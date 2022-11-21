Валерий Зайцев: роковой полет

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21 ноября 2022, 12:03 Валерий Агеев,

Фото: Валерий Зайцев

Каждая эпоха, каждое время выдвигало своих героев, людей, совершающих нечто такое, что, по мнению всего остального человечества, выходило за пределы обычного повседневного мира, за границы человеческих возможностей. Об одном из них Валерии Сергеевиче Зайцеве наш рассказ.



Долгий путь к мечте

Он родился в ноябре 1937 г. в г. Москве в семье рабочего. В 1945 г. пошел учиться в среднюю школу. После окончания 7-го класса в 1952 г. поступил в 1-ю Московскую спецшколу ВВС, которую окончил в 1955 г. В этом же году он окончил парашютное отделение 2-го Московского городского аэроклуба. В дальнейшем был призван в армию и направлен в летное училище. С августа 1955 г. по октябрь 1956 г. – курсант 10-й Военной авиационной школы летчиков первичного обучения (г. Кременчуг). В октябре 1956 г. его перевели в 60-е Кировоградское военное авиационное училище летчиков, которое он окончил в сентябре 1959 г. с присвоением квалификации пилот-техник. После окончания училища был направлен для дальнейшего прохождения службы в качестве летчика в Одесский военный округ. С ноября 1961 г. – помощник командира корабля в Киевском военном округе (г. Джанкой). В марте 1963 г. по состоянию здоровья был уволен в запас.



С мая 1963 г. работал инженером в МКБ «Стрела». В 1963 г. поступил на радиофакультет (вечернее отделение) Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе, который он окончил в июне 1969 г. с присвоением квалификации радиоинженер по конструированию и производству радиоаппаратуры. С января 1970 г. работал инженером в Научно-исследовательском центре электронно-вычислительной техники.





Испытатель

В июле 1971 г. Зайцев был принят на работу в ОКБ им. А.И. Микояна на должность ведущего инженера. В 1974 г. он окончил штурманские курсы при Школе летчиков-испытателей МАП. С 1975 г. – штурман-испытатель ОКБ им. А.И. Микояна.



Как рассказывает в своей книге «Аэроузел-2» Герой России А. Гарнаев, именно такого профиля специалист, знающий электронику и радиолокацию, профессионально владевший знаниями аэронавигации и лётного дела, был незаменим для испытательной работы штурманом-оператором на МиГ-31. И именно А. Федотов, узнав о таком парне, работавшем в КБ, предложил ему перейти на лётно-испытательную работу.

Александр Федотов



Работу эту Валерий Зайцев полюбил до безумия и до конца оставался предан ей всей душой. Личностные же его качества невозможно передать лучше, нежели процитировав слова Бориса Орлова:



- Какой же это был человек - Валерий Сергеевич, просто Валера, в обиходе ещё проще - Заяц! Такую доброту к людям, да и ко всему живому, такую безотказность, такое добродушие и незлобивость редко когда приходилось мне встречать.



Про него мало было сказать:



- Отдаст последнюю рубашку, он кусок собственной кожи отдал обгоревшему товарищу!



При этом он был классным специалистом, внес большой вклад в усовершенствование радиолокационных систем и ускорение испытаний ряда истребителей. Провел большую работу по обучению и передаче опыта эксплуатации новейшего оборудования летному составу строевых частей ВВС. Также принимал участие в испытаниях самолетов МиГ-21У, МиГ-23УБ и МиГ-25ПУ. В качестве штурмана-испытателя налетал 946 часов.





Роковой полет





Валерий Зайцев погиб в начале апреля 1984 г. при испытании истребителя-перехватчика МиГ-31 вместе с летчиком-испытателем А.В. Федотовым.

МиГ-31



Вот что говорит об этом Герой Советского Союза В. Меницкий в своей книге «Моя небесная жизнь».



- 4 апреля 1984 года навсегда останется одним из самых черных дней в моей жизни. В этот день я потерял сразу двух родных мне людей - Александра Васильевича Федотова, нашего шефа, и Валеру Зайцева, моего близкого друга, нашего Зайчика. В тот трагический день я полетел сразу, поскольку все задания уже проработал. Федотов взлетел минут через тридцать. Следующую пару полетов мы делали с таким же интервалом. Когда я уже садился на ВПП, Александр Васильевич с Валерой Зайцевым взлетели в небо в последний раз.



Сам по себе полет был несложным, и ничто не предвещало столь трагического его завершения. Но как это бывает в нашей испытательской жизни, цепь непредвиденных обстоятельств в какой-то момент замкнулась, и Небо в который раз собрало свою дань. То, что произошло, ни по каким канонам не должно было произойти, но произошло.



В разгоне на заданную скорость преждевременно сработала сигнализация выработки одной группы баков. Александр Васильевич, проанализировав ситуацию, прекратил задание и пошел на «точку». Аэродром был уже совсем близко, когда неожиданно зажглись все лампочки выработки баков одновременно. Стрелка расходомера скакнула и упала на «0». Тут же загорелась лампочка аварийного остатка. Все указывало на то, что топливо стремительно вытекает из баков. Как потом показали записи КЗА, из-за неполадок в топливной системе произошло ложное срабатывание всей системы сигнализации.



На самом деле топлива оставалось много, около 12,5 тонны, самолет при таком остатке оставался довольно тяжелым. Не зная этого, Федотов принял единственно правильное решение в той ситуации - экстренно заходить на посадку, даже без пролета над стартом.





Опыт Александра Федотова оказался бессилен

- Выполняю разворот и с ходу - на посадку, - доложил летчик руководителю полетов. Это были его последние слова. Потом в эфире воцарилось молчание. Федотов сделал вираж для захода на посадку по крутой глиссаде, готовясь к посадке без двигателей, и вышел крутой «спиралью» на дальний привод. Предполагая, что самолет пустой вследствие утечки топлива, он энергично довернул на посадочный курс. И неожиданно попал в режим сваливания, выйти из которого уже не смог. Дело в том, что МиГ-31 - машина уникальная. Он сваливается практически без предупредительных признаков, более того, любое сваливание, даже если ты пытаешься его остановить в самом начале, заканчивается глубоким, почти отвесным углом пикирования. И весь опыт шефа здесь оказался бессилен. И это стало последним звеном. Самолет резко опустил нос и почти перпендикулярно ринулся к земле.



Когда Федотов понял всю тщетность своих усилий и принял решение катапультироваться, было уже поздно. Он еще успел привести катапульту в действие, но она вырывалась наружу уже через деформированную кабину - почти одновременно с этим самолет соприкоснулся с землей. Он стал разваливаться на части, а потом произошел взрыв.



Наверное, это было последнее, что видел в своей жизни Валера Зайцев. Сначала казалось, что ему повезло, - он успел катапультироваться секундами раньше командира и парашют у него раскрылся, но... Случайность? Рок? Судьба? Он оказался слишком близко от эпицентра взрыва, разметавшего фрагменты самолета далеко вокруг. И в тот момент, когда Валера уже спускался на землю, осколок стабилизатора перерезал стропы его парашюта.



Такова одна из наиболее вероятных - и основных - версий гибели Александра Васильевича Федотова и Валеры Зайцева, подтвержденная проведенным нами глубоким анализом записей КЗА, данных радиосвязи, их временной стыковки. Хотя, возможно, были и еще какие-то причины, усложнившие действия Федотова, предпринятые им на конечном этапе этой вынужденной посадки. Но этого мы уже никогда не узнаем.