Председатель Союза журналистов Соловьев: «Плохие новости продаются лучше, чем хорошие»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 декабря 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев поделился с «Аргументами недели» своим мнением о влиянии фейк-ньюс на людей.

«АН»:

- В эпоху, когда ньюс-мейкером может быть каждый человек, все друг друга обвиняют в создании лживой информации. Можно ли навести порядок в этом информационном хаосе?

Владимир Соловьев:

- Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Согласно социологическим исследованиям, сегодня невероятно возросло доверие аудитории к официальным СМИ. Это произошло как раз на фоне фейков о коронавирусе. Мы с вами знаем, что плохие новости продаются лучше, чем хорошие. И вот весной началось! Нам рассказывали, что летают вертолеты и чем-то опрыскивают, что в Биробиджане заваривают подъезды и жители не могут выйти на улицу… А индусы вообще показали на своем канале львов, гуляющих по улице, и сказали, что Путин выпустил 500 львов на улицы Москвы, чтобы люди боялись покинуть дома.

Из-за этой лавины фейк-ньюс в соцсетях, пабликах, телеграмм- и ютуб-каналах, люди непроизвольно стали больше обращать внимание на официальные СМИ. Настоящего журналиста в отличие от блогера или обычного гражданина, которые ни за что не отвечают, учили обязательно проверять информацию. Нужно сохранить полученный уровень доверия. Все в мире понимают, что если лавину фейк-ньюс не остановить, пустить на самотек, через какое-то время люди вообще перестанут понимать, где правда, а где ложь, возникнет хаос, который может привести к ядерной войне и уничтожению человечества. В начале создания мира было слово, и в конце этого мира тоже может быть слово, а именно фейк-ньюс.

Полностью текст интервью с Владимиром Соловьевым читайте по ссылке:

Председатель СЖ Соловьев: Роботы скоро заменят журналистов, но не всех