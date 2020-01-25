Киев призвал Варшаву объединиться против Москвы

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25 января 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Киев-Москва, фото: соцсети

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой, призвав Польшу объединиться против Москвы. Об этом он написал в статье для онлайн-газеты.

"Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси", - написал Бондар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели", передает РИА Новости, отметив, что украинская сторона солидарна с Польшей.

Дипломат отмечает, что, "превратившись в объекты пропагандистских атак со стороны России", Украина и Польша должны сейчас объединить усилия и в унисон "говорить как о преступной сущности коммунистического режима, так и о его современных апологетах и их преступлениях".

"История дает нам много примеров того, как Москва разжигала войны и на чужой крови лицемерно строила свою империю", - пишет Василий Боднар. По его мнению, все советские методы пропаганды, которые "до сих пор использует российская власть", буквально обречены на поражение.

Ранее в декабре, как уже сообщали АН, Боднар не согласился со словами президента Российской Федерации Владимира Путина, сказанных в ходе большой пресс-конференции, об исконно русских землях, назвав высказывания российского лидера"нарративом и выдумками".