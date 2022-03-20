Политтехнолог Газенко: провокацию на Первом канале намеренно устроило его руководство?

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 марта 2022, 14:30 Александр Саргин

Фото: 1tv.ru

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая во время прямого эфира программы «Время» вошла в кадр с провокационным плакатом, в интервью западному СМИ сообщила, что сын упрекнул ее в содеянном, но «у него непростой возраст».

Отметим, что и у самой разведенной женщины, оставшейся с двумя детьми, тоже «возраст» и, по ее словам, ей «тяжело морально».

О мутном случае в эфире спецкор «АН» Александр Саргин расспросил у тележурналиста, кинодокументалиста и политтехнолога Романа Газенко.

- Роман, что это было?

- Я выпустил на Первом канале не один десяток фильмов и программ и, конечно, знаю, как там все устроено. Скажем, в качестве эксперта ток-шоу «Время покажет» (которым иногда я тоже являлся) кто-угодно пройти не сможет, ну а уж зона главного телевизионного новостного ресурса страны, прямого эфира программы «Время», - это действительно зона особой безопасности. Там охраняется весь этаж, и для того чтобы попасть туда, нужно пройти пост полиции.

- Она в интервью сказала, что быстро побежала в студию, а полицейский не смог отреагировать.

- Тоже интересный момент. Во время прямого эфира человек с рулоном, хотя и редактор, пробегает в студию, но полиция не действует. А что у нее у рулоне? Может, взрывчатка, и она намеревается осуществить теракт…

- У меня много знакомых в полиции. Хорошие, добрые ребята…

- Один раз - случайность, два - совпадение, три – уже закономерность. Пробежала через пост, вошла в кадр и, наблюдая за собой по монитору, спокойно перемещается и занимает такое положение, чтобы был виден ее плакатик.

- Это была ее долгожданная минута славы! Теперь на здание телецентра прибьют соответствующую табличку, и, возможно, в Москве появится некий Овсянникова-мост…

- Ты все шутишь, а вот когда на украинском ТВ выскочила девушка, которая призвала Зеленского прекратить принимать наркотики и уйти в отставку, то в студию влетела охрана и скрутила ее в течение секунды. Ну хорошо, нашу «героиню» пропустил полицейский, но ведь за всем процессом картинки следит режиссер. Его пальцы всегда находятся на кнопке, и если в студии происходит что-то неординарное, предположим, прервался сигнал с основной камеры, он переключает на другую. И у него всегда заведены так называемые резервные посты, когда он может запустить любой сюжет, дать техническую заставку и вообще перекрыть студийную картинку. А эта дама достаточно длительное время в прямом эфире на многомиллионную аудиторию осуществляла некие телодвижения…

- Считаешь, провокация? Кто-то хочет, чтобы у нас появился свой Джордж Флойд, только белокурый, живой и в женском обличье?

- Ну что-то похожее на Флойда у нас уже имеется, правда, в мужском обличье. Он находится в местах не столь отдаленных за «совершении мошеннических действий и легализацию денежных средств», а недавно прокуратура запросила для него 13 лет за «мошенничество в особо крупном размере и за неуважение к суду». Овсянникова в своем ролике, который она записала заранее, упомянула об его «отравлении». Кстати, именно за этот ролик по Кодексу об административных правонарушениях ей мгновенно выписывают смехотворный штраф - 30 тысяч рублей. А вот за инцидент с плакатиком, на котором содержится призыв, пока ничего.

- Еще не вечер, ведь в отношении нее проводится проверка по новой уголовной статье о «публичном распространении заведомо ложной информации» о действиях ВС РФ.

- Но сейчас у меня возникает вопрос - сначала непрофессионализм полицейских, потом - режиссера, ну и кого же туда вообще набрали?

- Ну как кого – там нарциссы, гомосексуалисты и остальные профи.

- А не решил ли кто-то на фоне предполагаемого приговора в 13 лет для «берлинского пациента» продемонстрировать кому-то, что на самом-то деле у нас очень гуманное общество? Ведь наш народ искренне верит, что провокаторша с Первого канала получила такой смешной штраф за инцидент в прямом эфире, а не за свой ролик. Да, по инциденту проводится следствие, и речь может идти уже об уголовной статье. Но где мера пресечения - домашний арест, СИЗО и т.д.? А эта дама «скрывается» где-то у знакомых…

- Ну и кто же этот таинственный «кто-то»?

- У меня есть версия, которую, конечно, надо проверять. Как только Константин Эрнст попал в санкционный список, он мог таким образом дать Западу некую подачу: дескать, смотрите, я же свой, буржуинский! И Запад моментально отреагировал. Этот кадр на билбордах растянули уже в столицах и других городах Запада, который великолепно принял такую подачу. А вот российский Инстаграмм отреагировал на случай в эфире со скепсисом, потому что Эрнсту, как и Первому каналу, уже никто не верит. Соответственно, все восприняли это как некую инсталляцию.

- Креативная многоходовочка?

- Это очень напоминает мне креативность руководителя канала, у которого есть возможность дать распоряжение пропустить кого-то в эфирную студию для осуществления некоего «креативного» решения. Дескать, мы сейчас придумаем и покажем, какие мы гуманные - и при этом проявить определенную лояльность: смотрите, как хорошо я все сделал! Но даже если это было сделано с благими намерениями, то мы знаем, куда они ведут. Это либо чудовищный непрофессионализм, либо провокация, мягко говоря, не в интересах позиции России в информационной войне.

- Эх, если бы это была первая, скажем так, неудача Первого канала! Лет за 20 такого накушались!..

- Но почему за столько лет, когда было бесконечное количество сложностей, кризисных моментов и т.п., никто не смог сделать нечто подобное, и вдруг теперь это так легко осуществилось? Вот так «чисто случайно» совпало? Думаю, что такие вопросы должно задавать следствие, которое идет по этому делу, и прежде всего адресовать их руководителю канала. Как журналисту, мне понятно, что это была постановка, хотя я был бы рад ошибиться. Что касается председателя Совета директоров Первого канала Максима Станиславовича Орешкина, то он соответствующим образом уже разобрался с российской экономикой, а теперь, видимо, как суперпрофессионал, разбирается и с делами Первого канала.