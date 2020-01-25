Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Киев призвал Варшаву объединиться против Москвы

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Киев призвал Варшаву объединиться против Москвы
Киев-Москва, фото: соцсети

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой, призвав Польшу объединиться против Москвы. Об этом он написал в статье для онлайн-газеты.

"Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси", - написал Бондар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели", передает РИА Новости, отметив, что украинская сторона солидарна с Польшей.

Дипломат отмечает, что, "превратившись в объекты пропагандистских атак со стороны России", Украина и Польша должны сейчас объединить усилия и в унисон "говорить как о преступной сущности коммунистического режима, так и о его современных апологетах и их преступлениях".

"История дает нам много примеров того, как Москва разжигала войны и на чужой крови лицемерно строила свою империю", - пишет Василий Боднар. По его мнению, все советские методы пропаганды, которые "до сих пор использует российская власть", буквально обречены на поражение.

Ранее в декабре, как уже сообщали АН, Боднар не согласился со словами президента Российской Федерации Владимира Путина, сказанных в ходе большой пресс-конференции, об исконно русских землях, назвав высказывания российского лидера"нарративом и выдумками".

АС

//картина дня

Общество

Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

Новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о готовящейся новой системе оплаты труда врачей. По данным главы Минздрава России план новой системы оплаты труда для медработников представят в апреле.

Редакторы американских каналов заставляют корреспондентов врать о Донбассе. С таким признанием выступил журналист Патрик Ланкастер. Он приехал в Донецк из Соединенных Штатов, да так тут и остался. Теперь стал независимым корреспондентом…

Редакторы американских каналов заставляют корреспондентов врать о Донбассе. С таким признанием выступил журналист Патрик…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Красноярске правоохранительные органы «накрыли» бордель, а по совместительству и порностудию, который размещался в обычной многоэтажке. Вполне рядовое мероприятие, если…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Павел Филимоненко работает артистом в цирке, который оказался на гастролях в той самой Ухани, где появились первые заражённые коронавирусом. Парень рассказал, как…

//новости ан

Штрафы за нарушения московского лихача на BMW выписывались на близкого друга Аллы Пугачевой, умершего в 2014 году. Замглавы ЦОДД назвал это "хитрой схемой" и пообещал…

В Красноярском крае жители села выйдут на народный сход против годами пьющего главы. Запойного главу никто не выбирал, его назначили в краевой администрации, она же не…

//новости ан

В Москве у здания Администрации президента проходит акция с требованием провести полноценный референдум по внесению поправок в Конституцию.

В поселке Излучинске Нижневартовского района произошло настоящее чудо. Девушка выпала из окна 9-го этажа, приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла на работу. У 27…

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил своеобразно поздравить молодежь с Днем студента — он зачитал рэп. Видео распространила пресс-служба главы региона…

Война в деревне Грязь. Галкин и Пугачева против строительства высоток рядом со своим замком. В деревне Грязь разгорелись настоящие баталии-кто-то хочет построить высотки…

//новости ан

Алена Водонаева ответила спикеру Госдумы Вячеславу Володину, предложившему оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за слова о том, что материнский капитал заставит «нищих…

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия и Германия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб во время Второй…