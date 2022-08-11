Политтехнолог Газенко: из Овсянниковой не получится Леры Новодворской

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11 августа 2022, 19:15 Александр Саргин

Фото: netnadzor.media

Экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой предъявлено обвинение в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

О том, как иные редакторы идут к успеху, спецкор «АН» Александр Саргин поговорил с тележурналистом и политтехнологом Романом Газенко.

- СКР возбудил дело по ст. 207.3, пункт «д», части 2 УК РФ, а это серьезная статья. Но, немного перефразируя персонажа известного фильма, можно сказать, что в тюрьме ее перевоспитают – лет через десять вернется другим человеком.

- Но почему обвинение предъявлено только сейчас? Почему такая странная позиция властей? Конечно, лучше поздно, чем никогда, и в любом случае нужна хоть какая-то правовая оценка. Ведь Овсянникова все это время показывала пример безнаказанности, продолжала перемещаться по стране и миру, ей не было предъявлено обвинение, и не была сформулирована мера пресечения. Видимо, такое выражение своего мнения по каким-то причинам устраивало власть.

- Может, и ее, как известного персонажа, который сейчас отбывает «девяточку», тоже хотели года два водить на веревочке несмотря на то, что он многократно нарушал правила условного осуждения, даже выезжая за границу?

- Я не исключаю этого, по крайней мере, никакого другого логичного объяснения у меня пока нет. У власти была моментальная реакция на любые, даже минимальные подобные проявления, а вот в случае с Овсянниковой мы до сих пор видели самое настоящее попустительство. Но если власть сформулировала закон, то его неисполнение рождает правовой хаос и люди становятся дезориентированы. Такая избирательность вызывает целый ряд вопросов, на которые должен быть дан определенный ответ. Лица, причастные к этому, должны объяснить обществу, почему одним - можно, а другим - нельзя?

Кстати, эти вопросы в предыдущих публикациях задавали и мы с тобой, ведь по целому ряду сопряженных косвенных признаков было видно, что в одиночку гражданка Овсянникова не могла ни решиться, ни осуществить подобную акцию. Но вопросы оставались без ответа, и только сейчас вдруг решили…

- Повод для нынешнего обвинения - пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве 15 июля.

- А за ее выход в эфир Первого канала?

- За выход в эфир, по сообщениям СМИ, начата доследственная проверка, ее результат пока по-прежнему остается неизвестным.

- А может, просто не хотят затронуть тех, кто мог стоять за этой акцией? Может, это некие «неприкасаемые», а не никому не нужная Овсянникова?! Если опираться на такую логику, то я могу понять, почему вокруг этого факта образовалась некая зона.

- Стесняюсь спросить, но не зона ли это безопасности от российского законодательства?

- Именно! Но ведь закон должен быть универсальным для всех. И если кто-то из руководства канала или из определенных ведомств причастен к этому, общество должно видеть реакцию власти. А то как-то странно получается, дескать, такая вот политическая индивидуалка, во что я не очень верю.

- За призыв в соцсетях к участию в несанкционированных акциях протеста (уже после ее танца с бубном в программе «Время») суд назначил ей штраф всего 30 тыс. рублей. Но ей же неймется - так, понимаешь, за страну переживает! В одиночку.

- По совокупности косвенных признаков можно предполагать, что она не действует сама по себе и не такая уж «одинокая яркая звездочка» появлялась тогда в телеэфире. Ведь сознательно любой нормальный человек не рвется в узы российского правосудия, а Овсянникова уже прямо провоцирует - арестуйте меня! В свое время Валерия Новодворская вышла на Красную площадь и чуть ли не угрожала самоустраниться, то есть всячески привлекала к себе внимание. Но тогда были другие времена, и она соответствовала им, можно сказать, «рифмовалась» с оголтелым антисоветским курсом тогдашнего руководства и вообще очень вписывалась в модель «кровавой гэбни», «ужасов советского режима» и была его своеобразным зеркалом. Но сейчас поменялись общеполитические расклады, и из Овсянниковой явно не получится Леры Новодворской. Та хоть и была откровенно сумасшедшая, но бескомпромиссно шла до конца. Ясно, что ей нужна была посадка, это было видно, чтобы нести вокруг себя такой ореол.

- Но и Овсянникова нарвалась на статью, по которой ей светит до 10 лет, хотя, конечно, вряд ли столько дадут.

- Но ведь с момента ее выхода с плакатом в эфир Первого канала прошли месяцы. Месяцы! Знаешь, я все-таки предполагаю, что российский политический креатив изрядно деградировал. Какой креатив – такие и персонажи.