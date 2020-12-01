Председатель СЖ Соловьев: Роботы скоро заменят журналистов, но не всех

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 декабря 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, фото соцсети

Неужели уже в ближайшее время мы будем читать новости, написанные роботом? Почему фейк-ньюс может погубить человечество? Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев ответил на эти вопросы, а также рассказал «Аргументам недели» о том, как печатные СМИ выживают в условиях пандемии.

- Эпидемия коронавируса усугубила непростое положение большинства российских СМИ, особенно региональных. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на медиарынке? И как помогаете журналистам справляться с возникшими проблемами?

- Странный и страшный год мы с вами переживаем. Такое случается раз в 100 лет, коронавирус обрушил все планы. Мы в начале года успели что-то сделать. Было много разных идей, но уже начиная с весны стало понятно, что надо перестраиваться. Помню, мы были на конференции в Болгарии, потом проехали по историческим местам. Я зашел в магазин сувениров и вдруг увидел полные ужаса глаза продавщицы, которая смотрит телевизор, и там объявляют, что в Болгарии первые 3 заболевшие вирусом в Габрово, а мы только что оттуда уехали. 9-го марта прилетели в Москву, а 10-го всех, кто прилетал из-за границы на 2 недели сажали на карантин.

Перед нами, как, по сути, исследовательского центра журналистики, возникли первостепенные задачи. Во-первых, понять, что происходит с отраслью, и, во-вторых, всеми силами постараться ее защитить. Наша команда ИНФОРУМов во главе с Юлией Загитовой провела масштабное исследование. Кстати, в этот второй вирусный пик хотим его повторить. Участие приняли более 600 СМИ, в основном печатных, из всех регионов страны. Выводы были достаточно печальные: рекламный рынок упадет на 30-40%, многие медиа не переживут этот кризис. Ведь СМИ, как люди, рождаются, живут и, к сожалению, умирают. Многие коллеги потеряют работу.

Я, как эксперт комитета ГД по информационной политике, выступил на заседании с итогами нашего исследования. Мы стали четко осознавать, что нужно добиться помощи правительства. Поэтому совместно с Национальной ассоциацией телевещателей, которую возглавляет Эдуард Сагалаев, решили направить письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей. Это было в начале апреля, и можно сказать, что мы были первыми. К нам потом присоединились и Торгово-промышленная палата, и комитет Госдумы по информационной политике, и многие общественные организации, и народный фронт. А также некоторые главы регионов, заявления которых инициировали местные отделения нашего Союза журналистов.

Навалились всем миром, и все в итоге получилось. 26 марта вышло постановление правительства, в котором СМИ оказались в списке наиболее пострадавших отраслей. После этого пошла большая помощь. Итоги озвучил Алексей Волин, который всегда нам помогал. К сожалению, недавно он покинул пост замглавы Минкомсвязи. В итоге более 30 тыс. средств массовой информации получили помощь – от журнала «Мурзилка» до телеканала «Дождь». Из тех, кто имел право, по бюрократическим причинам не смогли всего 300, это лишь 1%. Больше двух месяцев мы составляли списки СМИ, разбирали подробно каждый конкретный случай, пытались помочь, внести корректировки в свидетельства о регистрации. Были задействованы все наши 85 региональных отделений. Полученная помощь спасла сотни СМИ от финансовой гибели.

Самый трудный период был весной, когда мало кто понимал, каковы перспективы, возникла паника. Ближе к осени руководители СМИ уже выработали план, как справляться с экономической ситуацией. Тем не менее обстановка по-прежнему напряженная. Более 400 журналистов по всему миру скончались от коронавируса, у нас уже свыше 15. Многие коллеги продолжали работать, несмотря на болезнь. Мой друг Антон Верницкий из программы «Время», лежа под капельницами в больнице, продолжал снимать все на мобильный телефон и сделал очень хороший репортаж. Таких примеров много. Некоторые корреспонденты надели защитный костюм и вошли в красную зону – это почти как поехать на войну. Я не раз ездил туда, где идут боевые действия, и понимаю, как непросто сделать из мирной жизни, где работают магазины, рестораны, шагнуть там, где рвутся снаряды и умирают люди, где можно очень легко погибнуть. Здесь та же самая ситуация.

Возможно, если бы члены правительства могли бы предсказывать будущее, финансовую помощь бы наша отрасль не получила, потому что при все потерях сейчас СМИ чувствуют себя относительно неплохо. К лету уже все довольно-таки успокоилось. Удалось даже провести в 24-й раз наш Форум в Сочи. Перед этим там был «Кинотавр», я был приглашен. Все, кто участвовал, жили в гостинице «Жемчужина». Там заболел один из режиссеров, и возникло опасение, что все и всех закроют на карантин. И тогда и наше мероприятие накроется. Но обошлось. Приехали журналисты, и в течение недели мы очень душевно и интересно провели Форум. Никто из 900 участников не заразился. Следующий год для нас юбилейный, надеюсь, к этому времени удастся частично об этом вирусе забыть и пригласить иностранных гостей.

Вообще труднее всего сейчас приходится именно печатным СМИ. Ко мне даже обратились с просьбой вмешаться в ситуацию с крупными торговыми сетями, которые стали выбрасывать с полок газеты и журналы. Оставляют только московский глянец и некоторые центральные СМИ, а районные или вообще не берут, или кладут вместо них картошку с мандаринами. Печатную продукцию нужно непосредственно держать в руках, а сейчас все боятся до чего-то дотрагиваться, бесконечно руки протирают. А ситуация и так на грани, ведь чаще всего газеты читают люди старше 65 лет, а они сейчас в основном сидят дома и смотрят телевизор. Как помочь? Нам пришла мысль постараться вернуть печатные СМИ в список товаров первой необходимости. Они были в этом списке, но исчезли через сутки по непонятным причинам. Я выступил с этой темой на форуме Торгово-промышленной палаты, с которой давно плотно работаем. Мы вместе с Сергеем Катыриным две недели назад написали соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Ждем ответа.

- Владимир Геннадьевич, как известно, подписан указ об упразднении федерального агентства по печати и массовым коммуникациям ("Роспечати"). По вашему мнению, удастся ли в рамках министерства цифрового развития сохранить существующую систему поддержки СМИ, в том числе распределение грантов и субсидий? Или это окончательно уйдет в прошлое, а помощь будет уже не такой, как раньше?

- Начну немного издалека. Михаила Мишустина можно назвать блестящим управленцем. В свое время он сделал налоговую службу лучшей в мире. Не случайно президент его назначил премьер-министром. Сейчас Михаил Владимирович спокойно, аккуратно, без лишнего шума переделывает всю систему управления страной.

Первыми в списке ликвидируемых структур действительно оказались «Роспечать» и «Россвязь». «Россвязь» занималась в основном раздачей частот. С «Роспечатью» мы работали вместе много лет. Там большое количество прекрасных специалистов в нашей области, уверен, они останутся на своих местах. Возможно, даже в тех же кабинетах. Многие из них участвовали во всех форумах СЖ и подробно разжевывали региональным СМИ, как оформлять гранты и как за них отчитываться. Таких людей нельзя терять.

Я сам вхожу в комиссию "Роспечати", которая каждый год распределяла помощь, субсидии правительства печатным изданиям. Это огромные суммы, порядка полумиллиарда рублей. В этом году деньги получили более 700 газет и журналов. Многие из них на национальных языках. И только благодаря поддержке они выживают. Убежден, все это останется в рамках уже министерства цифрового развития.

- В 1990-е гг. журналисты не только в России, но и во многих странах мира активно избирались депутатами, шли во власть. Сейчас такое, по крайней мере в РФ, не наблюдается, лишь единичные случаи. Чтобы защищать свободу слова подобное необходимо? И журналист во власти – это хорошо или плохо?

- Каждый сам решает, где ему интереснее. Говорят, раз в 5 лет полезно менять работу, чтобы не остаться в законсервированном виде. Я бы не сказал, что мало журналистов идут во власть. В регионах это распространенная практика, когда самых лучших и опытных забирают в региональную власть. Не вижу ничего плохого. Если человек проработал как профессиональный журналист много лет, получил огромный опыт, общался с людьми, он знает ситуацию изнутри и по-другому будет смотреть на обязанности чиновника.

- Немножко о самой власти. Не так давно известный политолог Евгений Минченко заявил о том, что качество бюрократии, прежде всего российской, к сожалению, снижается, потому что падает средний интеллектуальный уровень. Многие эксперты говорят о том, что чиновники, особенно региональные, сейчас слабее по своим профессиональным качествам, чем это было 10-20 лет назад. Так ли это, на ваш взгляд?

- Да, меняется поколение, в том числе и поколение чиновников. Уходят те, кто был воспитан в старой школе еще в Советском Союзе. Тогда уровень подготовки был серьезный. Строгая карьерная иерархия, проверки качества работы. После случившихся перемен упало качество образования, подготовки кадров. Многие чиновники не знают, что у нас есть законы о печати, что есть статья о воспрепятствовании работе журналистов, приходится им объяснять. Тем не менее, много общаясь с региональными чиновниками высшего уровня, хочу сказать, что нынешняя когорта молодых губернаторов очень хорошо подготовлена. Постепенно все станет еще лучше. В том числе благодаря той модернизации, которую задумал премьер-министр.

- Эксперты в области искусственного интеллекта всерьез заявляют, что буквально через 2-3 года роботы смогут за секунды генерировать абсолютно актуальный и неотличимый от человеческого труда контент в любом количестве. Если это произойдет, издатели смогут просто пользоваться лицензионными алгоритмами, текстами, которые будут создавать машины. Это может привести к тому, что профессия журналиста, как и копирайтера, корректора безвозвратно исчезнет. Если такая перспектива есть, когда это может стать реальностью?

- Не думаю, что стоит хоронить профессию журналиста. Действительно происходят невероятные изменения в технологиях, роботы пишут новости, искусственный интеллект Яндекса уже решает, какую новость поставить первой, хотя что-то там можно и подкрутить. Тексты, написанные искусственным интеллектом, побеждают на каких-то конкурсах, и это все идет по нарастающей. Я понимаю, что, наверное, уже скоро будут не востребованы такие журналистские профессии, как, например, райтер в агентстве, потому что просто переработкой новостей могут заняться роботы. Но творческое осмысление, съемки телевизионной группы непосредственно на месте событий или прямые эфиры – вряд ли в ближайшие годы и даже десятилетия это потянут машины.

- То есть останутся только репортеры, расследователи, может, журналисты-аналитики?

- Многие газеты сейчас перешли на еженедельный формат, т.к. не успевают гнаться за соцсетями, да это и бесполезно. А вот когда раз в неделю приходит газета более толстого объема с осмыслением и оценкой событий – это нравится читателям. Тиражи таких СМИ кое-где даже растут, хотя в основном такое происходит в США.

- Еще одна проблема современных медиа – это фейк-ньюс. В эпоху, когда ньюс-мейкером может быть каждый человек, все друг друга обвиняют в создании лживой информации. Можно ли навести порядок в этом информационном хаосе?

- Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Согласно социологическим исследованиям, сегодня невероятно возросло доверие аудитории к официальным СМИ. Это произошло как раз на фоне фейков о коронавирусе. Мы с вами знаем, что плохие новости продаются лучше, чем хорошие. И вот весной началось! Нам рассказывали, что летают вертолеты и чем-то опрыскивают, что в Биробиджане заваривают подъезды и жители не могут выйти на улицу… А индусы вообще показали на своем канале львов, гуляющих по улице, и сказали, что Путин выпустил 500 львов на улицы Москвы, чтобы люди боялись покинуть дома.

Из-за этой лавины фейк-ньюс в соцсетях, пабликах, телеграмм- и ютуб-каналах, люди непроизвольно стали больше обращать внимание на официальные СМИ. Настоящего журналиста в отличие от блогера или обычного гражданина, которые ни за что не отвечают, учили обязательно проверять информацию. Нужно сохранить полученный уровень доверия. Все в мире понимают, что если лавину фейк-ньюс не остановить, пустить на самотек, через какое-то время люди вообще перестанут понимать, где правда, а где ложь, возникнет хаос, который может привести к ядерной войне и уничтожения человечества. В начале создания мира было слово, и в конце этого мира тоже может быть слово, а именно фейк-ньюс.

- Не стоит забывать и об информационных войнах. С появлением соцсетей общество раскололось по разным направлениям. К примеру, появились так называемые масочники и антимасочники. Недавно в Петербурге человека лишили жизни за просьбу надеть маску. В чем причина такой поляризации среди людей?

- Понятно, что в последние полгода напряженность в обществе возникает из-за страха. Это не только у нас, а во всем мире. Страх перед вирусом, перед тем, что он явно вызовет экономический спад, потерю рабочих мест. Мы видим, как люди кидаются друг на друга из-за ерунды, бесконечно ругаются и даже дерутся. Нервозность повышена. Да, мы находимся в состоянии информационной войны или даже нескольких информационных войн. В ближайшие годы, увы, наверное, ситуация не улучшится.

Пресса, конечно, должна нести разумное, доброе и вечное, должна налаживать гармонию в обществе. Но, как мы уже говорили, плохие новости продаются лучше. Если по одному каналу показывают какую-то катастрофу, а по другому – открытие завода, то человек, который листает каналы, остановится на первом варианты. Так устроена человеческая психология. Все понимают, что, если говорить только о хорошем, упадет рейтинг. А значит, прибыль компании, зарплаты сотрудников. Ужасное несоответствие желаемого и действительного. Нужно стремиться к какому-то сочетанию, чтобы и о хорошем поговорить, и зритель не ушел, но это не так просто.

- Если все-таки пандемия не закончится в будущем году, какие проекты, мероприятия под эгидой Союза журналистов точно состоятся?

- Всегда хочется надеяться на лучшее, что мы продержимся еще 2-3 месяца, и заболеваемость пойдет на спад. Несмотря ни на что СЖ продолжит выполнять свою главную функцию – следить за состоянием отрасли и защищать журналистов. Еще весной мы запустили Центр правовой защиты журналистов, который сейчас активно работает. Также появился сайт мониторинга нарушений прав журналистов. Причем, на 6 языках. Если не получится провести в январе церемонию награждения «Золотое перо», перенесем ее на весну. И, конечно, большие надежды на юбилейный 25-й самый большой в мире журналистский форум современных СМИ «Вся Россия», о котором я уже упоминал в начале. Также много идей по международному сотрудничеству. Главное – пережить предстоящие тяжелые месяцы. Желаю всем коллегам не только творческих успехов, но и мощнейшего иммунитета, который всем нам так нужен.