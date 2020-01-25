Зеленский рассказал о

//В мире 13+

25 января 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 9 канал

фото: Владимир Зеленский,Sergii Kharchenko/ ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе не пройдет бесследно для отношений между Москвой и Киевом. По его словам, эта ситуация навсегда оставит «шрам» между странами.

«Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосётся ли этот шрам, я вообще не уверен. Но как-то же жили. Как-то что-то было. И было много. И были в составе одной страны - Советского Союза», - пояснил украинский лидер.

При этом Зеленский сравнил текущую ситуацию между странами с «огромной ямой». Президент напомнил, что Украина обязана вернуть Крым, потому что это поможет решить конфликт. Он отметил, что сейчас в налаживании диалога заинтересованы обе страны.

Читайте также:

Зеленский отметил важность прямого диалога с Путиным: "Мне надо решать с тем, кто все решает там"