Почему в Балашихе спускают на тормозах дело о нападении на семью ветерана спецназа

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5 марта 2021, 09:15 Александр Саргин

Фото: соцсети

Страна у нас большая, дороги строятся и обновляются повсеместно, машин полно, и случаи с автомобилистами бывают разные. Хорошо, если за рулем сидят адекватные люди, которые всегда сумеют договориться друг с другом. А если баранку крутит хам или, хуже того, бандит, который обнаглел от безнаказанности и по которому давно тюрьма плачет?

12 октября 2020 года в подмосковной Балашихе произошел очередной до боли знакомый случай, который, возможно, мог попасть в бесконечную рубрику «Дорожные войны», если бы не его дальнейшее развитие, националистический оттенок и странное бездействие силовых структур.

Итак, еще осенью прошлого года по адресу г. Балашиха, Леоновское шоссе, 5 (пересечение с Горьковским шоссе) водитель такси Гасанов Аббас Сайяд оглы, объезжая пробку, нагло «топил» по обочине, подрезал машины, которые двигались по правилам, и создавал аварийную ситуацию. В итоге между ним и едущим в правом ряду сотрудником отдела специального назначения в запасе Евгением Камалетдиновым состоялся короткий диалог, который обычно и бывает в таких случаях. Правда, Гасанов, находясь в своей машине, показал оппоненту, едущему с соблюдением всех правил, нож. А что это, если не угроза?

Через некоторое время Евгений остановился на красный сигнал светофора, рядом встали еще несколько машин. Подъехал и наш гость из солнечного Азербайджана Аббас Гасанов. Он не стал тянуть резину: вышел из автомобиля, достал из багажника металлический профиль и несколькими ударами разбил ветровое стекло машины Евгения. Уточним, что последний вез свою беременную жену и дочку, которой тогда было 2 года и 8 месяцев.

Естественно, Евгений выскочил из автомобиля, чтобы унять неадеквата, но Гасанов арматурой ударил уже его, после чего начал размахивать ножом. Нельзя сказать, что мужики, стоявшие на светофоре, не знали, что делать. Несколько человек, как по команде, выскочили из своих машин, и общими усилиями им удалось выбить нож из рук Гасанова. Загорелся «зеленый», свидетели разъехались, ну и Гасанов уехал с места происшествия, а вот Евгений Камалетдинов стал ждать приезда сотрудников ГИБДД и полиции, которых он вызвал.

Однако через 10 минут приехали не «гайцы», а Аббас Гасанов со своими соплеменниками в количестве пяти человек. Горячие граждане республики Азербайджан Аббас Гасанов и Равшан Исмаилов подошли к автомобилю Евгения и начали угрожать убийством ему и его жене Татьяне: «мы с тобой разберемся», «сожжем твой автомобиль» и сыпали оскорблениями. Более того, они пытались проникнуть в автомобиль, а Равшан Исмаилов через открытое окно все норовил ударить беременную жену Евгения. Надо сказать, что проезжавшие мимо автомобилисты неоднократно звонили в полицию.

После приезда сотрудников полиции подтянулись и другие родственники Гасанова, в частности, его брат Талех, который тоже начал угрожать Евгению: «Я знаю твой номер (видимо, он имел в виду номер автомобиля), мы тебя найдем и разберемся». Евгений вышел из автомобиля, а граждане Азербайджана, не обращая внимания на полицейских, накинули ему на глаза капюшон и стали наносить удары. Что касается Равшана Исмаилова, то он опозорил звание мужчины, потому что дважды ударил по голове беременную Татьяну, которая пыталась остановить избиение мужа.

Несмотря на то, что на месте преступления были найдены нож и арматура, сотрудники полиции в тот день никого не задержали. 14 октября 2020 г., то есть только спустя 2 дня после события, а главное, после репортажа телеканала «Россия-24» Аббас Гасанов был задержан, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). При этом, несмотря на угрозы «мы вас всех русских перережем», мотивов национальной вражды правоохранительными органами почему-то обнаружено не было, и Татьяна Камалетдинова, в чей адрес также были произнесены угрозы, потерпевшей признана не была. В отношении Равшана Исмаилова, который ударил Татьяну, а также выкрикивал угрозы убийством в адрес Евгения и Татьяны, уголовное дело также возбуждено не было. В отношении Талеха Гасанова, который произносил угрозы убийством в адрес Евгения, уголовное дело тоже не возбуждалось.

В итоге те, кого Евгений Камалетдинов считает нападавшими, перекочевали в статус свидетелей и на очной ставке, состоявшейся чуть позже, улыбаясь, утверждали, что они даже не подходили к месту происшествия, а просто стояли на обочине. Мы в России, к сожалению, привыкли к тому, что, когда происходят такие вот стычки, к «лицам кавказской национальности» обычно приезжает многочисленная группа поддержки, состоящая из их родственников, знакомых и тех, кто на рынке просто мимо проходил. Однако на этот раз получилось немного по-другому, и улыбки постепенно сошли с лиц данных граждан Азербайджана. Почему? Да потому что во дворе Балашихинского ОВД стояло 50-60 ветеранов спецподразделений, к слову, совершенно разных национальностей, которые по зову сердца пришли оказать моральную поддержку семье Евгения. Такое знаковое событие, такая поддержка, пожалуй, произошла в России впервые! Однако дознаватель ОД МУ МВД России «Балашихинское», в чьем ведении на тот момент находилось уголовное дело в отношении Аббаса Гасанова, расценил это как морально-психологическое давление на следствие и на него лично. Нужно напомнить, что представители этой агрессивной группы, позорящие Азербайджан и его народ, жили в России без регистрации, что, впрочем, не мешало им держать на рынке торговые точки и таксовать.

Интересно, кто дал им разрешение на работу? Будет ли проведено реальное расследование этого и многих других нарушений? Почему Аббас Гасанов, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не был выдворен из России? А может быть, именно тот факт, что ему уже неоднократно удавалось избежать реального срока, и был причиной фраз «мне ничего не будет»? Последуют ли оргвыводы? Не было ли здесь какой-то личной заинтересованности сотрудников полиции? Не потому ли так самоуверенно поначалу ухмылялись демонстративно нарушавшие закон зарубежные гости?

3 декабря 2020 г. дело было передано СУ МУ МВД «Балашихинское» в связи с переквалификацией на ч.2 ст. 167 (умышленные повреждение имущества из хулиганских побуждений). На самом деле существуют вполне обоснованные опасения, что цель такой переквалификации определенна: затянуть сроки в связи с тем, что часть 2 ст. 167 УК РФ подследственна следствию, производство которого может быть продлено до 12 месяцев, дознание же должно было быть окончено спустя 2 месяца с момента возбуждения уголовного дела.

14 ноября 2020 г. Евгений и Татьяны Камалетдиновы подали жалобы в Балашихинскую городскую прокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела против Равшана Исмаилова и Телеха Гасанова и на непризнание Татьяны потерпевшей, однако, вместо предусмотренных УПК 3 дней, она рассматривалась 3 месяца. Бездействие прокуратуры было обжаловано адвокатом уже в прокуратуру Московской области и в Генеральную прокуратуру. И что же, уже на следующий же день данная жалоба без рассмотрения из Генпрокуратуры была перенаправлена в Балашихинскую городскую прокуратуру. Круг замкнулся.

11 февраля 2021 г., то есть после того, как в Генеральную прокуратуру были направлены депутатские запросы, Балашихинской городской прокуратурой все-таки был направлен ответ, правда, датированный задним числом. Но если в ответе на жалобу можно поставить любое число, то изменить штамп отправки Почты России, видимо, чуть сложнее. Что же содержит ответ Балашихинской городской прокуратуры? А вот что: «Копия Вашего обращения направлена в СУ МУ России «Балашихинское» для проверки доводов следственным путем». Круг снова замкнулся - жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела и на бездействие перенаправляются тем же самым бездействующим лицам!

Ну что ж, если законы не работают, то, может, следует обратиться к представителям диаспоры для того, чтобы они как-то повлияли на зарвавшихся соплеменников, находящихся в России в гостях (наверное, тут уместно будет вспомнить, как на такие события, позорящие свой народ, реагирует Рамзан Кадыров, хотя Чечня – это Россия, а Азербайджан формально уже заграница)? Что ж, встреча с представителями азербайджанской диаспоры состоялась, однако они требовали только одного – понять и простить земляков.

Такое вот препирательство с ведомствами тянется с осени прошлого года. Неужели российские правоохранительные органы так и не примут должные меры? А то ведь наши ребята, ветераны боевых действий, уже начинают немного нервничать.

Комментарий ООД «Ветераны России»:

В январе 2021 г. в Центральный аппарат Общероссийского общественного движения «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» поступило письменное обращение сотрудника отряда специального назначения ВВ МВД России в запасе Камалетдинова Евгения Викторовича из Московской области города Балашиха, а также его адвоката Голяновой Валерии Петровны в интересах семьи Камалетдиновых.

Из обращений следует, что 12.10.2020 г на автомобиль Камалетдинова Евгения Викторовича, в котором двигалась его семья: он, его беременная супруга и двухлетняя дочь, было совершено нападение лицами азербайджанской национальности.

Металлической арматурой было разбито лобовое стекло, поврежден кузов. Нападавший и неустановленные лица угрожали убийством, расправой, угрозами сжечь автомобиль и перерезать всю семью, при этом размахивая ножом.

Председатель ООД «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» Ильдар Резяпов направил поступившие обращения в Центральный аппарат Генеральной прокуратуры и Следственный комитет РФ с просьбой рассмотрения по существу изложенных доводов в обращении заявителя и принятия, при наличии оснований, мер реагирования, а также взять расследование дела под особый контроль.

Дополнительно обращения об оказании содействия были направлены депутатам Государственной Думы РФ М. С. Шеремету и С. А. Веремеенко.

На данный момент уголовное дело заведено только в отношении одного из нападавших, несмотря на то, что угрозу убийством и расправой сжечь автомобиль по заявлению супруги заявителя осуществляла группа лиц.

Действия Балашихинской городской прокуратуры МО, Прокуратуры Московской области, ОД МУ МВД России «Балашихинское», СУ МУ МВД «Балашихинское» находятся на особом контроле ООД «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ».