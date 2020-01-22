Марат Башаров: В отношениях между мужчиной и женщиной важно понимание

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22 января 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Марат Башаров, globallookpress.com, © Anatoly Lomokhov

Харизматичный, талантливый, юморной. Можно добавить, с нотками скандальной славы. Но актеру Марату Башарову зритель прощает многое. Видимо, искренность и обаяние перевешивают все остальное! Как говорит он сам: «У меня не всегда легкий характер, но я счастлив, когда балую своих родных».

-Марат, создается такое впечатление, что вы легкий в общении человек: всегда в веселом настроении и всегда с улыбкой. Игра?

-Нет. Думаю, что нет. В жизни должен быть праздник. Зачем смотреть уныло на мир? Лучше с улыбкой. У меня не всегда бывает легкий характер. Я же мужчина! Шучу. Однозначно, могу на своем настоять. Но во благо! Если говорить об отношениях в семье. Знаете, я счастлив тогда, когда и мои близкие счастливы. А для этого нужно их баловать.

-И как вы балуете, например, своих детей?

-Балую! И буду баловать! А как иначе? Я стараюсь проводить с детьми много время. Вообще, мне нравится, когда моя семья вместе. Мы путешествуем, играем, смотрим фильмы. И все счастливы. И деньгами это сложно измерить. Общение! Только. Вот самая главная привилегия!

-Марат, вы снимались в культовых картинах и у именитых режиссеров. Есть ли у вас любимая картина? Та, о которой вы всегда вспоминаете тепло.

-Конечно! У каждого актера есть такая картина. Я не особо верю, когда говорят коллеги, что все работы на «ура». Есть любимые. Я всегда вспоминаю с теплом съемки у Никиты Сергеевича Михалкова. Уникальный режиссер. Тонко чувствующий актера. Как удивительно легко и интересно было сниматься в «Сибирском цирюльнике». Такая работа – удача для актера!

-Марат, вы несомненно любимец женщин. Простите, но даже после ваших «неприятных» публичных моментов, вы не обделены вниманием слабого пола. Какими качествами нужно обладать, чтобы растопить сердце Марата Башарова?

-Я думаю, что между мужчиной и женщиной должно быть понимание. В первую очередь! Женщина должна чувствовать настроение мужчины. Знаете, у современных девушек слишком много самостоятельности. Да, хорошо. Но женщина должна быть нежной, уступчивой, понимающей. Тогда и в семье будет спокойствие.

-А мужчина не должен быть понимающим?

-Мужчина должен оберегать и предугадывать желание женщины.

-Вы любите, когда друзья и родные устраивают вам сюрпризы?

-Конечно! А кто этого не любит? Помню, на одно мое день рождение мои любимые и родные украсили улицу и дом надувными игрушками. Было трогательно и очень приятно.

-Вы благодарный человек по жизни?

-Думаю, что да. Людям обязательно следует говорить спасибо. Даже тогда, когда они расстаются. Без этого никак нельзя! Перестанешь быть благодарным и многое может пойти не так. Все в жизни нужно воспринимать с благодарностью.

-Благодарю за беседу.

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