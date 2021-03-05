Владимир Жириновский: «Пограничникам надо тщательнее проверять тех, кто приезжает в Россию»

Аргументы Недели → Общество 13+

5 марта 2021, 10:05 Александр Саргин

Фото: uriston.com

«Аргументы недели» попросили главу ЛДПР Владимира Жириновского прокомментировать публикацию «Почему в Балашихе спускают на тормозах дело о нападении на семью ветерана спецназа».

- Пограничники должны еще тщательнее проверять тех, кто приезжает в Россию на предмет того, чем закончились их прежние визиты, какая у них биография на родине и т.п. Ведь бывает так, что часто приезжают люди с откровенно криминальным прошлым, - ну и зачем же их пускать?

Вообще, нужно умнее использовать иностранную рабочую силу. Зачем нам привозить людей сюда на заработки, если мы можем дать им рабочие места в их родных странах? Например, в том же Азербайджане прекрасный климат, там растут овощи и фрукты, которые в России в таком количестве никогда не вырастить. Так давайте на государственном уровне дадим большой заказ в эту страну – и там расцветут различные фермы и агрохолдинги, которые будут работать, зная, что их продукцию гарантированно купит Россия!

Что касается приезжих, то мы не против туристов или людей, которые приезжают на конкретную работу, по контракту. Но чаще всего «дичают» в Москве те, кто приехал, как говорится, в никуда. Им нечем заняться, они тянутся в криминал, причем думают, что в случае какого-то ЧП им быстро удастся сбежать на родину. Это порождает чувство безнаказанности. С этим мы должны жестко бороться, депортировать тех, кто слоняется без дела.

Мы неоднократно предлагали расширить пределы самообороны и разрешить гражданам ношение огнестрельного оружия. Сегодня добропорядочные граждане совершенно не защищены перед бандитами, у которых есть и ножи, и пистолеты, и автоматы. Если бы этот мужчина, на которого напали, был вооружен, а если точнее, то уже сам факт того, что он мог быть легально вооружен, отпугнул бы от него этих горячих парней.