Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Иранский «ядерный узел» - переговоры или война?

, 12:41 [ «Аргументы Недели», ]

Иранский «ядерный узел» - переговоры или война?
Фото: соцсети

Москва предостерегает Иран от опрометчивых шагов в отношении Договора о нераспространении ядерного оружия и сокращения сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом заявил Сергей Рябков, замглава МИД РФ, на пресс-конференции РИА в понедельник. Депутат Леонид Слуцкий считает выход Ирана из ДНЯО деструктивным решением.

Честный диалог по новой иранской сделке предложил Сергей Лавров, глава МИД. Позиция Москвы по иранской ядерной проблеме отличается поиском компромиссов, чего не скажешь о США…

Как пишет Press TV, Трамп, под влиянием госсекретаря, «ястреба-неоконсерватора», провоцирует войну с Ираном. Это и запрет на въезд населения семи мусульманских стран, и выход из иранской ядерной сделки, и жесткие санкции. Затем последовали обвинения Ирана в минировании Ормузского пролива и атаках на танкеры, угрозы авиаудара из-за сбитого дрона и попытка подкупа капитана иранского нефтяного судна. 

В довершение – уничтожение авиаударами иранского генерала К. Сулеймани и его заместителя. Их вклад в борьбу с ИГИЛ, как и весь ход сирийской войны, противоречил планам США по созданию неуправляемого хаоса в регионе. Трамп вызвал неразумной провокацией массовые протесты и авиаудары Ирана по американским базам. 

Тегеран намерен поэтапно сокращать обязательства и выйти из ДНЯО, если иранская ядерная программа будет обсуждаться в СБ ООН. 

Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров. Париж настаивает на сохранении иранской сделки. Какой подход возобладает – жесткие односторонние действия США или многосторонняя дипломатия РФ? Нелегитимные действия США идут вразрез с позицией международного сообщества. Однако проблема иранской ядерной программы была решена в 2015 г. 

Трамп мог бы пересмотреть «ужасную» иранскую сделку, не использую военную силу, а посредством переговоров с Ираном, Россией и европейской тройкой.

Читайте также:

Роухани назвал чепухой заявления о том, что Иран намерен получить ядерное оружие

Змеиный клубок разведок

 

//картина дня

Общество

В России в 2021 году может исчезнуть такое понятие, как минимальный размер оплаты труда

В России в 2021 году может исчезнуть такое понятие, как минимальный размер оплаты труда

Минюст РФ разработает законопроект, который исключит из Гражданского кодекса такое определение, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В декабре 2020 года ведомство должно представить документ правительству, а в марте 2021 года его внесут на рассмотрение Госдумы.

Центр общественных связей ФСБ рассказал, что сервис, с которого приходит огромное количество сообщений о «минировании» общественных объектов в России находится в Нидерландах. Об этом стало известно в четверг, 23 января.

Центр общественных связей ФСБ рассказал, что сервис, с которого приходит огромное количество сообщений о «минировании»…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Президент РФ Владимир Путин 23 января в Иерусалиме встретился с Яффой Иссахар, матерью израильтянки Наамы Иссахар, задержанной прошлой весной в транзитной зоне аэропорта…

//новости ан

//новости ан

Адвокат стендап-комика Александра Долгополова Леонид Соловьев сообщил, что его доверитель уехал из России. Отмечается, что житель Орехово-Зуево подал заявление в полицию…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Толкователи пророчеств Нострадамуса заявили, что французский астролог смог верно предсказать наблюдающуюся в настоящий момент в мире вспышку смертельного коронавируса…

//новости ан

Жених программы «Давай поженимся!» 52-летний мужчина по имени Людвиг не оценил стандарты красоты редакторов, которые подобрали ему невесту со специфической внешностью…