иллюзия?

- Знаете, я скажу так: Россия никогда не сможет интегрироваться с Западом. Поэтому нужно выбросить все эти иллюзии из нашей политической жизни: дескать, мы тоже западная страна, мы являемся носителями европейской культуры, и даже внешне мы такие же, как они. Нет, мы евразийцы! Мы просто находимся на стыке с Европой - и только это делает нас близкими по внешнему виду.

У европейцев все-таки несколько другой внешний вид, а политика мультикультурализма показала, что они не в состоянии объединить вокруг себя разные народы. Мы не можем быть такими, как они, с их ментальностью, привычками, традициями. И англосаксы всегда будут использовать эти отличия для того, чтобы натравливать европейцев на Россию.

Тысячелетняя война Запада с Востоком была заложена еще после разрушения Римской империи и семивекового расцвета Византии как Восточной Римской империи. После своего восстановления римляне объявили войну Константинополю и в 1204 году захватили его, в последующем все-таки оставив Османской империи, а русский царь Иван III объявил Москву Третьим Римом. Так Запад и перенес свою агрессию на Русь.

- Сейчас, даже при таком расцвете информационных технологий, посредством которых поливают грязью нашу страну, мы с вами все равно понимаем, что на самом деле представляет собой Запад. Но ведь они будут внушать следующим поколениям те же байки-фейки, скрывая кровавый оскал!

- Посмотрите, как действует Китай. Там нет этого западного влияния. Да, проблемы есть, но они внутренние.

- Китайцы сразу отгородились от этого проникновения, - и это просто поразительно!

- Да, сразу, немедленно. Посмотрите - там же нельзя пропагандировать то, что наносит ущерб государственности, безопасности общества и не отвечает китайской культуре. И всё - информационная атака Запада на этом закончилась! Англосаксы попытались устроить в Гонконге революцию «зонтиков», но государство, жестко реагируя на провокации, пресекла ее развитие.

- Как вы сказали, у них многослойные виды проверки. Так они и Владимира Владимировича тоже могут, что называется, просчитать. Он человек православный, значит, ясно, в каком ключе будет действовать - в щадящем. С этой стороны они его как-то «рассекретили», или все-таки наш Владимир Владимирович тоже «многослойный»?

- Я вам скажу так: России просто очень повезло, что в 2000 году президентом стал Путин! Я в этом абсолютно уверен, это мое внутреннее убеждение - нам помог Бог и дал России Путина, которого тогда никто и не знал. Он был другим, но страна проголосовала за него, чувствуя, что пришел «Спаситель».

То, что Россия сохранилась как государство, что укрепилась наша государственность, была восстановлена армия, что вообще можно было восстановить от действительно разорванной, проданной и разрушенной советской экономики, - всё это сделал Путин. Он оказался сильным, мощным лидером с глобальным видением роли России в современной цивилизации.

- Один из наших политологов недавно сказал, что через пять лет мы будем вести переговоры с Западом уже с позиции силы. Вы в это верите?

- Конечно! Абсолютно верю. После того, как выиграем эту войну, мы будем вести разговор с ними только с позиции силы.

- Как это будет выглядеть? Мы проинформируем их, что у Восточного и Западного побережий США затаилось нужное количество «Посейдонов», да?

- Да, именно так.

- Действительно, так им и скажем?

- Конечно. Но я думаю, что они это и сами знают. А еще к этому времени у нас будет платежная система, интегрированная в незападную цивилизацию. Такая система будет создана за эти пять лет. У нас будет полмира, а может быть, и больше партнеров по внешней торговле, у нас будут незападные инвестиции в мировую экономику. Впрочем, такие же инвестиции будут и в российскую экономику.

Сегодня Москва занимает первое место в мире по цифровизации услуг и комфорту проживания, а за нами идут Торонто и Сингапур. Так вот после того, когда цифровые платформы будут интегрированы в незападную цивилизацию, мы станем еще сильнее в цифровом секторе экономики, что будет приносить бюджету большие деньги. Это же бизнес, который сегодня является самым перспективным и растущим.

Я абсолютно уверен, что с переходом Юрия Борисова в «Роскосмос» мы создадим такую спутниковую группировку, которая будет достойна нашей сегодняшней и завтрашней экономики. Ведь цифровизация, цифровая трансформация без космоса просто невозможна, а у нас, к сожалению, это сейчас одно из самых слабых мест (это показала не только СВО, мы и до этого все знали).

Я абсолютно уверен, что мы еще в большей степени перейдем от сырьевого формата наполнения бюджета к инновационному и будем использовать высокие технологии во всех других областях, а не только в тех, которые сегодня работают лишь в газовой и нефтяной сфере. И эта экономика, эти технологии двойного назначения должны распространяться на всю нашу экономику – гражданскую и военную, федеральную и, конечно, регионально-муниципальную.

Мы должны быть интеграторами новых передовых идей, потому что у нас очень высок наш человеческий потенциал. Надо только создать условия, чтобы все работали на страну. Пусть наши люди даже уехали в другие страны (причины не обсуждаем), но все они патриоты, они россияне, которые любят Россию. Так вот надо создать такие условия, чтобы, проживая там, они работали на общую идею.

- Главное, про «Посейдон» не забыть!

- Нет, не забудем. Что касается «Посейдона», то - да, мы сегодня располагаем оружием колоссального разрушительного сдерживания, поэтому надо, чтобы об этом знали не только Байден, Милли и Остин. Нужно, чтобы об этом знали все американцы и европейцы, а их островная идеология и теория не должна быть для нас какой-то угрозой. Вызовом - да, но не угрозой, а посему подводные лодки, оснащенные «Посейдоном», должны всегда барражировать там, где им нужно находиться в случае сигнала от Верховного главнокомандующего.

- Но «партнеры» думают, что мы не применим против них такое оружие.

- Они зря так думают. Знаете, находясь в командировках в африканских странах, я часто слышал от всех моих собеседников один и тот же вопрос: а он точно применит это оружие и нажмет кнопку? Так вот, скажу так: он точно применит, и он точно нажмет кнопку.

- Но ведь и сейчас у нас тоже льется кровь.

- Сейчас не та ситуация, и мы сегодня справляемся с теми задачами, которые стоят перед нами, щадим людей. У нас есть достаточное количество боеприпасов для того, чтобы решать боевые задачи на ограниченном театре военных действий, который находится рядом с нашей границей и на котором живут наши русские люди.

- К сожалению, на постсоветском пространстве осталось еще много биолабораторий.

- Да, много. Но я думаю, что в этом как раз видна слабость наших партнеров по СНГ. Это для нас - вызов, а для них уже угроза. Просто со всем этим тоже надо работать. Тут всё зависит от наших...

- … «калибров»?

- Нет, «калибры» тут, как говорится, не вариант. Относительно биолабораторий наши партнеры по СНГ должны сами принять решение, ведь для них это очень серьезная угроза, а для нас, повторяю, вызов. А с вызовами нужно работать в ежедневном режиме.

Начало смотрите здесь:

I часть: «Если бы не начало СВО, мы вели бы боевые действия в Белгородской, Курской и Брянской областях».

II часть: «С этого и начался Русский ответ англосаксам».

III часть: «Нельзя исключать столкновения с НАТО».

IV часть: «Сейчас я по-другому смотрю на Квачкова».