Актриса Татьяна Орлова: У Гинзбурга я готова играть даже ножку от стула

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29 декабря 2019, 20:54 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актриса Татьяна Орлова, globallookpress.com, © Boris Kremer

Такую актрису, как Татьяна Орлова, уж точно не забудешь: искрометный юмор, море позитива и потрясающее жизнелюбие. Достаточно вспомнить такие картины, как «Папины дочки», «Дублер», «Пока цветет папоротник», «Ржевский против Наполеона» и т.д. А совсем недавно актриса предстала перед зрителем в образе сурового партийного работника в исторической саге «Отчим». Специально для «Аргументов Недели» предпраздничное интервью с актрисой Татьяной Орловой.

-Татьяна, заканчивается 2019 год. Для кого-то он прошел в позитиве, а кому-то принес разочарование. Как вы оцениваете 2019 год? Для себя!

-А у меня все в позитиве. Если брать по 10-ти бальной шкале, то 10 точно! У меня любой год проходит в позитиве. Что дал Бог – спасибо! А если не дал, то значит нужно пройти путь, чтобы дал!

-Не могу не спросить у вас о исторической саге «Отчим». Сериал хорош. И роль у вас… не совсем обычная. Партийный работник. Вы сразу согласились на эту роль?

-Я всегда мечтала сниматься у Сергея Гинзбурга. Всегда. Даже готова играть ножку от стула. Как мне нравится его «Мишка Япончик». Прекрасный режиссер. Как дело было. Пригласил меня Сергей просто поговорить. Мы встретились. Конечно, я согласилась, но у меня не выходило сниматься по занятости. А так хотелось! И Сергей ждал меня. Даже тогда, когда ему говорили, что надо меня заменить. Из-за занятости. Но он отстоял меня! Сегодня мало таких режиссеров, которые смогут настоять на той или иной актрисе. Я благодарна ему. Кстати, я полностью просмотрела сериал. Как зритель. Замечательная картина. Интересно, динамично, точное попадание с актерами. Считаю, что таких картин нам не хватает. Зрителю не хватает.

-Татьяна, вы приехали в Москву из города Куйбышева, а родились в Свердловске. Как вас встретила Москва? Нет ностальгии по городам детства?

-Что вы! Нет, конечно. Совершенно. Я лет 45 не была в Самаре. Приехала со спектаклем. Ужас! Нищета, угрюмость. Пока шла по городу, то мне попались три пивных ларька. И около них стоят «организмы» с похмельным синдромом. Я даже решила зайти в дом своего детства. Нашла и зашла. Да! Дом есть, квартира существует и там даже живет какой-то мужчина. Попросила его впустить меня в квартиру. Что вы! Ужас. Я так рада, что уехала. А Москва меня хорошо приняла. Я сразу поступила в театральный. Полная свобода! И никто тебе не скажет, что завтра рано в школу и иди спать! Никто! Бедненько жили, конечно, в общежитии, но весело. Студенчество! Гулянки, пьянки и учеба! У меня долго было такое чувство, что я могу в два ночи сходить на Красную площадь! Это было так круто!

-Татьяна, как будете отмечать Новый Год?

-Спокойно и хорошо! У меня 30 декабря два спектакля! А вот 1 января утром схожу в музей Пушкина! Да, у нас такая традиция. 1 января мы с друзьями идем в музей. К сожалению, у нас 1 января работает только этот музей. Ходим каждый год. Был один год, когда музей не работал. Так мы устроили себе экскурсию по Москве. Да, на двухэтажном автобусе. А уже потом, после экскурсии, конечно, за праздничный стол.

-Есть у вас рецепт праздничного блюда? Свой рецепт.

-Я не готовлю на Новый год. А когда? У меня спектакли! Просто не успеваю. Все покупается в магазине.

-Татьяна, насколько я знаю, то вы в любом городе посещаете выставки, музеи. Откуда такая страсть?

-Я даже не знаю. Вот приехала, когда в Москву, то меня и захватило. Обязательно хожу на выставки. Недавно вернулась из Прибалтики. Как же мне нравится Рига! Так и там я успела сходить со своими коллегами в галерею. Да, познакомилась с живописью латышских художников. Между прочим, я не первый раз в Прибалтике. И был такой случай: обошла я за раз восемь храмов, соборов в Риге. Вот решила, что нужно мне посетить разные религиозные службы. И посетила. Какая красота!

-Татьяна, пожелайте нашим читателям что-то в канун Нового года. С вашим оптимизмом и позитивом!

- А вот пожелаю, как себе! Здоровья! Знаете, был у меня такой случай. Зашла я летом в поликлинику, а там нет очереди. В чем дело? Оказывается, что все в 5.30 ушли смотреть сериал! Так пусть в новом году не будет очередей в поликлинику. А еще благополучия! Что такое благополучие? Это спокойная и счастливая жизнь в довольствии и полной обеспеченности! Вот как! И позитива! Смотрите на мир с позитивом и тогда вам будет счастье! С наступающим Новым Годом!

-Благодарю. И вас с наступающим! Счастья, благополучия и здоровья!