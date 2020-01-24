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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Кремль: Путин и Зеленский могут договориться о встрече в любой момент

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кремль: Путин и Зеленский могут договориться о встрече в любой момент
президент России Владимир Путин, Thaer Ganaim/Keystone Press Agency
В пятницу, 24 января, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский могут в любой момент договориться о встрече. Политики не смогли пообщаться в Израиле.
 
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что накануне Владимир Путин был главным гостем на форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом" в Израиле. День политика оказался очень длинным и насыщенным, а само мероприятие не оставило времени для общения с украинским лидером.
 
Песков добавил, что нельзя говорить, что изначально встреча глав России и Украины планировалась – предполагалось лишь, что Путин и Зеленский будут находиться одновременно на одном и том же форуме.
 
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