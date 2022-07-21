Политтехнолог Газенко: кто в системе российской власти покровительствует Овсянниковой?

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 июля 2022, 13:45 Александр Саргин

Фото: соцсети

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова после составления протокола о дискредитации Вооруженных сил РФ была отпущена из отдела полиции.

Как известно, Овсянникова в своей нелегкой борьбе предпочитает плакаты. Впервые она использовали это «оружие», войдя в кадр прямого эфира программы «Время» 14 марта. И вот спустя четыре месяца блондинка развернула очередной плакат на фоне Кремля. Совершенно случайно во время этого действа оказалось много людей с камерами.

О том, что движет отчаянной редакторшей, спецкор «АН» Александр Саргин расспросил у тележурналиста, кинодокументалиста и политтехнолога Романа Газенко.

- А ведь в этот раз она стояла неподалеку от Большого Москворецкого моста, где был убит Немцов. Бедняжка хотя бы учла, что при определенных раскладах тоже может стать сакральной жертвой. Могут же пальнуть в девушку, пальнуть, в хорошую…

- Боря пострадал за другое, да и не от тех, на кого сначала подумали. А вот ее, как одноразовое изделие многоразового использования, ну, как того персонажа, который все повторял, что «мы здесь власть», потом просто сольют. Думаю, что такие, как она, в любом случае должны это учитывать. Такова судьба их всех.

- Невооруженным взглядом видно, что теперь и с ней, как с тем персонажем, который сейчас отбывает «девяточку», начинаются какие-то игры.

- Думаю, она исполнитель некоего проекта, в котором непосредственное участие, возможно, принимало и руководство канала. Смотри, ее задержали, составили протокол - и отпустили, причем без судебного решения о мере пресечения, без подписки о невыезде и т.п.

- Вот она и выезжала в Германию, откуда быстро вернулась, поскольку не продлили контракт с местной газетёнкой, на Украину ее вообще не пустили, а самое главное, что от нее отвернулись семья и дети.

- Видимо, у нее есть более «высокие» интересы, чем мнение коллег, чем семья… я уже не говорю, чем Родина... Видимо, есть какие-то аргументы, которые оказались сильнее этих моментов.

- Похоже, блондинку «ведут».

- Вокруг нее образовался вакуум официального беззакония. Кто-то распростер над ней зонтик безопасности от российского законодательства. Но неужели ее покровители настолько опасаются, что их опять обвинят в нарушении прав человека, причем после всего того, что происходит сейчас? На мой взгляд, это слабая логика. И тем не менее, кого-то она устраивает.

- Но ведь был период, когда, как на веревочке, водили и персонажа «Мы здесь власть», а потом...

- Конечно. И его тоже из-под подписки о невыезде в нарушение всего и вся переправили в Германию. Обрати внимание, я не рассматриваю ее в качестве субъекта всех этих событий. Для меня она просто тряпичная кукла, которую кто-то надел на руку и играет ею. Но меня интересует, кто и с какой целью обеспечил ей первый акт спектакля в прямом эфире программы «Время», ее выступления в соцсетях? Кто и исходя из какой логики причастен к этому? Кто обеспечил ей второй акт, когда она свободно выехала за границу? Кто сейчас обеспечивает ей третий акт – и опять полная безнаказанность? Плакат практически на Красной площади - и всего лишь под протокол?!

- Оскорбление высшего лица, это просто поразительно!

- Кто в системе российской власти откровенно покровительствует Овсянниковой? Один раз - случайность, два раза - совпадение, три - уже закономерность. Тот же Яшин обвиняется в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ. Наказание по этой статье - от 5 до 10 лет. Евгения Киселева, который сейчас находится на Украине на канале «1+1», объявляют в розыск, а здесь, под собственным носом, у стен Кремля, выступает некая мадам - и ее отпускают под протокол. Что это было?!

- Как ты думаешь, в СССР нашли оптимальный способ общения с подобными персонажами?

- Это очень глубокий вопрос. В СССР большая часть этой публики, если не все, были инструментом работы андроповских спецслужб. Начиная с Солженицына и, как говорится, далее со всеми, они были под колпаком, - и не просто под колпаком, а большинство из них откровенно знало, кто, зачем и почему играет с ними. Спустя много-много лет вскроются архивы, и мы, если доживем, с большим удивлением узнаем, что большинство из них было завербовано андроповским КГБ. Они играли в эти антисоветские игры, а потом их удаляли на Запад, чтобы они там могли спокойненько продолжать свою деятельность. Я лично знаю человека, который обеспечивал благополучное приземление Войновича в ФРГ. Это высокопоставленный сотрудник КГБ, который обеспечивал ему мягкую посадку во всех смыслах - трудоустройство, жилье и т.д., только бы ему было комфортно. Но официально мы его «выдворили из СССР».

- Неужели такие игры сейчас идут и с Овсянниковой?

- Я не исключаю. Либо действительно кто-то очень могущественный играет свою политическую партию через эту дурочку. И все же с ней работают по кальке и очень грубо. Почему ее не приняла та же Украина? Потому что ее там расшифровали. В тамошней блогосфере был задан конкретный вопрос, девочка, а как вообще было возможно проникнуть в студию госканала на прямой эфир? Так что ей на Украине не поверили, а откровенно восприняли как агента российских спецслужб и политический материал.

- Слово «сдуру» употреблять как-то неудобно, но, скажем так, по простоте душевной она ходит лезвию, возможно, даже не понимая этого.

- У нее вообще нет не только хотя бы подобия харизмы, но и ни ума, ни чести, ни совести… там вообще ничего нет. Но кто-то совершенно откровенно делает из нее деятельницу оппозиционного движения. И такое попустительство по отношению к ней заставляет задуматься, что в некоем центре принятия решений (как сейчас любит говорить Медведев) был принят вердикт, чтобы не трогать ее.