Когда звезда Ближнего Востока взойдет? Иран уверен: мы движемся к независимости от американского влияния в регионе!

//Интервью 13+

26 февраля 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Иран за независимость от Америки, Фото: соцсети

О новых тенденциях на Ближнем Востоке, неистощимом потенциале сопротивления гегемонии Запада, крепнущем влиянии Ирана, остающегося загадкой для Запада, и перспективах его ядерной мирной программы расскажет «Аргументам недели» политолог Ахмад Хаж Али. Мы узнаем, как Россия и Иран смогут отказаться от доллара, кто управляет арабскими народными восстаниями и что ждет арабскую молодежь.

Как США помогли иранскому народу

- В начале года противостояние США и Ирана достигло апогея, мир стоял на пороге третьей мировой войны. Какая сейчас обстановка в Иране – кто-то хотел бы еще мстить за трагическую гибель иранского генерала Касема Сулеймани?

- Речь следует вести о консолидации иранского народа. До убийства Сулеймани американцы пытались дестабилизировать ситуацию. С помощью арабских стран Персидского Залива они пытались поддержать протесты, усилили санкции против иранской экономики и надеялись на народные восстания в Ираке и Ливане.

В Иране государство мудро и эффективно справилось с провокациями народного характера. Агрессия США помогла консолидироваться народу и оказать сильную поддержку антиамериканской политике. На похоронах Сулеймани миллионы людей вышли на улицу, в поддержку любых мер против США. У иранского народа есть достоинство и культура многотысячелетней давности, он не смирится с агрессией. С разрешения лидера Исламской революции и генсекретаря «Хизбалла» был запущен процесс вывода американских войск из региона.

- США пошли на попятную после ракетных ударов Ирана, который показал готовность ответить на военную угрозу противника, кем бы он ни был.

- Впервые с 1945 г. по американской военной базе ответили ударами. Во время «холодной войны» не было такого жесткого ответа. Во всех странах региона понимают, что присутствие американцев − оккупация. Экономическая гегемоническая политика США «прижимает» страны и держит в руках финансовые структуры. Под американский гнев попадают страны региона, а также Россия и Китай.

США держат иранцев слабой рукой в точке уязвимости − продажа нефти и газа, но присутствует тенденция не рассчитывать на нефть в создании бюджета страны. Иранский народ понял, что должен полагаться на себя − на внутренний потенциал огромной страны, которая имеет ресурсы для создания независимой экономики и сопротивления западным державам. Постепенно будет происходить этот процесс − он будет долгим и сложным. Надеемся, он ускорится и санкции окажутся бессмысленными и неэффективными.

Второй момент – интеграция с мировыми державами такими, как Россия и Китай. Япония, Турция и европейские страны хотят сотрудничать с Ираном, но США играют против экономики этих стран. Несмотря на политические разногласия, экономические связи Ирана и Турции крепкие. Мы движемся к независимости от американского влияния в регионе!

Почему страны Ближнего Востока не могут объединиться?

- Какую роль Иран играет на Ближнем Востоке и в мире? Наметилось его усиление политического, культурно-религиозного влияния. Проиранские силы действуют в Ливане, Ираке, Йемене, Сирии и Бахрейне. Идеи аятоллы Хомейни о диалоге культур и цивилизаций актуальны или соревнуются разные модели − неошиизм, неоосманизм и суннизм?

- Исламская революция в Иране, которую инициировал имам Хомейни в конце 1970-х гг., не называлась ни шиитская, ни суннитская. Она носила объединяющий характер и предполагала свободу от гегемонии, а не от соседей.

Во время правления шаха американцы использовали режим для подавления стран Персидского Залива. После развала диктаторского режима в Иране Саудовская Аравия и арабские монархии посчитали, что они смогут занять его место и подтолкнули Ирак на абсурдную восьмилетнюю войну против Ирана. Потерпев фиаско, они начали играть с террористическими группировками, поддержали «Исламское государства», войну против Сирии, Ливии и Ирака. Но впервые появилась возможность для интеграции стран от Средиземного моря и Ирана.

Иранская культура − часть культуры ближневосточного региона, ее нельзя отделить от общей культуры. Смысл Исламской революции заключается в объединении не при лидерстве одного государства, а с помощью экономической, культурной и социальной интеграции, сближения политик стран региона. Почему европейские страны имеют право объединяться, а страны Ближнего Востока не могут? Это часть евразийского проекта. Нельзя разделять страны по конфессиональным, этническим признакам. Мы должны приложить все усилия для развития региона.

Цель − освобождение региона от гегемонии и террористических организаций

- Как относится к шиитским организациям? «Хизбулла» занималась развитием инфраструктуры, помогала населению Ливана, поэтому нельзя считать, что она занималась только терроризмом.

- Они вообще терроризмом не занимаются.

- Тогда почему Запад считает их террористическими организациями?

- Потому что они как раз и борются с террористическими организациями, созданными США и саудовским режимом. Израильтяне нарушали авиаударами воздушное пространство Ливана, прибегали к помощи террористов, которые терпят поражение в Сирии и Ираке. Разве это не поддержка международного терроризма?

Эрдоган поддерживает «Джебхат аль-Нусру» и аффилированные организации и требует отвода сирийской армии от магистрали М5 и М4 и возвращения территорий террористам, признанным на мировом уровне. Неужели сирийская армия отступит и отдаст обратно территории «Хайят Тахрир аш-Шам»?

За этим стоят гегемония США и корыстные интересы региональных игроков. Саудовское Королевство отдало деньги Трампу в обмен на защиту, а он не стесняется унижать: «хотите поддержку – платите». Исламская революция принесла большие научные достижения в плане технологий, развития и независимости от западных стран.

«Хизбулла» внесла большой вклад в победу с террористами в Сирии, оказывала поддержку иракскому и йеменскому сопротивлению террористам и гегемонии Запада в регионе. Это революционная тенденция − она не зависит от одной страны. Это перетекающий феномен внутри стран. Требуются координация и объединение усилий для освобождения региона от гегемонии и террористических организаций, которые используются для достижения корыстных целей.

- У Ирана есть амбиции стать мировым лидером?

- Иран − сильная региональная держава, и у нее есть элементы мирового игрока, возможности, которые превосходят традиционного регионального игрока. Влияние Ирана не ограничивается регионом. Китайская, японская и индийская экономика зависят от его нефти и газа, экспортируемые через Турцию и Украину, несмотря на их непонятные действия по отношению к России. В мире нет постоянных друзей, нет постоянных врагов. Иран пытается быть независимым от нефтяной политики, что приведет к свободе в принятии решений. Не хочу преувеличивать его амбиции, но тенденции доминирования нет. Есть тенденция к интеграции для блага будущего региона, вписанного в евразийский проект.

Мир должен быть без ядерного оружия, а США − перестать «бродить» по региону!

- Зачем Запад обвиняет Иран в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, в поддержке шиитских организаций и препятствии свободного судоходства? Видимо, США хотели бы переформатировать Ближний Восток под свои интересы.

- Если бы не было ядерных технологий, они придумали что-то иное. Они всегда найдут причины. Я присутствовал на всех этапах переговорах Ирана с Западом в Вене, Женеве и Монторо, и убежден, ядерная программа Ирана − самая прозрачная ядерная программа в мире. Она носит исключительно мирный характер.

Если Иран хотел бы создать ядерную бомбу, он мог бы это сделать. Ядерное оружие не поможет ему стать великой экономической и технологической державой. Он не будет создавать, использовать, приобретать ядерное оружие. Предполагается сохранение нефти и развитие альтернативных источников, в том числе ядерных технологий, для будущих поколений. Ядерные технологии должны приносить выгоду миру. Духовный лидер страны так думает на самом деле.

Во-первых, использование и обладание ядерного оружия – грех по идеологии Исламской революции Ирана. В доктрине нет такого понятия, как ядерное оружие. Во-вторых, США − единственная страна, которая использовала ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки. В-третьих, ядерное оружие не спасло Советский Союз от развала.

Когда начали развертывать ПРО в Восточной Европе, США говорили, что это против Ирана − абсурд. Это против России, которая имеет ядерный потенциал. Если для России ядерное оружие – фактор сдерживания, то для США – инструмент нападения.

США уходят от договоренностей по ДРСМД, СНВ-3 и пытаются создать новый мировой режим, ограничивающий потенциал стран. Предлагают включить Китай в ДРСМД, но исключают Англию, Францию, Израиль. Если от России требуют разоружить ядерный потенциал, пусть тогда они покажут серьезные намерения и пойдут на этот шаг. Мир должен быть без ядерного оружия! Требуется полное разоружение.

США будут «бродить» по региону, совершать акты агрессии – и никто не должен отвечать? Иран ответил высокоточными ракетами, которые поразили цели в войне Сирии с террористами впервые с 1945 г. Ракетные баллистические технологии носят оборонительный характер и будут развиваться, пока есть угрозы.

США столкнутся с сопротивлением ближневосточного региона

- США провоцируют Тегеран − запрет на въезд населения, выход из ядерной сделки, жесткие санкции, обвинения в атаках на танкеры, уничтожение официальных лиц. Чем Иран еще ответит?

- Иран уже ответил. Любое нападение не останется без жесткого ответа. Как ответит регион на провокации США и их гегемонию? Общим сопротивлением и солидарностью между всеми народами и странами нашего региона.

Процесс запущен. Общее сопротивление началось в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене и Бахрейне и носит разный характер – социальный, культурный, экономический и военный.

- Активизировался потенциал сопротивления?

- Да, инфраструктура для сопротивления была создана. Сулеймани был одной из ключевых фигур в этом вопросе. В Ираке и Сирии уже готова базовая инфраструктура для военного сопротивления против американцев. В других местах – сопротивление невоенного характера. Это не открытая фронтальная война. В Йемене американцы будут уязвимы. Пока США поддерживают саудовский режим, они совершают резню. Военное присутствие США столкнется с сопротивлением. На провокации будем отвечать адекватно, чтобы постепенно вытеснить и избавится от военного присутствия Запада в регионе.

Пусть Запад успокоится – Иран не будет обладать ядерным оружием!

- Какова вероятность выхода Ирана из ДНЯО? 28 января законопроект поступилна рассмотрение в меджлис.

- Пусть Запад успокоится – Иран не будет обладать ядерным оружием. Но пусть беспокоится о том, что недопустимо запрещать ему обладать ядерными мировыми технологиями! Поэтому обсуждение выхода из ДНЯО носит символический характер. У Ирана нет ядерного оружия, он не намерен его создавать, приобретать, покупать, использовать. Зачем Ирану быть в ДНЯО, если он не имеет отношения к соглашению?

Те страны, которые входят в ДНЯО, должны выполнить обязанности. Те страны, которые не декларировали свой ядерный потенциал, например, Израиль (400 ядерных боеголовок), пусть сделают это. От Ирана не будет ядерной угрозы, но он не позволит запретить ему обладать мирными технологиями. У него есть достаточно неядерных инструментов, чтобы ответить любому агрессору. Пока в Иране есть духовный лидер, ядерного оружия не будет, потому что это грех и обуза.

Что будет дальше с иранской ядерной программой?

- Тегеран планирует сотрудничать с МАГАТЭ и продолжать обогащать уран.Увеличилось количество центрифуг. До какого предела Иран хотел бы развивать ядерные мирные технологии?

- Пределы и возможности для развития ядерных мирных технологий очень обширные. Они нужны для электроэнергии, транспорта…

- Где тогда проходит граница между военной и мирной программой? В итоге, Иран войдет в девятку мировых держав, обладающих ядерным оружием?

- У Ирана есть ядерные технологии, он перешагнул порог обогащения, но это не ядерное оружие. Изотопы будут использоваться для медицинских целей – лечение раковых заболеваний, для развития нанотехнологий. Иран собирается строить крейсеры, корабли, подводные ядерные лодки, но это не ядерное оружие. Может понадобиться более обогащенный уран.

- А как Иран будет доказывать Западу? На него могут надавить еще больше.

- А почему весь мир не беспокоит ядерное оружие у Израиля или Великобритании?

Иран и Россия никогда не использовали ядерное оружие против других. Может США хотят, чтобы Иран создал ядерное оружие? У них будет больше инструментов, они бы загнали Иран в такую гонку вооружения, которая стала бы обузой. По некоторым оценкам, она привела к развалу Советского Союза. Считаю, это трагедией.

Они собирались бороться с Ираном по такой же схеме. Но Иран держится 41 год: чем дольше давят, тем он сильнее. Иран учился на чужих ошибках и не позволит загнать себя в гонку вооружений. Россия тоже не хочет входить в гонку вооружений, как в те времена.

- Какие сценарии иранской ядерной программы возможны? Запад будет давить или отступать?

- Запад будет отступать.

- А они уже знают об этом?

- Да, им трудно понять, что они теряют позиции. Будущее будет не за ними.

Повестка для «ядерной пятерки»

- Что думаете про инициативу РФ провести саммит «ядерной пятерки»? Может пригласить те страны, которые хотят развивать ядерные мирные программы?

- Если «пятерка» хотела бы возобновить переговоры по ДРСМД, СНВ, тогда надо суммировать ядерный потенциал России и КНР и пригласить другие ядерные страны из НАТО. Изначальная цель − ядерное разоружение в мире. Пусть «ядерная пятерка» знает, что Ближний Восток − очень горячая точка и присутствие ядерного оружия у какой-либо страны – угроза для мира. Важно освободить регион от ядерного оружия.

- Это возможно?

- Когда американцы уйдут из региона…

- А они когда-нибудь уйдут оттуда?

- Рано или поздно. Процесс запущен − мы идем к этому. Израиль тогда поймет, что ядерный арсенал его не спасет. Пусть девять, двенадцать или двадцать стран, обладающие или стремящиеся к ядерным мирным технологиям, поставят свои ядерные программы под такие же проверки МАГАТЭ и достигнут прозрачности, как Иран.

Иран после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий действовал по протоколу − поэтапно. Он еще сотрудничает, но сокращает обязанности после невыполнения западными странами своих обязательств.

- «Ядерная сделка» будет жить?

- Ядерное соглашение существует. Иран дошел до пятого последнего этапа выхода из СВПД. Его ядерная мирная программа является самой прозрачной ядерной программой в мире. Если Запад будет давить, значит, они хотят до вести Иран до прекращения сотрудничества с МАГАТЭ и «сатанизировать» его ядерную программу.

О важной роли России

- А какой подход возобладает − жесткие односторонние действия США или многосторонняя дипломатия РФ за честный диалог?

- И за соблюдение международного права. Россия твердо говорит свое слово. У нее правильные убеждения согласно международному законодательству.

Россия пытается иметь взаимоотношения с разными странами, но придерживается одних и тех же принципов − не нападает ни на кого и не поддерживает вмешательство в суверенное государство.

«Пылесос» Харири

- Как решить проблемы бедности, социального расслоения? Арабские страны могут привлечь инвестиции из России и Китая.

- В 1990-е гг. были достигнуты договоренности между Сирией, Саудовской Аравией и США в отношении Ливана. Они привели к власти Рафика Харири. Когда он пришел, общенациональный долг Ливана составил 1 − 2 миллиарда долларов, а сейчас –100 миллиардов долларов. Харири начал выпускать ценные бумаги Центробанка под высокий процент − 43%. Этого нет нигде в мире. Покупатели ценных бумаг − арабские страны Персидского Залива и западные страны. 30 лет эта пирамида типа Мавроди росла.

У банков нет ликвидности, но есть ценные бумаги, которые выпускал ливанский ЦБ, который компенсировал бюджет за счет денег ливанского народа. И начали придумывать Париж-1, Париж-2. Внутренний долг Ливана был превращен в валютную ценную бумагу, который привлекает большой процент. В общем, поставили пылесос «Харири», и до сих пор он высасывает денежные средства из всего региона. От Харири самого избавились, чтобы обвинить Сирию, Иран и «Хизбуллу».

Как России, Китаю и Ирану избавиться от доллара?

- А что надо сделать, чтобы спасти арабские страны?

- Надо постепенно избавиться от доллара.

- Иран экономически выглядит лучше, чем Ирак. Какие совместные проекты Россия и Иран могут реализовать?Мы помогли строить АЭС в Бушере.

- У России и Ирана есть программы по продаже товаров в национальных валютах –рубль – туман. Если расширить эту систему, мы сможем бороться с американской экономической гегемонией.

Есть договоренности по свопу: иранскую нефть и российский газ можно покупать в национальной валюте. Такая система пока носит ограниченный характер: она позволяет определенным банкам и бизнесменам покупать определенные товары из России.

В основном расчеты в торговле идут в долларах, мировая экономика не может избавиться от доллара. Китай – самый крупной клиент для закупки американского долга. Если предоставить ему инвестировать в ливанскую экономику, он готов вложить более 12 млрд. долларов в инфраструктуру, развивать порты, морские пути снабжения. Это принесет взаимную выгоду. Россия может оказать большое влияние на решение экономических вопросов в регионе, в том числе в Ливане. Нужно предоставить ей возможность разрабатывать месторождения для транспортировки газа и нефти из Ливана.

Определенные силы давления внутри России и Ирана ориентированы на Запад и мешают ускоренному развитию отношений. Несмотря на препятствия, отношения на всех уровнях развиваются хорошими темпами, но мы можем взаимодействовать еще больше.

Будут ли у арабские молодежи перспективы?

- У арабской молодежи нет социальных перспектив. Иракская молодежь активизировалась. Есть ли запрос на социально-экономические перемены в арабском мире?

- Народные и молодежные движения требуют социальной защиты – они этого заслуживают. Проблема в том, что эти движения используются и управляются извне.

- Арабская молодежь сами бы не вышли на улицу?

- Они могли бы выйти, но какие у них возможности? Почему протесты направляются в разрушительном направлении?

- Но сейчас в Ираке более цивильная форма протеста…

- Были и не цивильные формы. Молодежные и народные акции, которые происходят в разных местах, надо защищать от внешнего влияния, финансирования и управления. Тогда они будут играть положительную роль в развитии всего региона. Молодыелюди должны направлять энергию в конструктивное русло − в поддержку развития своей стране, а не в разрушение.

- Но у них должен быть доступ к образованию, возможность трудоустроиться…

- Любой человек имеет право на определенный соцпакет. В Иране ведется большая работа на молодежном направлении. Тегеран должен стать образцом для мусульманского мира и ближневосточного региона. Иран после агрессии 2006 г. помог построить и оборудовать пионерские деревни в разных регионах Ливана.

Россия может также расширить работу на молодежном направлении. У нее большой опыт Советского Союза в сфере образования, спорта, культуры и творчества.

- Где хуже всего?

- В Йемене. Деньги, используемые Саудовской Аравией на закупки американского оружия, бросили против него. Есть стремление у трудолюбивого и терпеливого народа, но в каких условиях живет йеменское детство?

На Ближнем Востоке ситуация не безнадежна, она становится положительной. Надежда есть на освобождение, самосознание и самоутверждение личности человека. В Иране раньше ставили в пример ливанское молодежное сопротивление, которое бросило вызов США. Теперь говорят о йеменском населении, которое находится под огнем, но поднимает свою голову гордо и говорит агрессорам нет. Будем сопротивляться и победим! Победа будет не за агрессорами.