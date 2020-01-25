Зеленский отметил важность прямого диалога с Путиным:

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25 января 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Владимир Зеленский, Ovsyannikova Yulia /ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что ведение прямого диалога с его российским коллегой Владимиром Путиным является важным для Киева, потому что позволяет решить важные вопросы, в том числе завершение конфликта в Донбассе и обмен пленными.

«Естественно, у нас появился диалог … Мы стали о чем-то говорить. Важно. Мы вернули моряков до "нормандского" формата. Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Значит мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался», - отметил Зеленский.

По его словам, вопросы, которые касаются задержанных кораблей и пленных, были решены с помощью прямого диалога с Путиным, потому что кроме него этого никто не смог бы сделать. Зеленский добавил, что думает об этикете и правилах дипломатии в последнюю очередь.

«Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу. Для меня это гораздо важнее амбиций, "так можно", "по этикету", "дипломатично —не дипломатично". Это, честно говоря, без меня», - заключил он.

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