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Иван Охлобыстин: Человек рождён стать Богом

, 12:09

Иван Охлобыстин: Человек рождён стать Богом
Фото: Андрей Федченко

Актёр, режиссёр, священник и многодетный отец Иван Охлобыстин в рамках проекта Сергея Елина «Своя философия» ответил на вопросы о предназначении человека, любви и отношении к Богу.

— Иван, как Вы считаете, у человека есть предназначение? В чём Вы видите своё?

— Человек рождён стать Богом, ведь для этого когда-то Бог стал человеком. Меня, как и всех остальных, Господь создал по своему образу и подобию. Я считаю, что это высокая честь и высокая цель — уподобится Ему. Но в чём я могу уподобиться Богу, кроме любви? А где любовь, там жертва. Словами песни Вячеслава Бутусова — «Видишь там, на горе, возвышается крест… Повиси-ка на нем.…»

— Любовь — это скорее энергия или чувство?

— И то, и другое. Я бы дал ещё одно определение: любовь — это жизнь в полноте.

— Если бы вы писали свой философский словарь, какое определение дали бы Богу?

— Бог — это всё. Здесь и сейчас, тогда и потом. Он в пении птиц, в сиянии снежинки, в прикосновении кончиками пальцев к губам любимого человека. В фактах истории, в ценах на молоко. Бог — это само существование. Целое, которое значительно больше своих составляющих. Его нельзя назвать, потому что Он — больше Своего Имени.

Полностью текст интервью читайте на нашем сайте в материале «Иван Охлобыстин: «Любовь — это жизнь в полноте»

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