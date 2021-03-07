Иван Отраковский рассказал «АН», почему к ОВД пришли ветераны спецподразделений разных национальностей

Аргументы Недели → Интервью 13+

7 марта 2021, 15:42 Александр Саргин

Иван Отраковский

В «Аргументах недели» была опубликована статья «Почему в Балашихе спускают на тормозах дело о нападении на семью ветерана спецназа». В распоряжении редакции появились новые подробности того дела. Обозреватель «АН» Александр Саргин поговорил с руководителем движения команды служения «За Отечество» Иваном Отраковским.

- Иван, как вы узнали об этом случае на дороге?

- Мне доложил мой заместитель по личному составу. Ему написал ветеран спецназа об этом серьёзном происшествии. Пострадавшим оказался бывший спецназовец Евгений Камалетдинов.

Одним из направлений деятельности нашей команды служения «За Отечество» является помощь ветеранам, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. Потому к нам и обратились за поддержкой. К сожалению, на тот момент Евгений предполагал, что с большой долей вероятности виновным могут сделать именно его и что в итоге против него могут возбудить уголовное дело. Мы также разделяли его опасения.

- Действительно, к сожалению, таких примеров в нашей нынешней жизни немало.

- Да, потому мы, команда служения «За Отечество», не стали медлить и объявили общий сбор. Откликнулось много ветеранов. Мы всё делали сообща с нашими боевыми братьями. Порядка пятидесяти ветеранов боевых действий различных родов войск и различных национальностей появились под стенами Балашихинского ОВД. Я переговорил с его начальником. Нас заверили в том, что виновные граждане Азербайджана понесут заслуженное наказание.

Потом мы с Евгением Камалетдиновым и моим первым заместителем майором спецназа "Витязь" Виталием Савичевым у меня дома записали видео в поддержку семьи Жени, где он и рассказал, что на самом деле произошло в тот день. Тогда же Евгений изъявил желание стать членом нашей Команды, и чуть позже, рассмотрев обращение, мы приняли его в свои ряды. По сути, с самого первого дня команда служения «За Отечество» встала в защиту Евгения. Но не мы одни. Это дело общее, объединяющее. То, за что мы и ратуем - быть единым кулаком на пути несправедливости.

- Но само дело тогда как-то продвигалось?

- Через одну-две недели состоялась очная ставка, на которой присутствовал Евгений и арестованный. К тому времени мы собрали уже более ста ветеранов у Балашихинского ОВД, а его представители в очередной раз заверили нас, что виновные не окажутся безнаказанными.

- Правда ли, что во второй раз у ОВД собралось не только много ветеранов, но подошли и те, кто еще не вышел в отставку?

- Да, так и было. Более того с каждым нашим шагом к нам подключались не только другие организации ветеранов, но и действующие офицеры различных наших ведомств с предложениями оказания всяческой помощи. Все понимают, что на месте семьи Евгения может оказаться любая другая семья.

- Но ведь у вас есть более серьезные данные, касающиеся тех граждан Азербайджана.

- Да, у меня на руках документ. Так вот, эти граждане Азербайджана, которые были участниками конфликта в Балашихе, не так просты, как может показаться на первый взгляд. Нет, это не простые торговцы с рынка или водители такси. Так, по имеющимся у нас сведениям, участвовавшие в нападении на семью Евгения являются сторонниками националистической азербайджанской группировки «Во благо общего народа». Для вовлечения в свои ряды новых сторонников группировкой «ВБОН» созданы закрытые тематические группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», а также мессенджере «Телеграм». Подчеркну, что количество участников в этих группах регулярно увеличивается и в настоящее время составляет более пяти тысяч пользователей. Это протурецкая экстремистская организация.

Представители этой организации ведут пропаганду пантюркизма, предпринимают попытки переноса на территорию России армяно-азербайджанских противоречий, вызванных карабахским конфликтом. У нас есть данные, что в 2019 году активистами данной группировки в различных регионах России было организовано порядка двадцати силовых акций.

Если мы будем молчать, то такие вот «гости» могут прийти уже к нам домой, тем более что они и без этого находятся очень близко от нас. А мы, люди в погонах, привыкли давать отпор и защищать свой народ. Станем едины, будем непобедимы. Должны быть едины все люди доброй воли вне зависимости от национальности.

Ещё хочу добавить: если закон не действует и органы правопорядка бездействуют, люди сами становятся и законом, и правопорядком, верша справедливость. Команда Служения «За Отечество» выступает за социально справедливое государство, в котором для всех Закон един, добро защищается, а зло наказывается. Мы за государство, которое на деле, а не только на словах служит народу. И мы добьемся поставленной цели, ведь народ и армия едины.