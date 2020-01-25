Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Зеленский рассказал о "шраме" между Москвой и Киевом: "Это большая беда, которая навсегда"

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 9 канал

Зеленский рассказал о
фото: Владимир Зеленский,Sergii Kharchenko/ ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе не пройдет бесследно для отношений между Москвой и Киевом. По его словам, эта ситуация навсегда оставит «шрам» между странами.

«Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосётся ли этот шрам, я вообще не уверен. Но как-то же жили. Как-то что-то было. И было много. И были в составе одной страны - Советского Союза», - пояснил украинский лидер.

При этом Зеленский сравнил текущую ситуацию между странами с «огромной ямой». Президент напомнил, что Украина обязана вернуть Крым, потому что это поможет решить конфликт. Он отметил, что сейчас в налаживании диалога заинтересованы обе страны.

 

Читайте также: 

Зеленский отметил важность прямого диалога с Путиным: "Мне надо решать с тем, кто все решает там"

БА

//картина дня

В мире

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утром в субботу, 25 января, оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного коронавируса. Парламентарий считает, что болезнь может иметь рукотворное происхождение.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Выпускник МАИ по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов», доктор технических наук Сергей Романов сокращен с должности первого заместителя…

Появились подробности гибели 20-летней девушки-блогерши, сожженное тело которой найдено в лесу под Петербургом. У девушки был молодой человек Алесь Завтраков и свободные…

//новости ан

ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере, который был профессиональным агентом Адольфа Гитлера. Франц Клинцевич: "Чествование Бандеры…