Каковы были кулинарные реформы Петра Великого

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29 мая 2022, 22:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пётр Великий известен тем, что победил шведского короля, создал в России сильное централизованное государство, реформировал армию и прорубил «окно в Европу». А ещё он стал первым российским императором, что ставило его выше многих монархов. Без сомнения, этот человек сделал многое для нашей страны. Но каковы же были его кулинарные реформы? На самом деле русская кухня при могучем государе почти не изменилась. Длань императора-реформатора практически не коснулась кулинарии. Нововведения были самые незначительные. Но всё же они имели место быть.

Именно при Петре в России впервые появились бутерброды. Делали их с сыром или со сливочным маслом, а также с солониной, икрой, ветчиной, бужениной и, конечно же, солёной рыбой. Рыбу государь особенно жаловал. Он активно продвигал морскую рыбу – треску и навагу. При Петре в Архангельске и Холмогорах были развёрнуты масштабные рыбные промыслы. Обоз, с которым величайший учёный Михаил Ломоносов отправлялся в Москву, был набит как раз-таки мороженой треской. Сытно было до самого предела!

Из Голландии Пётр Великий привёз в Россию семена ранее неизвестных нашим соотечественникам овощей и трав. Люди впервые попробовали на вкус баклажаны, фенхели, шпинат, фасоль, сельдерей, подсолнечник и петрушку. Сегодня же без всего этого крайне трудно представить русский стол. Что касается кофе, то этот напиток был известен в России ещё до Петра Алексеевича. Ранее его употребляли, в качестве лекарства. Но при Петре «изволили кушать» ради удовольствия своего и ради бодрости великой. Хотя поначалу бояре и противились и совсем не понимали сущности кофейного напитка.

С картофелем, уже привычным для русского человека, история вышла неоднозначная. Пётр I действительно привёз картофель в Россию. Но широкого распространения этот вид овощей совсем не получил. Только в 1765 году при Екатерине-государыне, после указа Сената «о выращивании земляных яблоков», картофель начал распространяться по всей России, в том числе и в крестьянской среде. Не стоит даже вспоминать, к чему это поначалу привело. Но при Петре никакой картошки на столах ещё не подавали. А мясо всё так же продолжали потреблять с пареной репой.