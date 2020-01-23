Иранский «ядерный узел» - переговоры или война?

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23 января 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Фото: соцсети

Москва предостерегает Иран от опрометчивых шагов в отношении Договора о нераспространении ядерного оружия и сокращения сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом заявил Сергей Рябков, замглава МИД РФ, на пресс-конференции РИА в понедельник. Депутат Леонид Слуцкий считает выход Ирана из ДНЯО деструктивным решением.

Честный диалог по новой иранской сделке предложил Сергей Лавров, глава МИД. Позиция Москвы по иранской ядерной проблеме отличается поиском компромиссов, чего не скажешь о США…

Как пишет Press TV, Трамп, под влиянием госсекретаря, «ястреба-неоконсерватора», провоцирует войну с Ираном. Это и запрет на въезд населения семи мусульманских стран, и выход из иранской ядерной сделки, и жесткие санкции. Затем последовали обвинения Ирана в минировании Ормузского пролива и атаках на танкеры, угрозы авиаудара из-за сбитого дрона и попытка подкупа капитана иранского нефтяного судна.

В довершение – уничтожение авиаударами иранского генерала К. Сулеймани и его заместителя. Их вклад в борьбу с ИГИЛ, как и весь ход сирийской войны, противоречил планам США по созданию неуправляемого хаоса в регионе. Трамп вызвал неразумной провокацией массовые протесты и авиаудары Ирана по американским базам.

Тегеран намерен поэтапно сокращать обязательства и выйти из ДНЯО, если иранская ядерная программа будет обсуждаться в СБ ООН.

Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров. Париж настаивает на сохранении иранской сделки. Какой подход возобладает – жесткие односторонние действия США или многосторонняя дипломатия РФ? Нелегитимные действия США идут вразрез с позицией международного сообщества. Однако проблема иранской ядерной программы была решена в 2015 г.

Трамп мог бы пересмотреть «ужасную» иранскую сделку, не использую военную силу, а посредством переговоров с Ираном, Россией и европейской тройкой.

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