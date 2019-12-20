В МИД Украины осудили

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20 декабря 2019, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

В Министерстве иностранных дел Украины не согласились со словами президента Российской Федерации Владимира Путина, сказанных в ходе большой пресс-конференции, об исконно русских землях. Турчинов "ограничил" Россию Подмосковьем, сравнив Путина с Гитлером

Об этом заявил замглавы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднар во время "Часа вопросов к правительству", транслировавшегося одним из украинских телеканалов.

"Давайте обратимся к истории: кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - прокомментировал Боднар.

По его словам, МИД страны однозначно осуждает попытки РФ посягнуть на территориальную целостность Украины. Дипломат отметил, что "никакой нарратив" и "выдумки" Путина "не работают".

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также прокомментировал слова Путина, сравнив главу российского государства с Гитлером.