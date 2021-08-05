Иван Охлобыстин: «Любовь — это жизнь в полноте»

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 августа 2021, 18:22 Сергей Елин,

Фото: Андрей Федченко

Герои проекта Сергея Елина «Своя философия» дают личные ответы на вечные вопросы, побуждая читателей задуматься о самом главном. Своей философией с нами поделился талантливый актёр, режиссёр, священник и многодетный отец Иван Охлобыстин.



— Иван, как Вы считаете, у человека есть предназначение? В чём Вы видите своё?



— Человек рождён стать Богом, ведь для этого когда-то Бог стал человеком. Меня, как и всех остальных, Господь создал по своему образу и подобию. Я считаю, что это высокая честь и высокая цель — уподобится Ему. Но в чём я могу уподобиться Богу, кроме любви? А где любовь, там жертва. Словами песни Вячеслава Бутусова — «Видишь там, на горе, возвышается крест…Повиси-ка на нем.…»



— Любовь — это скорее энергия или чувство?



— И то, и другое. Я бы дал ещё одно определение: любовь — это жизнь в полноте.



— Если бы вы писали свой философский словарь, какое определение дали бы Богу? Как бы рассказали про него ребенку?



— Бог — это всё. Здесь и сейчас, тогда и потом. Он в пении птиц, в сиянии снежинки, в прикосновении кончиками пальцев к губам любимого человека. В фактах истории, в ценах на молоко. Бог — это само существование. Целое, которое значительно больше своих составляющих. Его нельзя назвать, потому что Он — больше Своего Имени.



Ребёнку я бы ничего не стал объяснять —- дети не понимают абстракции, им нужен живой контакт. Я бы привёл ребёнка в храм, чтобы он сам прикоснулся к Богу, сам услышал, сам почувствовал.



— Говорят, что люди, пришедшие к духовенству из других профессий, имеют больше опыта для руководства паствой. Например, военный, ставший священником, лучше другого священника поймет солдата. Согласны ли Вы с этим мнением?



— Как подсказывает мой личный опыт, статистически значимой разницы нет. Иногда юный выпускник духовной академии без какого-либо жизненного опыта обладает чем-то таким, что заставляет огрубевшие солдатские сердца таять. Церковь — это территория чуда.



— Было ли какое-то событие, перевернувшее Ваше сознание?



— Было. Я сидел на руинах Херсонеса Таврического, смотрел на горизонт, где море сливалось с небом. И вдруг ударил колокол, и я как будто стал каждой частицей во Вселенной — испытал чувство глобального единства и такой всплеск счастья, что едва не сошёл с ума. Это произошло во мне за долю секунды, но я десятилетиями надеюсь испытать это вновь.

Наверное, всё можно объяснить с научной точки зрения, хотя я предпочитаю мистический вариант. Тем более, что в нашей мультиреальности всё возможно одновременно.



— Концепция креационизма исключает эволюцию?



— Конечно. Сначала Бог создал законы мироздания, то есть физику, химию, биологию и т.д., а потом, в соответствии с этими законами, продолжает создаваться мир.



— Жизнь Вселенной циклична и бесконечна? Как Вы понимаете «конец света»?



— Жизнь конкретной нашей Вселенной, разумеется, имеет своё начало и конец. Конец света я понимаю как эпоху заката данной цивилизации. И думаю, начало было положено уже в конце прошлого века. Наше сознание слишком «кинематографично»: мы «монтируем» решающую схватку и сразу захватывающий финал, без учета реального времени. А время - главное действующее лицо этой драмы.

Мы не стали другими. Своим кумиром мы провозгласили материальное благополучие и почти уничтожили институт семьи, сознательно растлили своих детей, изуродовали Землю. Ответственность за это лежит на всех в равной степени.

— Добро и зло — две противоборствующие силы, или зло — это инструмент в руках Бога?



— Добро от Бога, зло от нас. Даже дьявол — проявление нашей свободной воли, дарованной нам Богом.



— Может ли человек прийти к Богу без страдания, не из-за страха смерти?



— Я так пришёл. На момент моего появления в храме в силу беспечной юности и дикой самоуверенности я не боялся смерти. В храм меня привело желание поблагодарить кого-то за всё, что у меня было. Я понимал, как это много, как это здорово, азартно, удачно, осмысленно. Жизнь казалась сказкой. Слава Богу, я был такой дурак!



— Есть ли у Вас какая-то цель, масштаб которой явно не позволяет её реализовать при жизни?



— Конечно. Я хотел бы, чтобы Россия стала Великой Российской Империей, взяла под свой протекторат весь мир и навсегда покончила с войнами. Чтобы не было никаких стран — только человечество в целом.



— Какая книга на Вас повлияла больше всего?



— «Три мушкетёра» Александра Дюма. Я так был счастлив, когда мне одноклассники её дали почитать, что это счастье распространилось на всю литературу. Я полюбил чтение.



— Что для Вас счастье?



— Сладко засыпать после тяжелого, трудового дня. Тонуть в дремотной сказке с желанием проснуться завтра.



— Наступит ли время, когда люди начнут понимать друг друга? Что ждет нас в будущем?



— Люди себя не понимают, как они могут понять других?! Единственный вариант — принять ближнего таким, какой он есть — уставшим, озлобленным, глупым, некрасивым, больным, эгоистичным, одиноким. А это сложно. Это доступно лишь редким, истинно верующим людям всех традиционных религий.



Человечество обречено однажды исчезнуть, как это происходит со всем остальным в бесконечном круговороте Божественного Творения. Во всяком случае, так мне подсказывает здравый смысл.

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