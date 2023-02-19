Игорь Морозов: сейчас я по-другому смотрю на Квачкова

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 февраля 2023, 16:45 Александр Саргин

Фото: личный архив Игоря Морозова

Продолжаем публикацию интервью с Игорем Морозовым, автором книги «Всемирная шахматная игра. Афганский цугцванг». Полковник Службы внешней разведки, - тому, кто понимает, это говорит очень о многом…

- Если уж мы заговорили о племенах, то возвратимся к Афганистану. Недавно американцы убежали оттуда, это действительно был их проигрыш – или они, сделав свое дело, вовремя ушли?

- Американцы понимали, что теперь им нужно перенести вектор напряженности на другой регион. Тот же Бжезинский когда-то придумал политический термин - дуга напряженности. То есть США нужно было уйти оттуда, чтобы перегруппироваться и войти на Украину. Они вышли из Афганистана, понимая, что костер межплеменной борьбы готов и осталось только поднести спичку, чтобы эта горная страна продолжала оставаться очагом напряжения. По-моему, этот уход был запланирован, более того, он был предначертан в соответствии с секретными планами, которые могут стать известными, как, например, в ситуации с директивой Картера «Операция «Циклон» спустя 40 лет…

- Названия операций меняются, а действуют они по одной схеме.

- Да, возможно, мы узнаем, что это была операция… не «Циклон», а, скажем, «Костер», точнее, «Украинский костер». И мы видим, что схема практически одна и та же. Они начали войну в Европе, по сути, приступили к разрушению европейской цивилизации, убивая конкурентный для них еврорынок - и за счет этого поднимая свою экономику, решая внутренние вопросы и усиливая свои позиции в НАТО.

Для них уже не существует такая политическая организация, как Европейский союз, Брюссель. Мы видим полную компрометацию Европейской комиссии, и на сегодняшний день Урсула фон дер Ляйен для многих региональных политических лидеров (исключая прибалтов) тоже просто не существует. Даже поляки пренебрежительно относятся к ней как к руководителю европейского правительства. Всё, ее больше нет. Полагаю, в течение двух-трех лет этого правительства просто не будет.

- Возможно, и брексит был задуман гораздо раньше?

- Да, отсюда мы можем логически уйти в недалекую ретроспективу брексита. Когда лет пять назад на конфиденциальном уровне заговорили о брексите, даже представить было невозможно, что Англия, одна из ведущих стран европейского сообщества, вдруг выйдет из него! Но посмотрите: всего полтора года - и они вышли. Значит, они знали об этом, как и знали то, что будет война в Европе и нужно занимать новые позиции.

Что ж, позиция Великобритании для нас сегодня совершенно очевидна. На секретном уровне МИ-6 полностью управляет Зеленским, который служит политической элите Великобритании. Он выполняет поручения английской разведки, работает по ее сценарию, разрушая при этом суверенитет и пренебрегая национальными интересами Украины. Американцам это не нравится, поэтому они сделали ставку на главнокомандующего ВСУ Залужного.

Знаете, а ведь конфликт Зеленского и Залужного напоминает нам конфликт Горбачева и Ельцина. Первого поддерживала премьер-министр Маргарет Тэтчер, второго «вела» администрация Буша-старшего. Об этом я пишу во второй книге «Операция Агора. Крушение империи».

- Когда вы работали в архивах, вас что-то особенно удивило, что-то запомнилось или, может быть, поразило (хотя вас, наверное, трудно поразить)? И тем не менее, как действуют наши враги?

- Да, есть две позиции, которые заставляют меня задуматься о глубине стратегии, действующей на основе отработанной столетиями англосаксонской идеологии. Во-первых, это четкость в осуществлении того или иного этапа продвижения вперед. А если это движение в силу каких-то причин заходит в тупик, всегда имеется второй вариант. Не получается второй - есть третий и т.д. И они не стесняются признаваться, когда что-то не получается. В таких случаях они говорят, а давайте-ка теперь попробуем вот этот вариант - и все равно идут вперед. Англосаксы всё глубоко и широко прорабатывают и движутся независимо от того, какое по счету поколение приходит в политику. Для каждого из них есть тактика, которая всегда определяется долгосрочной стратегией.

Я могу приводить десятки близких и понятных примеров, причем даже не из книги. Изучив архивы Госдепа (те, которые опубликованы), а также мемуары американских, английских и других политиков, получив в свое распоряжение интервью лиц, принимавших решения об Афганской войне, о развале СССР, я начинаю понимать психологию англосаксов. И это второй аспект, который тоже меня удивляет и даже поражает.

- Интересно!

- Независимо от политической ориентации партии, от личных идеологических и политических воззрений человека, принимающего решения на высшем уровне, у англосаксов имеются проработки еще более высокого и незримого уровня, которые контролируют принятие этих решений и координируются ими. По сути, это клубная система, которую они выстроили еще в ХIХ веке, и в формировании англосаксонской глобальной империи она стоит выше, чем управление государством в Великобритании и США.

Я могу сказать, что стратегические, глобальные решения мирового правительства (у нас оно проходит как «мировая закулиса») являются более обязательными для президента, для тех политиков, которые перспективны для мировой закулисы, чем те, которые приходят к ним, скажем так, в экспертном варианте.

- Но мы-то наверняка поименно знаем эту «закулису», так вот никак нельзя их вытащить, как говорится, за ушко и на солнышко? Думаю, на Соловках или в солнечном Магадане им было бы уютно и интересно.

- Это невозможно. У нас не получается выстроить с мировой закулисой какие-либо взаимовыгодные отношения. Мировая закулиса не собирается воспринимать нас как равных и делиться с Россией мировой властью. Во второй книге я пишу о том, что показала международная практика на этом направлении. Российские, русские политики многократно пытались установить отношения с Западом. Такие попытки предпринимались на разных уровнях и направлениях - человеческом, политическом, культурном, научном - и ничего так и не получилось, начиная с ХIХ века!

Например, Юрий Владимирович Андропов - умнейший человек, ученик основателя компартии Финляндии Отто Куусинена, который вместе с ним для Брежнева выстраивал отношения с западными лидерами. Ведь были же секретные каналы связи с Вилли Брандтом, Гельмутом Шмидтом, Валери Жискар д’Эстеном и многими другими, но ничего не получилось, потому что англосаксы на корню разрушили эти отношения. Они считают для себя гибельным объединение европейских технологий и российских природных ресурсов в единое экономическое пространство Европы.

Во второй книге я прямо пишу, что Андропов, понимая, что надо многое менять в Советском Союзе, готов был принять и поддержать так называемую теорию конвергенции (авторами которой являются американские экономисты, политологи и ученые), заключающуюся в том, что, когда социалистическая система начинает вводить элементы плановой рыночной экономики, а западная расширяет спектр государственных социальных гарантий населению, тогда происходят изменения в обеих общественно-политических системах и они начинают входить друг в друга, то есть конвергироваться, что снижает угрозу ядерной войны, усиливает позиции мира и дает предпосылки к созданию безопасной цивилизации.

Так вот Андропов готов был на это пойти, и именно он начал работу по созданию экономических клубов, сетевых центров инженерных кадров и т.д., и т.п. К чему же это привело? К тому, что молодые советские кадры, которые были отправлены на учебу, были просто завербованы ЦРУ!

- Почему-то сразу вспоминается Александр Яковлев…

- Нет, Яковлев - это другая категория. Он являлся одним из руководителей вообще всего переворота, этой «перестройки», о чем я тоже пишу во второй книге. Что касается кадров, отправленных туда на учебу, так это были Чубайс, Гайдар, Кох, Авен и с десяток других персонажей, которые прошли курсы, организованные Западом для молодых советских экономистов. И что же мы с вами получили? Осознанное разрушение экономики нашей страны.

- Поневоле вспомнишь Квачкова!

- Знаете, сейчас я уже по-другому смотрю на него. Он, наверное, просто на каком-то энергетическом уровне прочувствовал все это, а мы тогда, к сожалению, нет. Мы же в тот период слушали их, западных экспертов из США и Великобритании.

В 90-е годы казалось, что не произошло никакой «цветной» революции, не было большой крови и что именно младореформаторы первого правительства обеспечили население продуктами. А ведь тогда у нас были все продукты! На самом деле была реализована целая комбинация по созданию ситуации с якобы отсутствием продуктов, о чем я пишу во второй книге.

Мы каждый раз получаем либо войну, либо революцию. Вспомним 1917 год - одна и та же ситуация с 1991 годом! А кто ответит за гражданские войны в национальных республиках бывшего СССР, за Приднестровье, за контртеррористическую операцию на Кавказе? А разве конфликт на Донбассе - это не продолжение «цветной» революции 1991 года?!

(Окончание следует)

Начало смотрите тут:

I часть

II часть

III часть