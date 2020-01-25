Николай Азаров: Президент Зеленский не понимает весь трагизм ситуации

//Интервью 13+

25 января 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, ]

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, фото соцсети

«АН» побеседовали с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым. О деятельности украинского президента и Кабмина, о рынке земли и развале предприятий, о перспективах торгово-экономического сотрудничества Украины с Россией и реалиях «Нормандского формата» - в эксклюзивном интервью политика "Аргументам недели".

Рынок земли не есть панацея для украинской экономики

- Николай Янович, как экс-премьер, Вы, вероятно, наблюдаете за действиями российского и украинского правительств. Чем, по Вашему мнению, была вызвана отставка правительства РФ?

- Прямо скажем, мне некорректно давать оценки по этому поводу, но, насколько я могу судить, была необходимость изменения курса на рост доходов населения, реализацию нацпроектов, которые, как мне представляется, являются неким мотором в развитии страны. И, безусловно, стоял вопрос об изменении политической системы в плане преемственности курса, проводимого в течение последних 20 лет. Это, на мой взгляд, главные причины, которые привели к смене руководства и появлению нового правительства в России.

- Параллельно с российской «перезагрузкой» на Украине тоже заговорили об отставке кабмина. Но президент Зеленский так и не пошел на этот шаг. Как думаете, почему?

- Эти две ситуации даже сравнивать нельзя! В Украине идет речь о непрофессиональном, случайно подобранном составе правительства, которое за 5 месяцев существования доказало свою абсолютную профнепригодность! В России же так вопрос не стоял. По итогам деятельности украинского правительства стал вопрос об их неспособности руководить страной. Зеленский, видимо, не отдает себе отчет и не понимает печальной, но абсолютно очевидной истины. Любой человек, прослушавший диалог руководителя Нацбанка, премьера, министра финансов и других топ-чиновников и проанализировавший уровень их рассуждений, пришел бы к выводу, что такие кадры необходимо немедленно менять. А если Зеленский на это не решился, то, значит, он вообще не понял весь трагизм ситуации.

- Как считаете, чем закончится земельная эпопея в контексте нашумевшего закона о продаже земли?

- Профильный комитет Верховной Рады уже подготовил этот закон для рассмотрения. Парламентское большинство может в любой момент собраться и его принять. Для этого нет помех: ни стопоров, ни реальной оппозиции. Если они себе вбили в голову, что рынок земли - это единственная панацея для решения экономических проблем, то они его реализуют. Хотя, в принципе, как механизм рынок земли может иметь право на жизнь. Но для этого должны быть подготовлены соответствующие немаловажные условия, такие как создание земельного кадастра и нормативных документов, наличие специализированного земельного банка…

- Но на Украине же нет ничего из Вами перечисленного?

- Конечно, нет. Вот в каком банке есть специализированный департамент, который занимается этим? Да ни в каком! А без такого банка земельный залог - пустой залог. И потом, Украина - это страна, где не уважается право собственности, оно просто отсутствует! Внедрены законные процедуры, которые вообще предусматривают внесудебную конфискацию. Какой разумный человек, зная о наличии этих законов, будет вкладывать хоть 5 копеек? Поэтому, несмотря на болтовню о повышении инвестиционного климата, за 6 лет в Украину не поступило абсолютно никаких инвестиций! Ведь нет основополагающих законов и правовой системы, нет независимой судебной системы. Разглагольствовать о том, что рынок земли как механизм позволит привлечь инвестиции, пустое дело.

- Буквально на днях премьер Гончарук заявил, что для того, чтобы инвестор нормально себя чувствовал на Украине, достаточно знать два слова - «Слава Украине»…

- Глупость, которую даже не стоит комментировать! Что вообще можно ожидать от этого человека? Я за 5 месяцев от него не услышал ничего умного.

Евросоюза для Украины не будет

- Что значит для Украины продажа «Укрзализныци» немцам?

- Надо быть последним идиотом, чтобы думать, что какой-то иностранный управленец будет переживать за состояние железнодорожного транспорта в Украине. Что немец придет и порядок наведет. Это не только очередная несусветная глупость, но и преступление перед народом. В 2012 году мы запустили скоростное сообщение, появились поезда «InterCity»... Теперь с каждым годом все хуже, так как процессом управляют либо непрофессионалы, либо просто вредители.

- Со стратегическими предприятиями на Украине ведь тоже печальная история?

- Я не могу назвать ни одного крупного предприятия, которое за постмайданный период резко не уменьшило бы объемы производства. Харьковский «Турбоатом» и ХТЗ, Одесский припортовый, днепропетровский «Южмаш», сумское НПО им. Фрунзе, николаевский «Заря»-«Машпроект», запорожский «Мотор Сич» и другие практически развалены. Харьковский завод им. Малышева не выпустил ни одного танка: в Киеве все время брякают, что идет война, а занимаются лишь ремонтом старой техники, которой на Украине навалом. Остановились харьковский авиационный завод и авиазавод «Антонов» в Киеве, у которого, кстати, предлагают забрать громадные взлетно-посадочные площадки под строительство жилья! А он ведь был крупнейшим в мире предприятием по изготовлению грузоподъемных, широкофюзеляжных и среднемагистральных самолетов!

- По факту на Украине не функционирует ни одно крупное стратегическое предприятие?

- Ни одного флагмана сейчас не осталось, и это - результат постмайданного правления.

- На днях Киев отказался от идеи интеграции в таможенный союз с ЕС. За что тогда стоял Майдан?

- За что стоял Майдан - надо у майданных придурков спрашивать. Европейский Союз в экономическом плане является таможенным союзом, и заявление вице-премьера Дмитрия Кулебы означает, что они записали в Конституцию, что Украина идет в ЕС, но признали, что страна не готова к вступлению. Мне это было ясно еще в 2013 году. Ведь чтобы вступить в таможенный союз, надо иметь очень высокую степень интеграции, прежде всего, экономической, иметь европейские стандарты и технические нормы регулирования. Но этого нет. Они не то чтобы отказались, просто им стало понятно, что их туда никто не примет. Таким образом, вопрос о вступлении Украины в ЕС исключен. Но поскольку Зеленский этого не понимает (он ведь специалист совсем другого профиля), то, будучи в Израиле, он заявил, мол, примите Украину в ЕС на место вышедшей из него Великобритании. Подумать только: на таком уровне нести такое несуразное!

Обанкротившийся политический курс Украины

- Насколько реально восстановление кооперации между Украиной и Россией?

- Даже если представить, что принято политическое решение, идиотский курс руководства Украины на конфронтацию ушел в прошлое, и Украина решила восстанавливать полноценное торгово-экономическое сотрудничество с Россией, возникает вопрос: нужен ли сейчас России, например, завод «Мотор Сич»? Нет, не нужен, потому что Россия уже освоила собственное производство, к примеру, вертолетных двигателей, которые раньше производились на этом украинском предприятии. И таким образом по всей линейке нашего прежнего сотрудничества мы выясним, что, оказывается, Россия уже заместила украинскую продукцию своей. Я не говорю, что этого не надо делать: это делать надо, потому что рано или поздно Украине придется восстанавливаться и находить свои ниши.

- То есть, в восстановлении отношений должна быть заинтересована Украина, но никак не Россия?

- Безусловно! Но Украине, прежде всего, нужно прекратить конфронтацию и заняться восстановлением экономики, тогда, возможно, сотрудничество с ней будет России интересным.

- Какие, на Ваш взгляд, перспективы у «Нормандского формата»?

- Они зависят исключительно от Украины. Если украинское руководство полностью изменит обанкротившуюся политику Порошенко и серьезно займется реализацией тех положений минских соглашений, которые подписала Украина, то можно прийти к какому-то общему знаменателю. Сейчас же Зеленский говорит о мире, а замсекретаря СНБО Кривонос о подготовке к силовому варианту; Зеленский говорит о разведении войск, а министр обороны Загороднюк заявляет о том, что этот процесс невозможен; стороны договариваются о прекращении огня, но Украина продолжает обстрелы Донбасса. Это как понимать? Слава Богу, провели обмен пленными, но, при всей гуманитарной важности, это же не масштабная проблема Украины! Что изменилось после него в политическом плане? Ничего. Поэтому, прежде всего, надо изменить политический курс.

- Но погоду на Украине делает злобное нацменьшинство…

- Во главе Украины стоят силы, не понимающие перспектив ее развития и продолжающие неверный курс. Политическую власть в стране должна взять та политсила, которая выступает за развитие. Пока этого не будет, никаких изменений к лучшему не произойдет.