Кремль: Путин и Зеленский могут договориться о встрече в любой момент

В пятницу, 24 января, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский могут в любой момент договориться о встрече. Политики не смогли пообщаться в Израиле.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что накануне Владимир Путин был главным гостем на форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом" в Израиле. День политика оказался очень длинным и насыщенным, а само мероприятие не оставило времени для общения с украинским лидером.

Песков добавил, что нельзя говорить, что изначально встреча глав России и Украины планировалась – предполагалось лишь, что Путин и Зеленский будут находиться одновременно на одном и том же форуме.

Читайте также: